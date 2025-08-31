Фастфуд под прицелом: почему эти блюда получили самые низкие оценки

Компания Restaurant Furniture Plus провела исследование и составила рейтинг самых низкокачественных блюд среди 16 популярных сетей быстрого питания в США, основываясь на отзывах в Google.

Они проанализировали 100 заведений с наибольшим количеством отзывов, что в сумме составило 1600 ресторанов. Для точности оценок учитывались отзывы постоянных посетителей и использовались ключевые слова, связанные с конкретными блюдами.

Вот основные результаты:

1. Куриные наггетсы из McDonald's заняли последнее место с оценкой 2,03 из 5. Рецензенты указывали на их "подгорелую корочку", "жесткость" и "сухость", некоторые даже жаловались на пищевое отравление после употребления.

2. Блюдо из риса от Chipotle оказалась на втором месте с оценкой 2,35. Клиенты выразили недовольство размером порций, называя их "небольшими" и писали о неудачном приготовлении риса.

3. Куриные наггетсы от KFC заняли третью позицию, получив 2,56 балла. Рецензенты отмечали, что они были несвежими и на вкус напоминали рыбу.

На четвёртом месте оказались сэндвичи с курицей от KFC, которые также получили негативные отзывы за черствые булочки и сухую курицу, сообщает New York Post.

