Яйца больше не главный ингредиент: список продуктов, которые их легко заменят на 100%

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывает, что готовишь блюдо по рецепту и внезапно понимаешь: яиц в доме нет. Отчаиваться не стоит — заменить их можно разными продуктами, и вкус или текстура блюда при этом не пострадают. Всё зависит от того, для какого именно блюда нужна альтернатива.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Салат с грибами и кукурузой

В тесте

Яйца в выпечке чаще всего отвечают за "склеивание" ингредиентов и нужную структуру. Заменить их можно так:

лён - 1 ст. ложку молотых семян смешайте с 3 ст. ложками воды и оставьте на 15 минут в холодильнике;

- 1 ст. ложку молотых семян смешайте с 3 ст. ложками воды и оставьте на 15 минут в холодильнике; семена чиа - те же пропорции, но время набухания увеличивается до получаса;

- те же пропорции, но время набухания увеличивается до получаса; крахмал - 1 ст. ложка кукурузного + 2 ст. ложки воды или 2 ст. ложки картофельного;

- 1 ст. ложка кукурузного + 2 ст. ложки воды или 2 ст. ложки картофельного; овсяные хлопья - размоченные в воде, добавят плотности и склеят ингредиенты;

- размоченные в воде, добавят плотности и склеят ингредиенты; майонез - 3 ст. ложки заменяют одно яйцо, но это скорее временный вариант, и он не подходит людям, полностью исключающим яйца.

В салатах

Яйца в салатах легко заменить продуктами с похожей текстурой:

авокадо - его кремовая консистенция отлично имитирует желток;

- его кремовая консистенция отлично имитирует желток; тофу - натрите его на тёрке, чтобы добавить белка и сытности;

- натрите его на тёрке, чтобы добавить белка и сытности; заправка - вместо яичной основы подойдёт растительный йогурт или хумус с лимонным соком.

В котлетах

Чтобы котлеты держали форму без яиц, можно использовать:

варёный картофель - разомните и вмешайте в фарш;

- разомните и вмешайте в фарш; манку - замоченную в воде до набухания;

- замоченную в воде до набухания; нутовую муку - смешанную с водой до состояния клейкой массы;

- смешанную с водой до состояния клейкой массы; кабачок или овсяные хлопья - выдержанные в жидкости, они связывают ингредиенты и удерживают влагу.

Замена яиц в рецептах — несложная задача. Практически на любой кухне найдутся продукты, которые справятся с их функцией: где-то это авокадо или тофу, где-то — крахмал или семена чиа. Главное — подобрать вариант под конкретное блюдо.

Уточнения

Растительное питание - это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов.

