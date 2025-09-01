Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит

Многие начинают утро с чашки чёрного кофе. Этот напиток не только заряжает энергией, но и может стать ещё полезнее, если добавить в него немного оливкового масла. Сочетание кофе и оливкового масла, известное как олеато, набирает популярность благодаря своим уникальным свойствам.
Кофе с оливковым маслом может стать альтернативой традиционному кофе с молоком и сахаром. Добавление оливкового масла придаёт напитку сливочный вкус и делает его более насыщенным. При этом олеато сохраняет все полезные свойства чёрного кофе, а также добавляет новые преимущества.
При правильном сочетании ингредиентов вкус оливкового масла в кофе становится едва уловимым. Напиток приобретает лёгкую кремовость и интересную вкусовую нотку.
Олеато — это не просто вкусный напиток, но и источник полезных веществ.
Приготовить олеато очень просто. Вам понадобится:
Важно помнить, что добавление сахара в кофе может ослабить его полезные свойства. Лучше всего наслаждаться натуральным вкусом напитка. Также можно добавить специи, такие как корица, кардамон или какао, для усиления аромата и вкуса, добавляет ikura.cz.
Олеато — калорийный напиток, поэтому его рекомендуется употреблять один раз в день. Людям с заболеваниями поджелудочной железы или желчного пузыря следует проконсультироваться с врачом перед его включением в рацион.
