Утренний ритуал под новым углом: добавляю это в кофе и забываю о болезнях — вот что происходит

Еда

Многие начинают утро с чашки чёрного кофе. Этот напиток не только заряжает энергией, но и может стать ещё полезнее, если добавить в него немного оливкового масла. Сочетание кофе и оливкового масла, известное как олеато, набирает популярность благодаря своим уникальным свойствам.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Почему стоит попробовать олеато?

Кофе с оливковым маслом может стать альтернативой традиционному кофе с молоком и сахаром. Добавление оливкового масла придаёт напитку сливочный вкус и делает его более насыщенным. При этом олеато сохраняет все полезные свойства чёрного кофе, а также добавляет новые преимущества.

Вкус олеато

При правильном сочетании ингредиентов вкус оливкового масла в кофе становится едва уловимым. Напиток приобретает лёгкую кремовость и интересную вкусовую нотку.

Польза для здоровья

Олеато — это не просто вкусный напиток, но и источник полезных веществ.

  • Антиоксиданты: Оливковое масло содержит антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и снижают риск развития рака.
  • Сердце и сосуды: Регулярное употребление олеато может улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживать нормальное артериальное давление.
  • Уровень сахара: Олеато помогает стабилизировать уровень сахара в крови, что делает его отличным выбором для людей с диабетом или тех, кто хочет предотвратить развитие этого заболевания.
  • Метаболизм и пищеварение: Кофе сам по себе ускоряет обмен веществ, а оливковое масло помогает улучшить пищеварение и может стать средством от запоров.

Рецепт олеато

Приготовить олеато очень просто. Вам понадобится:

  • Свежезаваренный чёрный кофе
  • 1 чайная ложка высококачественного оливкового масла первого холодного отжима

Приготовление

  1. Заварите любимый кофе.
  2. Дайте напитку немного остыть.
  3. Добавьте 1 чайную ложку оливкового масла.
  4. Тщательно перемешайте.

Важно помнить, что добавление сахара в кофе может ослабить его полезные свойства. Лучше всего наслаждаться натуральным вкусом напитка. Также можно добавить специи, такие как корица, кардамон или какао, для усиления аромата и вкуса, добавляет ikura.cz.

Кому стоит быть осторожным?

Олеато — калорийный напиток, поэтому его рекомендуется употреблять один раз в день. Людям с заболеваниями поджелудочной железы или желчного пузыря следует проконсультироваться с врачом перед его включением в рацион.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
