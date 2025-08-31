Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ходьба во время бега перестала быть поражением: этот метод ломает стереотипы
Туристы возвращаются снова и снова — 3 места в Японии, которые невозможно забыть
Год без хлопот: морозильная камера хранит витамины, если знать 4 правила
Боюсь не ИИ, а природной глупости: Гильермо дель Торо раскрыл главную идею Франкенштейна
Столкновение континентов: неожиданное открытие секрета высочайших гор земли
Добрые с виду, но опасные рядом с ребёнком: породы, о которых предупреждают эксперты
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода

Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом

1:27
Еда

Сегодня кофе в Турции стал неофициальным напитком для встреч и общения.

Кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0
Кофе

Приготовление напитка

Приготовление кофе — настоящий ритуал, который требует точности и аккуратности. Используется небольшая турка с длинной ручкой, и лучше всего её ставить на раскалённые угли или песок. Кофейная гуща готовится медленно, чтобы раскрыть насыщенный вкус и получить красивую пенку, что говорит о качестве напитка.

Как подают турецкий кофе

Настоящий турецкий кофе подают горячим, с неповреждённой пенкой, а также вместе со стаканом воды и кусочком лукума (или рахат-лукума). Вода помогает очистить нёбо, а лукум смягчает горечь.

К кофейному этикету тоже стоит отнестись с вниманием. Кофе подают в маленьких чашках, поэтому его стоит пить медленно, чтобы гуща успела осесть на дно.

Заведения, где готовят лучший турецкий кофе

Чтобы насладиться настоящим турецким кофе, рекомендуется найти заведение, где кофе готовят в джезве, предпочтительно на раскалённом песке, и подают с лукумом и водой. В Стамбуле хорошими местами для этого являются "Хафиз Мустафа", "Мандабатмаз" на улице Истикляль и "Нури Топлара" на Египетском базаре. А для любителей современной кухни подойдет "Хаджи Бекира" в Кадыкёе, пишет CNN.

Уточнения

Раха́т-луку́м или просто лукум (араб. راحة الحلقوم‎ — Ра́хат аль-хульку́м — «удовольствие для горла»‎; тур. lokum) — кондитерское изделие в виде мягких, полупрозрачных, сахарно-крахмальных кубиков, обсыпанных сахарной пудрой. Один из самых известных видов восточных сладостей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Домашние животные
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Пусть не диктуют условия: Рик Санчес разнёс в пух и прах политику Вашингтона в отношении Индии
Организация на грани чуда: 15 находок, которые превратят тесную комнату в просторную студию
Вам действительно интересно? Полина Диброва уклонилась от щепетильной темы о детях после развода
Ногти в стиле 90-х: мода, которая снова не даёт жить спокойно
Воск на автомойке самообслуживания запечатывает грязь: блеск сегодня, проблемы завтра
Цвет шерсти подскажет характер: правда ли рыжие кошки добрее других
Настоящий турецкий кофе: вот почему его пьют с водой и лукумом
Кофе натощак бодрит только на словах: что происходит с организмом на самом деле
Спасите спину без таблеток: 5 простых шагов уменьшат риск боли в пояснице в любом возрасте
Секрет химических реакций раскрыт: рентгеновские вспышки помогли увидеть движение электрона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.