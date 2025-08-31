Секретный рецепт: как из моркови сделать угощение, которое понравится даже детям

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Морковь часто воспринимается как вспомогательный продукт — для супа, рагу или мясных блюд. Но этот корнеплод вполне может сыграть главную роль и стать основой вкусного десерта. Повара поделились простым рецептом морковной выпечки, которую сможет приготовить даже начинающий кулинар.

Морковь грядка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морковь грядка

Что понадобится

  • морковь — 250 г
  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 100 г
  • мука — 80 г
  • разрыхлитель — 10 г
  • сливочное масло — 10 г
  • растительное масло — 30 мл
  • щепотка соли

Как готовить

  1. Очистите морковь и натрите её на мелкой тёрке. Добавьте яйца и растительное масло, тщательно перемешайте.

  2. В отдельной миске просейте муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Всё перемешайте.

  3. Введите морковно-яичную смесь в муку и вымесите однородное тесто.

  4. Подготовьте форму для выпечки, смажьте её сливочным маслом. Вылейте тесто и разровняйте.

  5. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 30-40 минут до румяной корочки.

Итог

Получается нежный и ароматный морковный пирог, который можно подать как самостоятельный десерт или дополнить сметанным кремом, орехами или сахарной пудрой. Это простой и полезный способ разнообразить привычное меню и по-новому взглянуть на обычный овощ.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
