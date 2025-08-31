Секретный рецепт: как из моркови сделать угощение, которое понравится даже детям

Морковь часто воспринимается как вспомогательный продукт — для супа, рагу или мясных блюд. Но этот корнеплод вполне может сыграть главную роль и стать основой вкусного десерта. Повара поделились простым рецептом морковной выпечки, которую сможет приготовить даже начинающий кулинар.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морковь грядка

Что понадобится

морковь — 250 г

яйца — 2 шт.

сахар — 100 г

мука — 80 г

разрыхлитель — 10 г

сливочное масло — 10 г

растительное масло — 30 мл

щепотка соли

Как готовить

Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Добавьте яйца и растительное масло, тщательно перемешайте. В отдельной миске просейте муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Всё перемешайте. Введите морковно-яичную смесь в муку и вымесите однородное тесто. Подготовьте форму для выпечки, смажьте её сливочным маслом. Вылейте тесто и разровняйте. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 30-40 минут до румяной корочки.

Итог

Получается нежный и ароматный морковный пирог, который можно подать как самостоятельный десерт или дополнить сметанным кремом, орехами или сахарной пудрой. Это простой и полезный способ разнообразить привычное меню и по-новому взглянуть на обычный овощ.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

