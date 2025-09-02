Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний авто-марафон: 5 вещей, которые нужно проверить срочно
Наблюдение как ключ к выживанию: новый взгляд на орангутанов
Мамонт вернулся спустя тысячи лет: искали рыбу, а подняли гиганта — случай, который войдёт в историю
Межкомнатное полотно превращает спальню в тишину: выбор, о котором не жалеют
Тело будет как у настоящей спортсменки: эти упражнения помогут улучшить осанку
Луковицы гиацинтов хранят тайну: правильный месяц дарит пышное цветение
125 миллионов лет эволюции в одной челюсти: акула, пережившая динозавров, снова на поверхности
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны

Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт

0:52
Еда

Многие люди ежедневно сталкиваются с вопросом, что приготовить на ужин. Иногда не хочется тратить много времени на приготовление пищи, чтобы накормить семью.

Спагетти
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спагетти

Существует простой и вкусный рецепт ленивого ужина, который можно приготовить всего за 15 минут из доступных ингредиентов.

Ленивый ужин с пастой

Ингредиенты

  • Твердые макаронные изделия
  • Соль
  • Сливочный сыр
  • Консервированный тунец в собственном соку
  • Консервированная кукуруза
  • Пармезан

Приготовление

  1. Для быстрого приготовления ужина начните с варки пасты в подсоленной воде.
  2. Как только паста будет готова, добавьте в кастрюлю ложку сливочного сыра, консервированный тунец и кукурузу по вкусу.
  3. Осталось только посыпать пасту с тунцом тертым пармезаном, и ужин готов.

Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Домашние животные
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё Аудио 
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Садоводство, цветоводство
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз Аудио 
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Последние материалы
Какие модели Hyundai уже доступны и сколько реально просят дилеры в Москве и регионах
Молоко против организма: пять комбинаций, после которых тяжесть и вздутие неизбежны
Убытки растут: бизнесу становится всё сложнее выживать
Скроллинг превращается в диагноз: врачи предупреждают об опасности для памяти
Секрет идеальной заморозки кукурузы раскрыт: ваши салаты зимой заиграют новыми красками
7 дней на Мальте: остров, который открывается заново каждый день
Бумага без вырубки деревьев: учёные сделали пластичный гель из того, что вызывает аллергию
Стиль преппи и цыганский шик: какую школьную форму носят дети российский звёзд
Хотите стальные кубики пресса? Попробуйте эти 7 простых упражнений стоя – результат удивит
Рабочий треугольник рушится — кухня превращается в новый лабиринт удобства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.