Как убрать запах свинины и сделать мясо мягким: рецепт доступного маринада

1:42
Еда

Свинина — одно из самых популярных видов мяса: она доступна по цене и подходит для самых разных блюд. Но у этого мяса есть особенность — лёгкий специфический привкус и запах, которые важно правильно нейтрализовать. Сделать это проще всего с помощью маринада.

шашлык
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
шашлык

Сегодня существует множество дорогих и "изысканных" рецептов, но вовсе не обязательно тратить большие деньги на ингредиенты. Есть простой и доступный вариант маринада, который сделает свинину мягкой, ароматной и вкусной.

Что понадобится для маринада

  • 2 столовые ложки майонеза (лучше домашнего)
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 0,5 чайной ложки чёрного перца
  • 0,5 чайной ложки паприки
  • соль — по вкусу

Этого количества достаточно примерно на 500 г мяса. Если порция больше — пропорции легко увеличить.

Как приготовить

  1. Свинину тщательно промойте и обсушите. Нарежьте порционными кусками.

  2. Смешайте паприку, перец и соль, обсыпьте куски мяса этой смесью.

  3. Чеснок измельчите и соедините с майонезом.

  4. Получившийся маринад равномерно распределите по мясу.

Мариновать свинину можно всего полчаса — этого времени достаточно, чтобы мясо стало мягким и впитало ароматы специй.

Такой маринад не только улучшает вкус свинины, но и делает её более нежной. Он подойдёт и для запекания в духовке, и для приготовления на гриле. Простой рецепт без лишних затрат — идеальное решение для домашних ужинов и пикников.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
