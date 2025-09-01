Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Disney World без прикрас: почему бывшие сотрудники бегут из волшебного королевства
Санкции добрались и до них: китайский банк, работавший с Россией, прекратил обслуживание
Болезнь пожирает домашних любимцев — и корм тут ни при чём: реальная угроза страшнее
5 мест где нельзя использовать удлинитель: хит-парад смертельных ошибок
Экран гаснет — и вы вслепую несётесь по дороге: Ford отзывает 350 тысяч пикапов с опасной поломкой
Минус щёки, плюс скулы? Вся правда об удалении комков Биша, которую вам не рассказывали
Туристическая революция: кому снизят финансовую нагрузку в России

Тик-так, грибники: время — ваш главный враг: успейте обработать лесной урожай вовремя

2:26
Еда

Переработка собранных в лесу грибов должна осуществляться в соответствии с определёнными правилами и сроками, чтобы обеспечить безопасность употребления грибов в пищу. Вот несколько рекомендаций:

Приготовление пищи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Приготовление пищи
  1. Первичная обработка сразу после сбора: после возвращения из леса грибы следует как можно скорее переработать. Очистите их от лесного мусора (листья, хвоя, песок) и промойте. Это поможет избежать загрязнения и порчи грибов.
  2. Сортировка и нарезка: разделите грибы по видам и размеру. Некоторые грибы могут требовать дополнительной обработки (например, удаления жёстких частей). Нарежьте грибы на кусочки нужного размера.
  3. Время до начала приготовления: грибы, которые вы планируете употребить в пищу (например, отварить или пожарить), должны быть обработаны в течение суток после сбора. Это связано с тем, что некоторые грибы могут портиться или становиться токсичными при длительном хранении в необработанном виде.

Способы переработки грибов

  • Отваривание: один из наиболее распространённых способов предварительной обработки грибов — отваривание. Это помогает уничтожить некоторые микроорганизмы и снизить риск отравления. После отваривания грибы можно использовать для приготовления других блюд.
  • Жарка, тушение, маринование: грибы можно сразу жарить, тушить или мариновать, но предварительная очистка и осмотр на предмет порчи всё равно необходимы.
  • Сушка: некоторые виды грибов можно сушить. Однако перед сушкой их также необходимо тщательно очистить и проверить на наличие повреждений.
  • Хранение необработанных грибов: если немедленная переработка невозможна, грибы следует хранить в холодильнике при температуре от +2 °C до +10 °C не более суток. Не забывайте проверять их состояние на предмет признаков порчи (изменение цвета, запаха, консистенции).

Важно помнить, что переработка грибов требует внимательности и соблюдения правил безопасности. Если вы не уверены в своих знаниях о грибах, лучше обратиться к опытным грибникам или специалистам. Употребление в пищу неправильно обработанных грибов может привести к серьёзным отравлениям.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Еда и рецепты
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй Аудио 
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Домашние животные
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Тик-так, грибники: время — ваш главный враг: успейте обработать лесной урожай вовремя
5 мест где нельзя использовать удлинитель: хит-парад смертельных ошибок
Экран гаснет — и вы вслепую несётесь по дороге: Ford отзывает 350 тысяч пикапов с опасной поломкой
Минус щёки, плюс скулы? Вся правда об удалении комков Биша, которую вам не рассказывали
Туристическая революция: кому снизят финансовую нагрузку в России
Пригожин осадил Садальского за нападки на Валерию и Баскова: что он сказал
Почему небо США больше не манит канадских туристов: горькая правда
Кафе, где растёт живот: 5 ошибок в заказе, за которые расплачивается ваша талия
Аляска рискует остаться без газа
Проект SUBNORDICA стартовал: учёные ищут следы древних цивилизаций на дне Балтийского моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.