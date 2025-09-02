Кулинарный трюк от телеведущей из Венгрии Марси Борбаш: как сделать томатный сок идеальным

Марси Борбаш, известная венгерская телеведущая, журналист и эксперт в области гастрономии, не только публикует рецепты, но и делится полезными советами по садоводству. В конце лета Марси выращивает помидоры и ждет последнего урожая, чтобы приготовить из них томатный сок и соус на зиму. Во время сбора урожая она поделилась своими лучшими советами по сохранению вкуса помидоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томатный соус

Советы Марси Борбаш по приготовлению томатного сока и соуса

Используйте разные сорта помидоров. Чтобы томатный сок и соус были вкусными, используйте помидоры разных сортов. Марси даже собирает все помидоры со своего сада, чтобы добавить их в салаты или брускетты.

Чтобы томатный сок и соус были вкусными, используйте помидоры разных сортов. Марси даже собирает все помидоры со своего сада, чтобы добавить их в салаты или брускетты. Подготовьте помидоры правильно. Бланшируйте крупные помидоры, чтобы легко снять с них кожуру. Небольшие помидоры черри можно запечь в духовке при 190 градусах, чтобы они карамелизировались и придали соусу насыщенный вкус.

Рецепт домашнего соуса для пиццы от Марси Борбаш

Ингредиенты

3 кг помидоров (смешанных сортов)

2 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. бальзамического уксуса

1 красная луковица

2-3 зубчика чеснока

свежий базилик

соль

перец

Приготовление

Используйте помидоры разных цветов, вкусов и текстур для лучшего результата. Бланшируйте крупные помидоры, чтобы легко снять кожуру. Небольшие помидоры черри разрежьте пополам, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 190 градусах. Обжарьте нарезанный кубиками лук на оливковом масле. Очистите и нарежьте крупные помидоры, снимите кожицу с запеченных помидоров. Обжарьте все ингредиенты вместе с луком, чесноком, солью и перцем. Когда соус станет густым, снимите с огня, добавьте бальзамический уксус и свежий базилик. Взбейте до кремообразной консистенции. Если используете пароварку, базилик добавляйте в свежем виде, советует meglepetes.hu.

Марси Борбаш — известная садовод и кулинар из Венгрии. Она делится своими знаниями и опытом через блог и социальные сети. Марси выращивает разнообразные овощи и фрукты, создавая вкусные и полезные блюда. Её советы помогают многим людям улучшить свои навыки в садоводстве и кулинарии.

Уточнения

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

