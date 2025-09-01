Индийский секрет на вашей кухне: томатный чатни, который затмит кетчуп — рецепт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:58
Еда

Ароматный томатный чатни — это идеальное дополнение к любому блюду. Его густой и насыщенный вкус, а также пряный аромат делают его более привлекательным, чем обычный кетчуп. Когда этот соус готовится, его аромат разносится по всему дому, привлекая не только домочадцев, но и соседей.

Соус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Соус

Что такое чатни?

Чатни — это густой, ароматный соус, пришедший из индийской кухни. Он может быть приготовлен из овощей или фруктов и по консистенции напоминает домашний мармелад или варенье. Чатни можно подавать к мясным, вегетарианским и веганским блюдам, добавляя им уникальный вкус. Существует множество рецептов чатни, каждый из которых имеет свои особенности и нюансы.

Один из популярных вариантов — это ароматный томатный чатни. Для его приготовления используются традиционные индийские специи, такие как гарам масала, кумин и молотый кориандр. Эти специи придают соусу неповторимый вкус и аромат, пишет ikura.cz.

Рецепт ароматного томатного чатни

Ингредиенты

  • 1,5 кг помидоров;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 1 столовая ложка тертого свежего имбиря;
  • 1 красная луковица;
  • 1 перец чили;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка смеси гарам масала;
  • ½ чайной ложки тмина;
  • ¼ чайной ложки молотого кориандра;
  • 1 чайная ложка сока лайма;
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса;
  • 1 стакан сахара;
  • соль по вкусу.

Способ приготовления

  1. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, удалите семена и нарежьте крупными кубиками.
  2. Лук мелко нарежьте.
  3. Выдавите чеснок.
  4. Перец чили мелко нарежьте (работайте с ним в одноразовых перчатках, чтобы избежать ожогов).
  5. Разогрейте оливковое масло в сковороде, добавьте специи (гарам масала, тмин, кориандр) и обжарьте 1 минуту на сильном огне.
  6. Добавьте лук, чеснок, тертый имбирь и перец чили, обжаривайте еще 1 минуту.
  7. Добавьте нарезанные помидоры, перемешайте.
  8. Добавьте уксус и сахар, доведите до кипения и варите на медленном огне около 1,5 часов до загустения.
  9. В конце добавьте сок лайма и соль по вкусу.
  10. Разлейте горячий чатни по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками, переверните вверх дном и дайте остыть до комнатной температуры.
  11. Перед подачей можно посыпать чатни мелко нарезанной свежей кинзой. Этот соус станет отличным дополнением к бутербродам, сырным тарелкам, крекерам, а также к жареным или запеченным корнеплодам и мясу.

Уточнения

Чатни (хинди चटनी, англ. Chutney) — большая группа традиционных индийских соусов, оттеняющих вкус основного блюда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
