Забудьте про рестораны: готовим лучший картофель фри в мире по рецепту Джейми Оливера

Картофель фри обычно подают как гарнир, но при небольшом изменении он может стать главным блюдом. Картофель фри от Джейми Оливера - это легендарный рецепт, который покорит ваше сердце и заставит забыть о других вариантах приготовления. Это идеальное блюдо, и его простота действительно впечатляет! Приготовить его очень легко, а результат превзойдет все ожидания. Вы не сможете остановиться!
Известный британский шеф-повар потратил годы на совершенствование своего рецепта, который теперь называют "лучшей картошкой фри в мире", отмечает Kiskegyed.hu.
Джейми утверждает, что хороший картофель фри — это не просто масло и соль. Ключевым моментом являются детали: он варит картофель целиком до мягкости, затем сливает воду и энергично встряхивает, чтобы на поверхности появились трещины. Эти трещины создают хрустящую корочку при запекании. Далее он добавляет сливочное и оливковое масло, чеснок и свежий шалфей в качестве приправ, а во время запекания еще дважды встряхивает картофель, чтобы корочка стала еще более хрустящей.
Длинное описание может показаться сложным, но на самом деле процесс приготовления занимает не больше времени, чем написание этого текста. Если у вас уже текут слюнки, давайте посмотрим на ингредиенты.
Картофель фри от Джейми Оливера станет отличным гарниром, но его также можно подать как самостоятельное блюдо с салатом или соусами.
Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.
