Секрет экономии времени: готовим вкуснейшую пасту за 15 минут — простой рецепт
0:52
Многие люди ежедневно сталкиваются с вопросом, что приготовить на ужин. Иногда не хочется тратить много времени на приготовление пищи, чтобы накормить семью.
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спагетти
Существует простой и вкусный рецепт ленивого ужина, который можно приготовить всего за 15 минут из доступных ингредиентов.
Ленивый ужин с пастой
Ингредиенты
- Твердые макаронные изделия
- Соль
- Сливочный сыр
- Консервированный тунец в собственном соку
- Консервированная кукуруза
- Пармезан
Приготовление
- Для быстрого приготовления ужина начните с варки пасты в подсоленной воде.
- Как только паста будет готова, добавьте в кастрюлю ложку сливочного сыра, консервированный тунец и кукурузу по вкусу.
- Осталось только посыпать пасту с тунцом тертым пармезаном, и ужин готов.
Приятного аппетита!
Уточнения
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру