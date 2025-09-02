Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт

Многие люди ежедневно сталкиваются с вопросом, что приготовить на ужин. Иногда не хочется тратить много времени на приготовление пищи, чтобы накормить семью.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спагетти

Существует простой и вкусный рецепт ленивого ужина, который можно приготовить всего за 15 минут из доступных ингредиентов.

Ленивый ужин с пастой

Ингредиенты

Твердые макаронные изделия

Соль

Сливочный сыр

Консервированный тунец в собственном соку

Консервированная кукуруза

Пармезан

Приготовление

Для быстрого приготовления ужина начните с варки пасты в подсоленной воде. Как только паста будет готова, добавьте в кастрюлю ложку сливочного сыра, консервированный тунец и кукурузу по вкусу. Осталось только посыпать пасту с тунцом тертым пармезаном, и ужин готов.

Приятного аппетита!

Уточнения

