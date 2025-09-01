Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как сохранить вкус и пользу помидоров: не повторяйте главную ошибку с семечками

Еда

Многие любители помидоров перед приготовлением блюд стараются удалить семечки, полагая, что так кусочки получаются более плотными, а салат — менее "водянистым". Но такой подход имеет и обратную сторону: вместе с семенами из томатов уходит самая ароматная и полезная часть.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Goad, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Томаты

Зачем сохранять семечки в помидорах

Именно та часть плода, где находятся семена, содержит наибольшее количество сока и вкусовых соединений. Если удалить её, томат теряет свою яркую сочность и характерный аромат. В результате блюдо становится более сухим и пресным, даже если на вид выглядит аккуратнее.

Кроме того, семечки содержат полезные вещества, которые положительно влияют на организм. Поэтому регулярное их удаление лишает блюда части питательной ценности.

Когда всё же стоит убрать семечки

Есть и исключения. Если рецепт предполагает использование только плотной мякоти, например в некоторых соусах или при приготовлении яиц по-неаполитански, семечки действительно нужно удалить. В таких случаях важно соблюсти технологию, чтобы блюдо получилось нужной консистенции.

Удаляя семечки из томатов без необходимости, гурманы обедняют вкус и пользу блюда. Поэтому в большинстве случаев лучше сохранять их, чтобы насладиться сочностью и насыщенным ароматом свежих помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
