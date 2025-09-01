Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Бывает, что готовишь блюдо по рецепту и внезапно понимаешь: яиц в доме нет. Отчаиваться не стоит — заменить их можно разными продуктами, и вкус или текстура блюда при этом не пострадают. Всё зависит от того, для какого именно блюда нужна альтернатива.

Салат с грибами и кукурузой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с грибами и кукурузой

В тесте

Яйца в выпечке чаще всего отвечают за "склеивание" ингредиентов и нужную структуру. Заменить их можно так:

  • лён - 1 ст. ложку молотых семян смешайте с 3 ст. ложками воды и оставьте на 15 минут в холодильнике;
  • семена чиа - те же пропорции, но время набухания увеличивается до получаса;
  • крахмал - 1 ст. ложка кукурузного + 2 ст. ложки воды или 2 ст. ложки картофельного;
  • овсяные хлопья - размоченные в воде, добавят плотности и склеят ингредиенты;
  • майонез - 3 ст. ложки заменяют одно яйцо, но это скорее временный вариант, и он не подходит людям, полностью исключающим яйца.

В салатах

Яйца в салатах легко заменить продуктами с похожей текстурой:

  • авокадо - его кремовая консистенция отлично имитирует желток;
  • тофу - натрите его на тёрке, чтобы добавить белка и сытности;
  • заправка - вместо яичной основы подойдёт растительный йогурт или хумус с лимонным соком.

В котлетах

Чтобы котлеты держали форму без яиц, можно использовать:

  • варёный картофель - разомните и вмешайте в фарш;
  • манку - замоченную в воде до набухания;
  • нутовую муку - смешанную с водой до состояния клейкой массы;
  • кабачок или овсяные хлопья - выдержанные в жидкости, они связывают ингредиенты и удерживают влагу.

Замена яиц в рецептах — несложная задача. Практически на любой кухне найдутся продукты, которые справятся с их функцией: где-то это авокадо или тофу, где-то — крахмал или семена чиа. Главное — подобрать вариант под конкретное блюдо.

Уточнения

Растительное питание - это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
