Конец эпохи скучных бутербродов: такая намазка вытесняет привычную ветчину

Утренний бутерброд вовсе не обязан быть скучным и тяжелым. Если вместо колбасы или сыра намазать на хлеб нежную нутовую пасту, получится лёгкий и полезный перекус, который подарит заряд бодрости и не оставит тяжести в желудке.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чёрный хлеб

Чем полезен нут

Нут — это не только доступный, но и невероятно питательный продукт. В его составе:

растительный белок, поддерживающий мышцы;

железо, необходимое для энергии и хорошего самочувствия;

клетчатка, улучшающая пищеварение и надолго сохраняющая чувство сытости.

Благодаря такому набору нутовая намазка подходит и для завтрака, и для перекуса перед тренировкой или работой.

Как приготовить нутовую пасту

Для основы нужно 200 г варёного нута. Если времени на приготовление нет, можно использовать консервированный — важно только тщательно его промыть и обсушить.

Дальше всё просто:

Сложите нут в блендер. Добавьте два зубчика чеснока, сок половины лимона, щепотку соли и перца. Взбейте, постепенно подливая оливковое масло до кремовой консистенции. В конце вмешайте немного свежей зелени — петрушку или кинзу.

С чем подавать

Нутовая паста отлично сочетается с хрустящим хлебом или гренками. Её можно дополнить ломтиками свежего огурца, сладкого перца или вялеными томатами. Для пикантности добавляют паприку, а для более насыщенного вкуса — кедровые орехи или каплю копчёной приправы.

Такая намазка хороша не только на хлебе. Она станет отличным соусом к овощным чипсам, начинкой для лаваша или лёгким дипом для свежих овощей.

Хранение

Паста сохраняет свежесть в холодильнике до трёх суток, но на практике съедается гораздо быстрее.

Нутовая намазка — это быстрый, вкусный и полезный способ разнообразить привычный завтрак. Она подходит тем, кто следит за здоровьем, и тем, кто просто хочет попробовать что-то новое.

Уточнения

Сэ́ндвич са́ндвич - вид бутерброда, состоящего из двух кусочков хлеба и какой-либо начинки между ними (закрытый бутерброд).

