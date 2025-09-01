Конец эпохи скучных бутербродов: такая намазка вытесняет привычную ветчину

Утренний бутерброд вовсе не обязан быть скучным и тяжелым. Если вместо колбасы или сыра намазать на хлеб нежную нутовую пасту, получится лёгкий и полезный перекус, который подарит заряд бодрости и не оставит тяжести в желудке.
Нут — это не только доступный, но и невероятно питательный продукт. В его составе:
Благодаря такому набору нутовая намазка подходит и для завтрака, и для перекуса перед тренировкой или работой.
Для основы нужно 200 г варёного нута. Если времени на приготовление нет, можно использовать консервированный — важно только тщательно его промыть и обсушить.
Дальше всё просто:
Сложите нут в блендер.
Добавьте два зубчика чеснока, сок половины лимона, щепотку соли и перца.
Взбейте, постепенно подливая оливковое масло до кремовой консистенции.
В конце вмешайте немного свежей зелени — петрушку или кинзу.
Нутовая паста отлично сочетается с хрустящим хлебом или гренками. Её можно дополнить ломтиками свежего огурца, сладкого перца или вялеными томатами. Для пикантности добавляют паприку, а для более насыщенного вкуса — кедровые орехи или каплю копчёной приправы.
Такая намазка хороша не только на хлебе. Она станет отличным соусом к овощным чипсам, начинкой для лаваша или лёгким дипом для свежих овощей.
Паста сохраняет свежесть в холодильнике до трёх суток, но на практике съедается гораздо быстрее.
Нутовая намазка — это быстрый, вкусный и полезный способ разнообразить привычный завтрак. Она подходит тем, кто следит за здоровьем, и тем, кто просто хочет попробовать что-то новое.
