Секретный рецепт: как из моркови сделать угощение, которое понравится даже детям

Морковь часто воспринимается как вспомогательный продукт — для супа, рагу или мясных блюд. Но этот корнеплод вполне может сыграть главную роль и стать основой вкусного десерта. Повара поделились простым рецептом морковной выпечки, которую сможет приготовить даже начинающий кулинар.
Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Добавьте яйца и растительное масло, тщательно перемешайте.
В отдельной миске просейте муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Всё перемешайте.
Введите морковно-яичную смесь в муку и вымесите однородное тесто.
Подготовьте форму для выпечки, смажьте её сливочным маслом. Вылейте тесто и разровняйте.
Выпекайте при температуре 180 °C в течение 30-40 минут до румяной корочки.
Получается нежный и ароматный морковный пирог, который можно подать как самостоятельный десерт или дополнить сметанным кремом, орехами или сахарной пудрой. Это простой и полезный способ разнообразить привычное меню и по-новому взглянуть на обычный овощ.
