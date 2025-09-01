Яблочный пирог: этот секретный ингредиент всегда спасет его от подгорания

Яблочный пирог — это классика, которая никогда не выходит из моды. Его аромат согревает в холодные дни и вызывает тёплые воспоминания о детстве. Многие предпочитают готовить его на традиционном песочном тесте, но слоёное тесто с дрожжами становится всё более популярным. Оно сочетает мягкость, воздушность и хрустящую корочку, что делает его идеальным для яблочного пирога.
Яблочный пирог из слоёного дрожжевого теста — это уникальное сочетание нежности и хрустящей текстуры. Дрожжи придают пирогу мягкость и воздушность, а слоёная структура сохраняет приятную хрусткость. Это тесто идеально подходит для сочных яблок, которые часто вызывают проблемы с подгоранием в традиционном песочном пироге.
Идеальная текстура: тесто остаётся хрустящим и воздушным.
Свежесть: пирог долго сохраняет свою форму и вкус.
Рецепт яблочного пирога на слоёном дрожжевом тесте
Для того чтобы яблочный пирог получился идеальным, важно правильно подготовить как тесто, так и начинку. Вот проверенный рецепт, который поможет вам создать вкусное и ароматное лакомство, пишет ikura.cz.
Ингредиенты для теста
500 г слоёного дрожжевого теста
100 г сливочного масла
1 яйцо
1 чайная ложка сахара
0,5 чайной ложки соли
Ингредиенты для начинки
1 кг яблок (желательно кислых сортов, таких как антоновка или серая ренета)
3-4 столовые ложки манной крупы
2-3 столовые ложки сахара
1 чайная ложка корицы
1 столовая ложка лимонного сока
Приготовление
Подготовка теста:
Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть.
Раскатайте слоёное тесто на присыпанной мукой поверхности.
Смажьте тесто растопленным маслом, затем взбейте яйцо с сахаром и солью, и смажьте им тесто.
Сверните тесто в рулет и снова раскатайте. Повторите эту процедуру ещё раз.
Накройте тесто пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 30 минут.
Подготовка яблок:
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины.
Натрите яблоки на крупной тёрке.
Добавьте к яблокам манную крупу, сахар, корицу и лимонный сок. Хорошо перемешайте и оставьте на 10-15 минут, чтобы манка впитала сок.
Формирование пирога:
Разогрейте духовку до 180 °C.
Раскатайте одну часть теста и выложите её в форму для выпечки, смазанную маслом.
Выложите яблочную начинку на тесто.
Раскатайте вторую часть теста и накройте ею начинку.
Защипните края теста и сделайте несколько проколов вилкой, чтобы пар мог выходить.
Выпекание:
Поставьте пирог в разогретую духовку и выпекайте около 35-40 минут, пока он не станет золотистым.
Дайте пирогу немного остыть, затем посыпьте его сахарной пудрой.
Почему стоит выбрать слоёное дрожжевое тесто?
Слоёное дрожжевое тесто — это отличное решение для тех, кто хочет приготовить яблочный пирог, который не подгорит и будет иметь идеальную текстуру. Благодаря манной крупе, начинка остаётся густой, а тесто — хрустящим и воздушным. Этот рецепт позволяет вам наслаждаться вкусным и ароматным пирогом, который будет радовать вас и ваших близких.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.