Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%

Бывает, что готовишь блюдо по рецепту и внезапно понимаешь: яиц в доме нет. Отчаиваться не стоит — заменить их можно разными продуктами, и вкус или текстура блюда при этом не пострадают. Всё зависит от того, для какого именно блюда нужна альтернатива.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат с грибами и кукурузой
В тесте
Яйца в выпечке чаще всего отвечают за "склеивание" ингредиентов и нужную структуру. Заменить их можно так:
лён - 1 ст. ложку молотых семян смешайте с 3 ст. ложками воды и оставьте на 15 минут в холодильнике;
семена чиа - те же пропорции, но время набухания увеличивается до получаса;
крахмал - 1 ст. ложка кукурузного + 2 ст. ложки воды или 2 ст. ложки картофельного;
овсяные хлопья - размоченные в воде, добавят плотности и склеят ингредиенты;
майонез - 3 ст. ложки заменяют одно яйцо, но это скорее временный вариант, и он не подходит людям, полностью исключающим яйца.
В салатах
Яйца в салатах легко заменить продуктами с похожей текстурой:
авокадо - его кремовая консистенция отлично имитирует желток;
тофу - натрите его на тёрке, чтобы добавить белка и сытности;
заправка - вместо яичной основы подойдёт растительный йогурт или хумус с лимонным соком.
В котлетах
Чтобы котлеты держали форму без яиц, можно использовать:
варёный картофель - разомните и вмешайте в фарш;
манку - замоченную в воде до набухания;
нутовую муку - смешанную с водой до состояния клейкой массы;
кабачок или овсяные хлопья - выдержанные в жидкости, они связывают ингредиенты и удерживают влагу.
Замена яиц в рецептах — несложная задача. Практически на любой кухне найдутся продукты, которые справятся с их функцией: где-то это авокадо или тофу, где-то — крахмал или семена чиа. Главное — подобрать вариант под конкретное блюдо.
Уточнения
Растительное питание - это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов.