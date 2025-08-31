Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом

Сегодня кофе в Турции стал неофициальным напитком для встреч и общения.

Приготовление напитка

Приготовление кофе — настоящий ритуал, который требует точности и аккуратности. Используется небольшая турка с длинной ручкой, и лучше всего её ставить на раскалённые угли или песок. Кофейная гуща готовится медленно, чтобы раскрыть насыщенный вкус и получить красивую пенку, что говорит о качестве напитка.

Как подают турецкий кофе

Настоящий турецкий кофе подают горячим, с неповреждённой пенкой, а также вместе со стаканом воды и кусочком лукума (или рахат-лукума). Вода помогает очистить нёбо, а лукум смягчает горечь.

К кофейному этикету тоже стоит отнестись с вниманием. Кофе подают в маленьких чашках, поэтому его стоит пить медленно, чтобы гуща успела осесть на дно.

Заведения, где готовят лучший турецкий кофе

Чтобы насладиться настоящим турецким кофе, рекомендуется найти заведение, где кофе готовят в джезве, предпочтительно на раскалённом песке, и подают с лукумом и водой. В Стамбуле хорошими местами для этого являются "Хафиз Мустафа", "Мандабатмаз" на улице Истикляль и "Нури Топлара" на Египетском базаре. А для любителей современной кухни подойдет "Хаджи Бекира" в Кадыкёе, пишет CNN.

Раха́т-луку́м или просто лукум (араб. راحة الحلقوم‎ — Ра́хат аль-хульку́м — «удовольствие для горла»‎; тур. lokum) — кондитерское изделие в виде мягких, полупрозрачных, сахарно-крахмальных кубиков, обсыпанных сахарной пудрой. Один из самых известных видов восточных сладостей.



