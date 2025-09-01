Как убрать запах свинины и сделать мясо мягким: рецепт доступного маринада

Свинина — одно из самых популярных видов мяса: она доступна по цене и подходит для самых разных блюд. Но у этого мяса есть особенность — лёгкий специфический привкус и запах, которые важно правильно нейтрализовать. Сделать это проще всего с помощью маринада.
Сегодня существует множество дорогих и "изысканных" рецептов, но вовсе не обязательно тратить большие деньги на ингредиенты. Есть простой и доступный вариант маринада, который сделает свинину мягкой, ароматной и вкусной.
Этого количества достаточно примерно на 500 г мяса. Если порция больше — пропорции легко увеличить.
Свинину тщательно промойте и обсушите. Нарежьте порционными кусками.
Смешайте паприку, перец и соль, обсыпьте куски мяса этой смесью.
Чеснок измельчите и соедините с майонезом.
Получившийся маринад равномерно распределите по мясу.
Мариновать свинину можно всего полчаса — этого времени достаточно, чтобы мясо стало мягким и впитало ароматы специй.
Такой маринад не только улучшает вкус свинины, но и делает её более нежной. Он подойдёт и для запекания в духовке, и для приготовления на гриле. Простой рецепт без лишних затрат — идеальное решение для домашних ужинов и пикников.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
