Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой

Рисовая каша — одно из тех блюд, которые одинаково любят и взрослые, и дети. Она прекрасно подходит для завтрака, ведь дарит сытость, энергию и при этом остаётся лёгкой для пищеварения. Особенно вкусной она получается на молоке: нежная текстура и лёгкий сладковатый вкус превращают простую крупу в настоящее лакомство. Главное — правильно подобрать пропорции и немного пофантазировать с добавками.
Для классического варианта каши на молоке берут:
Такая комбинация позволяет крупе хорошо развариться, но при этом не превратиться в вязкую массу.
Перед варкой зерно обязательно промывают несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это помогает избавиться от лишнего крахмала и сделать кашу более воздушной и лёгкой.
Сначала в кастрюле вскипятите воду, добавьте в неё соль и сахар. В кипящую жидкость засыпьте рис и убавьте огонь до умеренного. Чтобы каша получилась более ароматной, на этом этапе можно положить кусочки яблок — они добавят лёгкую фруктовую сладость. Варить крупу под крышкой следует около 15 минут.
Когда рис станет мягким, влейте молоко и продолжайте готовить ещё 5 минут, постоянно помешивая. Каша получится нежной и насыщенной, с лёгким сливочным оттенком.
Перед тем как подать блюдо, можно украсить его ломтиками свежих яблок, присыпать корицей или даже добавить немного мёда. Такой вариант идеально подойдёт для семейного завтрака: ароматная каша разбудит аппетит даже у самых привередливых.
Рисовая каша на молоке — это не просто сытное и вкусное блюдо, но и универсальная основа, которую легко адаптировать под свой вкус. Можно добавить изюм, сухофрукты, орехи или ваниль — каждый раз получится новое настроение и новые впечатления.
Уточнения
Ри́совая ка́ша - каша из риса. Для приготовления блюда рис варят в воде или молоке, пока он не разварится.
