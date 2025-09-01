Антар — рыба будущего: чем она лучше привычной сёмги и трески

В последнее время на кухне мы всё чаще обращаем внимание на новые вкусы и продукты, которые не только приятны на вкус, но и полезны для здоровья. Антар — это один из таких продуктов, который постепенно завоёвывает популярность в Чехии. Эта крупная океаническая рыба обитает в самых чистых водах, что делает её особенно ценной.

Фото: flickr.com by missy & the universe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рыба, запечённая под сыром

Где обитает антар?

Антар — это вид рыбы, который можно встретить в холодных и кристально чистых водах Антарктиды и прилегающих архипелагов. Благодаря суровым условиям обитания, антар растёт очень медленно, что придаёт его мясу уникальную текстуру и богатый питательный профиль. Взрослые особи могут достигать 2 метров в длину и весить более 100 килограммов.

В Чехии антар пока не так широко известен, но его ценность растёт. Эту рыбу можно найти в ресторанах, но не в обычных супермаркетах. Чаще всего антар продают в виде сочного филе, практически без костей, что делает его удобным для приготовления.

Почему антар полезен?

Мясо анта богато ненасыщенными жирными кислотами, которые поддерживают работу сердца, снижают уровень вредного холестерина и предотвращают атеросклероз и инфаркт. Белки рыбы легко усваиваются и обеспечивают организм всеми необходимыми аминокислотами, что делает антар идеальным продуктом для спортсменов и людей, восстанавливающихся после болезни.

Антар также содержит витамины A и D, которые важны для иммунной системы и здоровья костей, а также витамины группы B, необходимые для работы нервной системы. Рыба богата йодом, селеном и фосфором. Благодаря низкому содержанию костей и нежной текстуре, антар подходит для детей и пожилых людей. Омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, положительно влияют на концентрацию, память и когнитивные функции, поэтому антар стоит включить в рацион людям умственного труда, считают авторы ikura.cz.

Как приготовить антара?

Мясо антара имеет кремово-белый цвет, плотную, но сочную текстуру и нежный вкус. Оно жирное, но в меру, что предотвращает его высыхание при приготовлении. Вкус рыбы напоминает камбалу, но более мягкий и менее интенсивный.

Антар можно готовить разными способами: запекать, жарить на гриле, жарить или коптить. Это делает его универсальным продуктом для повседневного стола и изысканных блюд.

Рецепт запечённой антара

Ингредиенты

600 г филе антара (без кожи);

2 столовые ложки оливкового масла;

сок половины лимона;

2 зубчика чеснока;

1 чайная ложка сушёного тимьяна;

соль и перец по вкусу;

300 г моркови и цуккини, нарезанных кубиками;

красный перец.

Приготовление

Вымойте филе антара, обсушите бумажным полотенцем и натрите оливковым маслом, лимонным соком, измельчённым чесноком и специями. Оставьте мариноваться в холодильнике на 20 минут. Овощи нарежьте кубиками, посолите, поперчите и сбрызните оливковым маслом. Выложите рыбу и овощи в форму для запекания, накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °С духовке около 25 минут. За 5 минут до готовности снимите фольгу, чтобы рыба подрумянилась.

