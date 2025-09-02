Забудьте про рестораны: готовим лучший картофель фри в мире по рецепту Джейми Оливера

Картофель фри обычно подают как гарнир, но при небольшом изменении он может стать главным блюдом. Картофель фри от Джейми Оливера - это легендарный рецепт, который покорит ваше сердце и заставит забыть о других вариантах приготовления. Это идеальное блюдо, и его простота действительно впечатляет! Приготовить его очень легко, а результат превзойдет все ожидания. Вы не сможете остановиться!

Известный британский шеф-повар потратил годы на совершенствование своего рецепта, который теперь называют "лучшей картошкой фри в мире", отмечает Kiskegyed.hu.

Секрет идеального картофеля фри: не только соль и масло

Джейми утверждает, что хороший картофель фри — это не просто масло и соль. Ключевым моментом являются детали: он варит картофель целиком до мягкости, затем сливает воду и энергично встряхивает, чтобы на поверхности появились трещины. Эти трещины создают хрустящую корочку при запекании. Далее он добавляет сливочное и оливковое масло, чеснок и свежий шалфей в качестве приправ, а во время запекания еще дважды встряхивает картофель, чтобы корочка стала еще более хрустящей.

Длинное описание может показаться сложным, но на самом деле процесс приготовления занимает не больше времени, чем написание этого текста. Если у вас уже текут слюнки, давайте посмотрим на ингредиенты.

Ингредиенты для идеального картофеля фри от Джейми Оливера

2,5 кг среднего картофеля

4 столовые ложки несоленого масла

Оливковое масло

1 головка чеснока

Половина пучка свежего шалфея

Соль, свежемолотый перец

Как приготовить идеальный картофель фри

Очистите картофель одинакового размера и отварите в слегка подсоленной воде около 15 минут. Варить до готовности не нужно! Слейте воду и энергично встряхните картофель в дуршлаге, чтобы поверхность слегка потрескалась. Это необходимо для достижения хрустящей корочки. Выложите картофель на противень, сбрызните оливковым маслом и посыпьте специями. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на ночь. На следующий день запекайте при 180 °C около часа. Затем прижмите картофель и посыпьте смесью шалфея и масла. Запекайте еще 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета и хрустящей текстуры.

Дополнительные советы для улучшения вкуса картофеля фри

Добавьте пищевую соду в воду для варки картофеля. Это поможет трещинам на поверхности стать еще глубже, что сделает картофель еще более хрустящим.

Экспериментируйте с добавками. После запекания можно посыпать картофель пармезаном, добавить лимонный сок, поджаренный бекон, кедровые орешки или другие маслянистые семена. Также отлично подойдут гранат и свиной фарш.

Картофель фри от Джейми Оливера станет отличным гарниром, но его также можно подать как самостоятельное блюдо с салатом или соусами.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

