Как сохранить вкус и пользу помидоров: не повторяйте главную ошибку с семечками

Многие любители помидоров перед приготовлением блюд стараются удалить семечки, полагая, что так кусочки получаются более плотными, а салат — менее "водянистым". Но такой подход имеет и обратную сторону: вместе с семенами из томатов уходит самая ароматная и полезная часть.
Именно та часть плода, где находятся семена, содержит наибольшее количество сока и вкусовых соединений. Если удалить её, томат теряет свою яркую сочность и характерный аромат. В результате блюдо становится более сухим и пресным, даже если на вид выглядит аккуратнее.
Кроме того, семечки содержат полезные вещества, которые положительно влияют на организм. Поэтому регулярное их удаление лишает блюда части питательной ценности.
Есть и исключения. Если рецепт предполагает использование только плотной мякоти, например в некоторых соусах или при приготовлении яиц по-неаполитански, семечки действительно нужно удалить. В таких случаях важно соблюсти технологию, чтобы блюдо получилось нужной консистенции.
Удаляя семечки из томатов без необходимости, гурманы обедняют вкус и пользу блюда. Поэтому в большинстве случаев лучше сохранять их, чтобы насладиться сочностью и насыщенным ароматом свежих помидоров.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
