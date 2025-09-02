Секрет идеальной заморозки кукурузы раскрыт: ваши салаты зимой заиграют новыми красками

Зимой овощи в супермаркетах и на рынках стоят дорого, поэтому лето — лучшее время для заготовки продуктов, включая кукурузу. Хотя многие предпочитают консервированную кукурузу, заморозка — более экономичный и полезный вариант. Делимся советами, как правильно заморозить кукурузу.

Как заморозить кукурузные початки

Для тех, кто любит жареную или запечённую кукурузу, есть способ заморозить её в початках для дальнейшего приготовления. Сначала нужно сварить кукурузу и остудить её. Затем каждый початок разрезать на 4-5 частей, положить в пакет и убрать в морозилку.

Как заморозить кукурузу для салатов и гарниров

Чтобы использовать свежую кукурузу для салатов и гарниров зимой, её нужно правильно заморозить. Варёную кукурузу нарезать на 2-3 части и отделить зёрна от початков с помощью ножа.

Затем кукурузу можно сразу поместить в пакет для заморозки или сначала разложить на доске, покрытой пищевой плёнкой, и заморозить. После этого зёрна переложить в пакет, пишет vkcad.cz.

