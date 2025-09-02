Кулинарный трюк от телеведущей из Венгрии Марси Борбаш: как сделать томатный сок идеальным

Марси Борбаш, известная венгерская телеведущая, журналист и эксперт в области гастрономии, не только публикует рецепты, но и делится полезными советами по садоводству. В конце лета Марси выращивает помидоры и ждет последнего урожая, чтобы приготовить из них томатный сок и соус на зиму. Во время сбора урожая она поделилась своими лучшими советами по сохранению вкуса помидоров.
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Klein klein2, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томатный соус
Советы Марси Борбаш по приготовлению томатного сока и соуса
Используйте разные сорта помидоров. Чтобы томатный сок и соус были вкусными, используйте помидоры разных сортов. Марси даже собирает все помидоры со своего сада, чтобы добавить их в салаты или брускетты.
Подготовьте помидоры правильно. Бланшируйте крупные помидоры, чтобы легко снять с них кожуру. Небольшие помидоры черри можно запечь в духовке при 190 градусах, чтобы они карамелизировались и придали соусу насыщенный вкус.
Рецепт домашнего соуса для пиццы от Марси Борбаш
Ингредиенты
3 кг помидоров (смешанных сортов)
2 ст. л. оливкового масла
2 ст. л. бальзамического уксуса
1 красная луковица
2-3 зубчика чеснока
свежий базилик
соль
перец
Приготовление
Используйте помидоры разных цветов, вкусов и текстур для лучшего результата.
Бланшируйте крупные помидоры, чтобы легко снять кожуру.
Небольшие помидоры черри разрежьте пополам, сбрызните оливковым маслом и запеките в духовке при 190 градусах.
Обжарьте нарезанный кубиками лук на оливковом масле.
Очистите и нарежьте крупные помидоры, снимите кожицу с запеченных помидоров.
Обжарьте все ингредиенты вместе с луком, чесноком, солью и перцем.
Когда соус станет густым, снимите с огня, добавьте бальзамический уксус и свежий базилик. Взбейте до кремообразной консистенции. Если используете пароварку, базилик добавляйте в свежем виде, советует meglepetes.hu.
Марси Борбаш — известная садовод и кулинар из Венгрии. Она делится своими знаниями и опытом через блог и социальные сети. Марси выращивает разнообразные овощи и фрукты, создавая вкусные и полезные блюда. Её советы помогают многим людям улучшить свои навыки в садоводстве и кулинарии.