Индийский секрет на вашей кухне: томатный чатни, который затмит кетчуп — рецепт

Ароматный томатный чатни — это идеальное дополнение к любому блюду. Его густой и насыщенный вкус, а также пряный аромат делают его более привлекательным, чем обычный кетчуп. Когда этот соус готовится, его аромат разносится по всему дому, привлекая не только домочадцев, но и соседей.
Что такое чатни?
Чатни — это густой, ароматный соус, пришедший из индийской кухни. Он может быть приготовлен из овощей или фруктов и по консистенции напоминает домашний мармелад или варенье. Чатни можно подавать к мясным, вегетарианским и веганским блюдам, добавляя им уникальный вкус. Существует множество рецептов чатни, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы.
Один из популярных вариантов — это ароматный томатный чатни. Для его приготовления используются традиционные индийские специи, такие как гарам масала, кумин и молотый кориандр. Эти специи придают соусу неповторимый вкус и аромат, пишет ikura.cz.
Рецепт ароматного томатного чатни
Ингредиенты
1,5 кг помидоров;
5 зубчиков чеснока;
1 столовая ложка тертого свежего имбиря;
1 красная луковица;
1 перец чили;
2 столовые ложки оливкового масла;
1 чайная ложка смеси гарам масала;
½ чайной ложки тмина;
¼ чайной ложки молотого кориандра;
1 чайная ложка сока лайма;
1 столовая ложка яблочного уксуса;
1 стакан сахара;
соль по вкусу.
Способ приготовления
Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, удалите семена и нарежьте крупными кубиками.
Лук мелко нарежьте.
Выдавите чеснок.
Перец чили мелко нарежьте (работайте с ним в одноразовых перчатках, чтобы избежать ожогов).
Разогрейте оливковое масло в сковороде, добавьте специи (гарам масала, тмин, кориандр) и обжарьте 1 минуту на сильном огне.
Добавьте лук, чеснок, тертый имбирь и перец чили, обжаривайте еще 1 минуту.
Добавьте нарезанные помидоры, перемешайте.
Добавьте уксус и сахар, доведите до кипения и варите на медленном огне около 1,5 часов до загустения.
В конце добавьте сок лайма и соль по вкусу.
Разлейте горячий чатни по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками, переверните вверх дном и дайте остыть до комнатной температуры.
Перед подачей можно посыпать чатни мелко нарезанной свежей кинзой. Этот соус станет отличным дополнением к бутербродам, сырным тарелкам, крекерам, а также к жареным или запеченным корнеплодам и мясу.
Уточнения
Чатни (хиндиचटनी, англ. Chutney) — большая группа традиционных индийских соусов, оттеняющих вкус основного блюда.