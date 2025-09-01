Индийский секрет на вашей кухне: томатный чатни, который затмит кетчуп — рецепт

Ароматный томатный чатни — это идеальное дополнение к любому блюду. Его густой и насыщенный вкус, а также пряный аромат делают его более привлекательным, чем обычный кетчуп. Когда этот соус готовится, его аромат разносится по всему дому, привлекая не только домочадцев, но и соседей.

Что такое чатни?

Чатни — это густой, ароматный соус, пришедший из индийской кухни. Он может быть приготовлен из овощей или фруктов и по консистенции напоминает домашний мармелад или варенье. Чатни можно подавать к мясным, вегетарианским и веганским блюдам, добавляя им уникальный вкус. Существует множество рецептов чатни, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы.

Один из популярных вариантов — это ароматный томатный чатни. Для его приготовления используются традиционные индийские специи, такие как гарам масала, кумин и молотый кориандр. Эти специи придают соусу неповторимый вкус и аромат, пишет ikura.cz.

Рецепт ароматного томатного чатни

Ингредиенты

1,5 кг помидоров;

5 зубчиков чеснока;

1 столовая ложка тертого свежего имбиря;

1 красная луковица;

1 перец чили;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка смеси гарам масала;

½ чайной ложки тмина;

¼ чайной ложки молотого кориандра;

1 чайная ложка сока лайма;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 стакан сахара;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, удалите семена и нарежьте крупными кубиками. Лук мелко нарежьте. Выдавите чеснок. Перец чили мелко нарежьте (работайте с ним в одноразовых перчатках, чтобы избежать ожогов). Разогрейте оливковое масло в сковороде, добавьте специи (гарам масала, тмин, кориандр) и обжарьте 1 минуту на сильном огне. Добавьте лук, чеснок, тертый имбирь и перец чили, обжаривайте еще 1 минуту. Добавьте нарезанные помидоры, перемешайте. Добавьте уксус и сахар, доведите до кипения и варите на медленном огне около 1,5 часов до загустения. В конце добавьте сок лайма и соль по вкусу. Разлейте горячий чатни по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками, переверните вверх дном и дайте остыть до комнатной температуры. Перед подачей можно посыпать чатни мелко нарезанной свежей кинзой. Этот соус станет отличным дополнением к бутербродам, сырным тарелкам, крекерам, а также к жареным или запеченным корнеплодам и мясу.

Уточнения

Чатни (хинди चटनी, англ. Chutney) — большая группа традиционных индийских соусов, оттеняющих вкус основного блюда.

