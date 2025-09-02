Секрет идеальной заморозки кукурузы раскрыт: ваши салаты зимой заиграют новыми красками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Зимой овощи в супермаркетах и на рынках стоят дорого, поэтому лето — лучшее время для заготовки продуктов, включая кукурузу. Хотя многие предпочитают консервированную кукурузу, заморозка — более экономичный и полезный вариант. Делимся советами, как правильно заморозить кукурузу.

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

Как заморозить кукурузные початки

Для тех, кто любит жареную или запечённую кукурузу, есть способ заморозить её в початках для дальнейшего приготовления. Сначала нужно сварить кукурузу и остудить её. Затем каждый початок разрезать на 4-5 частей, положить в пакет и убрать в морозилку.

Как заморозить кукурузу для салатов и гарниров

Чтобы использовать свежую кукурузу для салатов и гарниров зимой, её нужно правильно заморозить. Варёную кукурузу нарезать на 2-3 части и отделить зёрна от початков с помощью ножа.

Затем кукурузу можно сразу поместить в пакет для заморозки или сначала разложить на доске, покрытой пищевой плёнкой, и заморозить. После этого зёрна переложить в пакет, пишет vkcad.cz.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
