Масло после жарки: почему нельзя выливать в раковину и как правильно избавиться от него

1:35
Еда

После жарки в сковороде почти всегда остаётся масло. Многие привычно сливают его в раковину или унитаз, но это может обернуться серьёзными проблемами с канализацией. Масляные остатки постепенно застывают и оседают на стенках труб, что приводит к засорам и дорогостоящему ремонту.

Сковорода Tefal на плите
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сковорода Tefal на плите

Почему не стоит использовать масло повторно

Иногда хозяйки задумываются о том, чтобы применить оставшееся масло ещё раз. Но такой вариант небезопасен: при повторном нагреве в нём образуются вредные вещества, а вкус свежеприготовленных блюд может сильно пострадать. Особенно это касается случаев, когда в масле уже жарились продукты с ярким ароматом, например рыба или мясо с приправами.

Если же вы всё-таки решите использовать масло повторно, важно проверить его состояние: оно должно быть прозрачным, без неприятного запаха и осадка. В противном случае от него лучше сразу избавиться.

Как правильно утилизировать масло

  • Если масла осталось немного, просто протрите сковороду бумажным полотенцем и выбросьте его в мусорное ведро.
  • Когда жира много, перелейте его в бутылку или банку, плотно закройте крышкой и отправьте в мусор.

Такой способ утилизации не принесёт вреда канализации и избавит вас от лишних проблем.

Выливать масло в раковину категорически нельзя, а использовать его повторно — рискованно. Лучше всего безопасно избавиться от жира, воспользовавшись простыми приёмами.

Уточнения

Ма́сло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
