Домашний Киндер Кантри: в два раза меньше калорий и в три раза больше удовольствия

Еда

ПП-десерт "Киндер Кантри" — это полезная альтернатива знаменитому шоколаду с воздушным рисом. В домашней версии меньше сахара, больше белка и чуть больше порция, чем у магазинной плитки. В качестве подсластителя можно использовать не только мёд, но и сироп или стевию, однако греческий йогурт лучше оставить — он придаёт нужную густоту и сливочный вкус. А вот рисовые хлебцы обязательно выбирайте без добавок, чтобы сохранить правильный хруст.

ПП-десерт Киндер Кантри
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ПП-десерт Киндер Кантри

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Рисовые хлебцы — 3 шт. (15 г)
  • Греческий йогурт — 300 г
  • Мёд — 2 ст. л. (56 г)

Для глазури:

  • Тёмный шоколад — 45 г
  • Молоко — 20 мл

Приготовление

Сначала подготовьте прозрачные стаканы или креманки для подачи. Хлебцы разомните руками или прокатайте скалкой, чтобы получились мелкие крошки. Часть отложите для украшения. В миске соедините основную массу крошки с мёдом и йогуртом, хорошо перемешайте и распределите по стаканам. Сверху посыпьте оставшимися гранулами.

Шоколад поломайте на кусочки, добавьте молоко и растопите в микроволновке короткими импульсами по 15 секунд, каждый раз перемешивая массу для равномерного плавления. Полученной глазурью полейте заготовки и поставьте их в холодильник на 15 минут, чтобы верх успел застыть.

Подача

Перед подачей украсьте десерт свежими ягодами и листочками мяты. Лучше есть его сразу после застывания глазури, чтобы рисовые крошки не впитали влагу и не потеряли свой хруст.

Уточнения

Кало́рия (лат. calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
