Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переезд по-арктически: зачем Северному полюсу-42 новая льдина
Дети в зале — эротика на сцене: какое наказание грозит Егору Криду за скандальный концерт в Лужниках
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Альпийский символ под угрозой: легендарный маршрут Дахштайна в Альпах может исчезнуть навсегда
Кулинарный трюк от телеведущей из Венгрии Марси Борбаш: как сделать томатный сок идеальным
Любимый напиток делает лекарства бесполезными: где прячется скрытая угроза
Спасает от рака и переломов, но вызывает страх сильнее диагноза: вся правда о луче, изменившем медицину
Эти простые упражнения для спины возвращают осанку, убирают боль и добавляют рост визуально
Девелоперы в панике: москвичи бросились покупать именно этот вид жилья

Забудьте про рестораны: готовим лучший картофель фри в мире по рецепту Джейми Оливера

3:18
Еда

Картофель фри обычно подают как гарнир, но при небольшом изменении он может стать главным блюдом. Картофель фри от Джейми Оливера - это легендарный рецепт, который покорит ваше сердце и заставит забыть о других вариантах приготовления. Это идеальное блюдо, и его простота действительно впечатляет! Приготовить его очень легко, а результат превзойдет все ожидания. Вы не сможете остановиться!

картофель фри и рыба в кляре
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
картофель фри и рыба в кляре

Известный британский шеф-повар потратил годы на совершенствование своего рецепта, который теперь называют "лучшей картошкой фри в мире", отмечает Kiskegyed.hu.

Секрет идеального картофеля фри: не только соль и масло

Джейми утверждает, что хороший картофель фри — это не просто масло и соль. Ключевым моментом являются детали: он варит картофель целиком до мягкости, затем сливает воду и энергично встряхивает, чтобы на поверхности появились трещины. Эти трещины создают хрустящую корочку при запекании. Далее он добавляет сливочное и оливковое масло, чеснок и свежий шалфей в качестве приправ, а во время запекания еще дважды встряхивает картофель, чтобы корочка стала еще более хрустящей.

Длинное описание может показаться сложным, но на самом деле процесс приготовления занимает не больше времени, чем написание этого текста. Если у вас уже текут слюнки, давайте посмотрим на ингредиенты.

Ингредиенты для идеального картофеля фри от Джейми Оливера

  • 2,5 кг среднего картофеля
  • 4 столовые ложки несоленого масла
  • Оливковое масло
  • 1 головка чеснока
  • Половина пучка свежего шалфея
  • Соль, свежемолотый перец

Как приготовить идеальный картофель фри

  1. Очистите картофель одинакового размера и отварите в слегка подсоленной воде около 15 минут. Варить до готовности не нужно!
  2. Слейте воду и энергично встряхните картофель в дуршлаге, чтобы поверхность слегка потрескалась. Это необходимо для достижения хрустящей корочки.
  3. Выложите картофель на противень, сбрызните оливковым маслом и посыпьте специями. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на ночь.
  4. На следующий день запекайте при 180 °C около часа. Затем прижмите картофель и посыпьте смесью шалфея и масла.
  5. Запекайте еще 20-25 минут до золотисто-коричневого цвета и хрустящей текстуры.

Дополнительные советы для улучшения вкуса картофеля фри

  • Добавьте пищевую соду в воду для варки картофеля. Это поможет трещинам на поверхности стать еще глубже, что сделает картофель еще более хрустящим.
  • Экспериментируйте с добавками. После запекания можно посыпать картофель пармезаном, добавить лимонный сок, поджаренный бекон, кедровые орешки или другие маслянистые семена. Также отлично подойдут гранат и свиной фарш.

Картофель фри от Джейми Оливера станет отличным гарниром, но его также можно подать как самостоятельное блюдо с салатом или соусами.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Садоводство, цветоводство
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз Аудио 
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Садоводство, цветоводство
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда Аудио 
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Домашние животные
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Откуда берётся нефть: настоящая правда, которую скрывают за мифом о динозаврах
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
Последние материалы
Синяя кровь, внешность НЛО и мозги в лапах: обитатель океана, будто сбежавший с другой планеты
Лев в квартире обернётся судом: кого теперь нельзя держать дома
Три кита Nvidia: кто на самом деле кормит гиганта IT
Последний шанс улететь? Стоячие места в самолёте: к чему готовиться
OldGremlin: идёт новая волна атак на российский бизнес
Эпатажный сын Елены Яковлевой женился во второй раз — наряды молодожёнов удивили всех
Забудьте про рестораны: готовим лучший картофель фри в мире по рецепту Джейми Оливера
Для вида или для штрафа: временные знаки превращают трассу в ловушку для водителей
Деньги на ветер: перестаньте покупать эти 6 бесполезных средств от комаров
Молодёжь выбирает свободу, а не семью: к чему приведёт новый тренд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.