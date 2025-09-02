Ванильный взрыв вкуса: этот суп из дыни и нектаринов — десерт вашей мечты

Хоть лето уже и закончилось, что может быть лучше, чем освежающий и ароматный десерт, который перенесет вас в мир фруктовых наслаждений? Представляем вам рецепт ванильно-нектаринового супа из дыни — идеальное сочетание сочности дыни, сладости нектарина и нежной текстуры йогурта. Этот суп не только утолит жажду, но и порадует вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

1 кг дыни

2 нектарина

200 мл ванильного йогурта (или 200 мл натурального йогурта и 2 пакетика ванильного сахара)

1 лимон

Приготовление

Начните с подготовки фруктов. Дыню и нектарины нарежьте кубиками, оставив немного фруктов для подачи. В глубокой миске соедините нарезанные фрукты с ванильным йогуртом. Если используете натуральный йогурт, добавьте ванильный сахар. Добавьте примерно 1 литр холодной воды и тщательно взбейте все ингредиенты до получения однородной массы. Приправьте суп небольшим количеством лимонного сока по вкусу. Поставьте миску в холодильник и дайте супу полностью остыть. Перед подачей украсьте суп кубиками фруктов и добавьте шарик мороженого.

Наслаждайтесь этим освежающим десертом, который подарит вам летнее настроение и заряд бодрости!

