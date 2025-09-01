Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ChatGPT меняет нас: почему ваша речь уже не будет прежней
Индийский секрет на вашей кухне: томатный чатни, который затмит кетчуп — рецепт
Существа на грани мифа и реальности: эти псы охраняли монастыри, тронные залы и души умерших
Была символом заботы о сердце, а теперь — под запретом: правда о самой популярной сердечной таблетке
Базовые подтягивания уже надоели? Это упражнение выведет тело на новый уровень
Пустые улицы и закрытые бары: Испанский курорт удивил неожиданной тишиной
Провайдер не виноват в плохом интернете: никогда не размещайте эти 3 объекта рядом с Wi-Fi роутером
За кулисами грандиозного шоу: Рудковская раскрыла рекордную стоимость концерта Крида
От детокса до разочарования: что скрывают рецепты воды с мятой и лимоном

Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески

3:41
Еда

В последнее время на кухне мы всё чаще обращаем внимание на новые вкусы и продукты, которые не только приятны на вкус, но и полезны для здоровья. Антар — это один из таких продуктов, который постепенно завоёвывает популярность в Чехии. Эта крупная океаническая рыба обитает в самых чистых водах, что делает её особенно ценной.

Рыба, запечённая под сыром
Фото: flickr.com by missy & the universe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рыба, запечённая под сыром

Где обитает антар?

Антар — это вид рыбы, который можно встретить в холодных и кристально чистых водах Антарктиды и прилегающих архипелагов. Благодаря суровым условиям обитания, антар растёт очень медленно, что придаёт его мясу уникальную текстуру и богатый питательный профиль. Взрослые особи могут достигать 2 метров в длину и весить более 100 килограммов.

В Чехии антар пока не так широко известен, но его ценность растёт. Эту рыбу можно найти в ресторанах, но не в обычных супермаркетах. Чаще всего антар продают в виде сочного филе, практически без костей, что делает его удобным для приготовления.

Почему антар полезен?

Мясо анта богато ненасыщенными жирными кислотами, которые поддерживают работу сердца, снижают уровень вредного холестерина и предотвращают атеросклероз и инфаркт. Белки рыбы легко усваиваются и обеспечивают организм всеми необходимыми аминокислотами, что делает антар идеальным продуктом для спортсменов и людей, восстанавливающихся после болезни.

Антар также содержит витамины A и D, которые важны для иммунной системы и здоровья костей, а также витамины группы B, необходимые для работы нервной системы. Рыба богата йодом, селеном и фосфором. Благодаря низкому содержанию костей и нежной текстуре, антар подходит для детей и пожилых людей. Омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, положительно влияют на концентрацию, память и когнитивные функции, поэтому антар стоит включить в рацион людям умственного труда, считают авторы ikura.cz.

Как приготовить антара?

Мясо антара имеет кремово-белый цвет, плотную, но сочную текстуру и нежный вкус. Оно жирное, но в меру, что предотвращает его высыхание при приготовлении. Вкус рыбы напоминает камбалу, но более мягкий и менее интенсивный.

Антар можно готовить разными способами: запекать, жарить на гриле, жарить или коптить. Это делает его универсальным продуктом для повседневного стола и изысканных блюд.

Рецепт запечённой антара

Ингредиенты

  • 600 г филе антара (без кожи);
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • сок половины лимона;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 чайная ложка сушёного тимьяна;
  • соль и перец по вкусу;
  • 300 г моркови и цуккини, нарезанных кубиками;
  • красный перец.

Приготовление

  1. Вымойте филе антара, обсушите бумажным полотенцем и натрите оливковым маслом, лимонным соком, измельчённым чесноком и специями. Оставьте мариноваться в холодильнике на 20 минут.
  2. Овощи нарежьте кубиками, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом.
  3. Выложите рыбу и овощи в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °С духовке около 25 минут.
  4. За 5 минут до готовности снимите фольгу, чтобы рыба подрумянилась.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет Аудио 
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Наука и техника
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Цифра ошеломляет: доходы нефтесервисных компаний взлетят до небес
Огонь во рту — минус на весах: жгучая специя, которая тайно ускоряет обмен веществ
Как добраться до знаменитой бухты Лампедузы: секреты идеального отпуска на Средиземном море
Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески
Учёные перехитрили природу: ГМ-дрожжи повысят выживаемость пчёл
От перегрева до пожара: 5 мест, где категорически не стоит включать микроволновку в розетку
Всё про подбор макияжа под цвет волос — новый подход к красоте
Мышцы болят и сил нет? Ошибка не в тренировке, а в том, что вы забываете между занятиями
Суперфуд днём — враг ночью: продукт в вечернем рационе который превращает ваш сон в испытание
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.