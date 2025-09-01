Почему яйца темнеют при варке и как сделать так, чтобы желтки оставались жёлтыми

Многие замечали, что после варки у яйца на желтке появляется серый ободок. На первый взгляд это может показаться признаком испорченности, но на самом деле ничего опасного в таком изменении нет.
Серый оттенок возникает из-за естественной химической реакции. При нагревании белок сворачивается и высвобождает серу. Она соединяется с железом, содержащимся в желтке, и образует сульфид железа — именно он придаёт серый цвет. Такой процесс не связан с качеством продукта и не делает его вредным.
Да, такие яйца вполне безопасны для употребления. Изменение цвета никак не влияет на вкус или пищевую ценность. Это лишь показатель того, что продукт подвергался длительной термической обработке.
Опасность возникает, если яйца варились слишком долго — более 20 минут. В этом случае сероводорода образуется слишком много, и желток приобретает синевато-зелёный оттенок. Употребление таких яиц может привести к расстройству пищеварения и обострению проблем с ЖКТ.
Серый ободок вокруг желтка — не повод выбрасывать продукт. Главное правило: не переваривать яйца, и тогда они сохранят и вкус, и пользу.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.