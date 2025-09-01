Секрет плотных кабачковых оладий: добавьте один продукт — и результат удивит

Кабачковые оладьи — простое и вкусное блюдо, но многие хозяйки сталкиваются с тем, что они получаются слишком водянистыми и мягкими. Секрет хрустящих и румяных лепёшек кроется в одном ингредиенте, который способен изменить консистенцию теста и сделать оладьи по-настоящему идеальными.

Секретная добавка

Чтобы оладьи были плотными и держали форму, в кабачковую массу нужно добавить сырой картофель. Достаточно натереть один клубень и смешать его с двумя кабачками. Картофельный крахмал свяжет тесто, и в результате оно станет более густым и удобным для жарки.

Рецепт идеальных кабачковых оладий

Натрите 2 кабачка и слегка отожмите лишнюю влагу. Добавьте натёртый картофель. Вбейте 2 яйца, всыпьте 4 столовые ложки муки. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Обжаривайте оладьи на раскалённой сковороде до золотистой корочки.

Благодаря картофелю оладьи получаются плотными, хрустящими и с аппетитной румяной корочкой. Это простой способ разнообразить привычное блюдо и удивить домашних.

Ола́дьи (из др.-греч. ἐλάδιον от ἔλαιον — масло) — мучные изделия из дрожжевого теста, выпекаемые (обжариваемые) на сковороде.

