Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регионы-феномены: где бизнес растёт вопреки общей тенденции
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи
Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе

Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания

3:55
Еда

Яблочный пирог — это классика, которая никогда не выходит из моды. Его аромат согревает в холодные дни и вызывает тёплые воспоминания о детстве. Многие предпочитают готовить его на традиционном песочном тесте, но слоёное тесто с дрожжами становится всё более популярным. Оно сочетает мягкость, воздушность и хрустящую корочку, что делает его идеальным для яблочного пирога.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Секрет идеального яблочного пирога: слоёное дрожжевое тесто

Яблочный пирог из слоёного дрожжевого теста — это уникальное сочетание нежности и хрустящей текстуры. Дрожжи придают пирогу мягкость и воздушность, а слоёная структура сохраняет приятную хрусткость. Это тесто идеально подходит для сочных яблок, которые часто вызывают проблемы с подгоранием в традиционном песочном пироге.

Преимущества слоёного дрожжевого теста

  • Устойчивость к влаге: манная крупа впитывает лишний сок яблок, предотвращая подгорание.
  • Идеальная текстура: тесто остаётся хрустящим и воздушным.
  • Свежесть: пирог долго сохраняет свою форму и вкус.

Рецепт яблочного пирога на слоёном дрожжевом тесте

Для того чтобы яблочный пирог получился идеальным, важно правильно подготовить как тесто, так и начинку. Вот проверенный рецепт, который поможет вам создать вкусное и ароматное лакомство, пишет ikura.cz.

Ингредиенты для теста

  • 500 г слоёного дрожжевого теста
  • 100 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка сахара
  • 0,5 чайной ложки соли

Ингредиенты для начинки

  • 1 кг яблок (желательно кислых сортов, таких как антоновка или серая ренета)
  • 3-4 столовые ложки манной крупы
  • 2-3 столовые ложки сахара
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 столовая ложка лимонного сока

Приготовление

Подготовка теста:

  1. Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.
  2. Раскатайте слоёное тесто на присыпанной мукой поверхности.
  3. Смажьте тесто растопленным маслом, затем взбейте яйцо с сахаром и солью, и смажьте им тесто.
  4. Сверните тесто в рулет и снова раскатайте. Повторите эту процедуру ещё раз.
  5. Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.

Подготовка яблок:

  1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины.
  2. Натрите яблоки на крупной тёрке.
  3. Добавьте к яблокам манную крупу, сахар, корицу и лимонный сок. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка впитала сок.

Формирование пирога:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Раскатайте одну часть теста и выложите её в форму для выпечки, смазанную маслом.
  3. Выложите яблочную начинку на тесто.
  4. Раскатайте вторую часть теста и накройте ею начинку.
  5. Защипните края теста и сделайте несколько проколов вилкой, чтобы пар мог выходить.

Выпекание:

  1. Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 35-40 минут, пока он не станет золотистым.
  2. Дайте пирогу немного остыть, затем посыпьте его сахарной пудрой.

Почему стоит выбрать слоёное дрожжевое тесто?

Слоёное дрожжевое тесто — это отличное решение для тех, кто хочет приготовить яблочный пирог, который не подгорит и будет иметь идеальную текстуру. Благодаря манной крупе, начинка остаётся густой, а тесто — хрустящим и воздушным. Этот рецепт позволяет вам наслаждаться вкусным и ароматным пирогом, который будет радовать вас и ваших близких.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Домашние животные
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя Аудио 
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Космический облик из глубин: прозрачная голова и глаза-телескопы — природа вышла за рамки возможного
Секреты параллельного импорта: как купить Camry XV80 дешевле официального прайса
Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания
Где на Карибах отдыхать без забот: самые спокойные острова Карибского моря для отпуска
140 тысяч шагов к гармонии: как отпуск Бородиной в США укрепил семью
Миграция птиц: как тропики меняют правила игры для пернатых путешественников
Рабочий стол может быть союзником карьеры или тихим врагом: что нельзя держать в офисе
Как изменить свое тело: стратегия рекомпозиции для новичков и профи
Первый раз в первый класс: Лера Кудрявцева показала, как собрала дочку Машу к школе
Отказ от сульфатов: тренд, который может спасти ваши волосы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.