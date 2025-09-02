Ванильный взрыв вкуса: этот суп из дыни и нектаринов — десерт вашей мечты

Хоть лето уже и закончилось, что может быть лучше, чем освежающий и ароматный десерт, который перенесет вас в мир фруктовых наслаждений? Представляем вам рецепт ванильно-нектаринового супа из дыни — идеальное сочетание сочности дыни, сладости нектарина и нежной текстуры йогурта. Этот суп не только утолит жажду, но и порадует вкусовые рецепторы.
Фото: flickr.com by H. Alexander Talbot, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Суп из дыни
Ингредиенты:
1 кг дыни
2 нектарина
200 мл ванильного йогурта (или 200 мл натурального йогурта и 2 пакетика ванильного сахара)
1 лимон
Приготовление
Начните с подготовки фруктов. Дыню и нектарины нарежьте кубиками, оставив немного фруктов для подачи.
В глубокой миске соедините нарезанные фрукты с ванильным йогуртом. Если используете натуральный йогурт, добавьте ванильный сахар.
Добавьте примерно 1 литр холодной воды и тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородной массы.
Приправьте суп небольшим количеством лимонного сока по вкусу.
Поставьте миску в холодильник и дайте супу полностью остыть.
Перед подачей украсьте суп кубиками фруктов и добавьте шарик мороженого.
Наслаждайтесь этим освежающим десертом, который подарит вам летнее настроение и заряд бодрости!
Уточнения
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.