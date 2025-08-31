Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный уход за кожей с акне: безопасные и рабочие рецепты
Устойчивость и сила начинаются с ног — какую обувь выбрать для безопасных тренировок
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Домашний кетчуп, который уделает магазинный: рецепт на зиму
Светлячки попали в плен: пауки начали использовать их как живые фонари
Перестаньте переплачивать: как чистить сантехнику за 5 рублей вместо 500
Древнее послание: перуанская находка рассказывает о нехватке ресурсов
10 миллионов на плече: Сергей Зверев шокировал публику новым дорогим аксессуаром
Телефон замолчит с 1 сентября: нежданные звонки теперь под запретом

Не дайте себя обмануть: этот признак на арбузе гарантирует его спелость и сладкий вкус

2:08
Еда

Любой хозяйке важно выбрать качественный арбуз по разумной цене. Иногда, купив арбуз, мы приносим его домой и обнаруживаем, что он не оправдал ожиданий. Как говорил классик, "в арбузах и людях не разберёшься".

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Чтобы арбуз был сладким и сочным, важно, чтобы он был выращен в подходящих условиях, правильно собран, бережно транспортирован и не хранился долго. Иначе можно купить недозрелый или перезрелый арбуз с признаками порчи внутри.

Арбуз — не только вкусное и освежающее лакомство, но и полезный продукт. Он состоит в основном из воды, что делает его незаменимым в жаркие дни. Кроме того, арбуз богат минералами и витаминами, включая ликопин, как сообщает Healthline. Сахара в нём немного — в основном это глюкоза, фруктоза и сахароза.

Как выбрать качественный арбуз в магазине?

У каждого арбуза есть светлое пятнышко на том месте, где он лежал на земле. По мнению KobietaInteria, это пятно должно быть кремово-желтоватым. Такой цвет говорит о том, что арбуз полностью созрел. Если пятно белое или зеленоватое, арбуз был собран слишком рано и не будет таким сладким.

Кожура арбуза должна быть слегка шершавой и матовой. Блестящая поверхность может указывать на то, что арбуз ещё не дозрел. Также важно обращать внимание на условия хранения: длительное неправильное хранение может привести к тому, что арбуз станет "сморщенным" и невкусным.

Многие из нас привыкли постукивать по арбузу, чтобы определить его спелость. Спелые арбузы издают глубокий и глухой звук, а незрелые — более высокий и звонкий. Также арбуз должен быть тяжёлым: чем больше воды и сахара в нём содержится, тем он тяжелее. Если есть несколько арбузов одинакового размера, выбирайте самый тяжёлый. Перезрелый арбуз легче, а внутри может быть "мучнистым" и невкусным.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Больше не магия: пассажир случайно узнал, как делают фигурки из полотенец на круизных лайнерах
Растительные клетки — альтернатива химии в уходе за кожей
Сигнал есть, удержания — нет: как понять, что ручник уже не на вашей стороне
Я не машина: что заставило Синнера занервничать? Подробности матча против Шаповалова
Сегодня в технологическом институте начались конкурсные экзамены. Без конкурса будут приняты 166 сибиряков… — писала газета Русское Слово 1 сентября 1908 года
Венеция в шоке: Метод исключения Пак Чхан Ука – корейский триллер покорил критиков
Посудомоечная машина плохо работает? Перед тем как вызвать мастера по ремонту, выполните это
Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни
Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости
Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 как тикающий механизм — катастрофа неизбежна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.