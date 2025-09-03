Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Рисовая каша — одно из тех блюд, которые одинаково любят и взрослые, и дети. Она прекрасно подходит для завтрака, ведь дарит сытость, энергию и при этом остаётся лёгкой для пищеварения. Особенно вкусной она получается на молоке: нежная текстура и лёгкий сладковатый вкус превращают простую крупу в настоящее лакомство. Главное — правильно подобрать пропорции и немного пофантазировать с добавками.

Девушка завтракает кашей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка завтракает кашей

Основные ингредиенты

Для классического варианта каши на молоке берут:

  • 1 стакан риса;
  • 2 стакана воды;
  • 0,5 стакана молока;
  • 1,5 ст. ложки сахара;
  • щепотку соли.

Такая комбинация позволяет крупе хорошо развариться, но при этом не превратиться в вязкую массу.

Подготовка риса

Перед варкой зерно обязательно промывают несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Это помогает избавиться от лишнего крахмала и сделать кашу более воздушной и лёгкой.

Процесс приготовления

Сначала в кастрюле вскипятите воду, добавьте в неё соль и сахар. В кипящую жидкость засыпьте рис и убавьте огонь до умеренного. Чтобы каша получилась более ароматной, на этом этапе можно положить кусочки яблок — они добавят лёгкую фруктовую сладость. Варить крупу под крышкой следует около 15 минут.

Когда рис станет мягким, влейте молоко и продолжайте готовить ещё 5 минут, постоянно помешивая. Каша получится нежной и насыщенной, с лёгким сливочным оттенком.

Идеи для подачи

Перед тем как подать блюдо, можно украсить его ломтиками свежих яблок, присыпать корицей или даже добавить немного мёда. Такой вариант идеально подойдёт для семейного завтрака: ароматная каша разбудит аппетит даже у самых привередливых.

Рисовая каша на молоке — это не просто сытное и вкусное блюдо, но и универсальная основа, которую легко адаптировать под свой вкус. Можно добавить изюм, сухофрукты, орехи или ваниль — каждый раз получится новое настроение и новые впечатления.

Уточнения

Ри́совая ка́ша - каша из риса. Для приготовления блюда рис варят в воде или молоке, пока он не разварится.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
