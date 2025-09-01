Простой рецепт для уютного вечера: морковный кекс с орехами и нежным сливочным кремом

Морковный кекс со сливочным топингом — это ароматная и нежная выпечка, которая отлично сочетается с кофе или молоком. В книгах о Гарри Поттере этот десерт был одним из самых любимых у героев, и теперь его можно легко приготовить у себя дома.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морковные кексы с кремом

Ингредиенты для теста

Вам понадобятся: две средние моркови (около 200 г), стакан сахара (180 г), два яйца, 90 г грецких орехов, 162,5 г пшеничной муки, 75 г яблочного пюре, 142,5 г растительного масла. Также подготовьте по чайной ложке разрыхлителя и половину чайной ложки соды, немного корицы, щепотку мускатного ореха и две столовые ложки апельсиновой цедры.

Ингредиенты для крема

Для топинга нужно совсем немного продуктов: 40 г мягкого сливочного масла, 200 г сливочного сыра и три столовые ложки сахарной пудры. Дополнительно можно использовать свежую апельсиновую цедру, чтобы добавить аромата.

Подготовка

Морковь необходимо очистить и натереть на мелкой тёрке. Масло для крема заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Муку просейте, а орехи измельчите ножом. Застелите форму пергаментом и включите духовку на 180 °С.

Пошаговое приготовление

Сначала яйца взбейте с сахаром в пышную пену, затем добавьте апельсиновую цедру. В отдельной миске соедините муку с содой, разрыхлителем, корицей и мускатным орехом, после чего постепенно всыпьте смесь в яичную массу, постоянно перемешивая. В тесто положите измельчённые орехи, яблочное пюре и растительное масло, всё аккуратно размешайте. В последнюю очередь добавьте натёртую морковь и распределите её равномерно.

Готовое тесто вылейте в форму, разровняйте и отправьте в духовку. Выпекание займёт примерно сорок минут.

Крем и сборка

Пока кекс остывает, приготовьте крем. Масло взбейте с сахарной пудрой до лёгкой и воздушной массы, затем введите сливочный сыр и ещё раз всё взбейте. Когда корж остынет, покройте его кремом и аккуратно разровняйте поверхность.

Подача

Перед тем как подать, посыпьте кекс апельсиновой цедрой и нарежьте на аккуратные кусочки. Лучше всего такой десерт сочетается с чашкой кофе с молоком.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

