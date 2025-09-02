Ванильный взрыв вкуса: этот суп из дыни и нектаринов — десерт вашей мечты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Еда

Хоть лето уже и закончилось, что может быть лучше, чем освежающий и ароматный десерт, который перенесет вас в мир фруктовых наслаждений? Представляем вам рецепт ванильно-нектаринового супа из дыни — идеальное сочетание сочности дыни, сладости нектарина и нежной текстуры йогурта. Этот суп не только утолит жажду, но и порадует вкусовые рецепторы.

Суп из дыни
Фото: flickr.com by H. Alexander Talbot, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Суп из дыни

Ингредиенты:

  • 1 кг дыни
  • 2 нектарина
  • 200 мл ванильного йогурта (или 200 мл натурального йогурта и 2 пакетика ванильного сахара)
  • 1 лимон

Приготовление

  1. Начните с подготовки фруктов. Дыню и нектарины нарежьте кубиками, оставив немного фруктов для подачи.
  2. В глубокой миске соедините нарезанные фрукты с ванильным йогуртом. Если используете натуральный йогурт, добавьте ванильный сахар.
  3. Добавьте примерно 1 литр холодной воды и тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородной массы.
  4. Приправьте суп небольшим количеством лимонного сока по вкусу.
  5. Поставьте миску в холодильник и дайте супу полностью остыть.
  6. Перед подачей украсьте суп кубиками фруктов и добавьте шарик мороженого.

Наслаждайтесь этим освежающим десертом, который подарит вам летнее настроение и заряд бодрости!

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
