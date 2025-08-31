Не дайте себя обмануть: этот признак на арбузе гарантирует его спелость и сладкий вкус

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Любой хозяйке важно выбрать качественный арбуз по разумной цене. Иногда, купив арбуз, мы приносим его домой и обнаруживаем, что он не оправдал ожиданий. Как говорил классик, "в арбузах и людях не разберёшься".

Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Чтобы арбуз был сладким и сочным, важно, чтобы он был выращен в подходящих условиях, правильно собран, бережно транспортирован и не хранился долго. Иначе можно купить недозрелый или перезрелый арбуз с признаками порчи внутри.

Арбуз — не только вкусное и освежающее лакомство, но и полезный продукт. Он состоит в основном из воды, что делает его незаменимым в жаркие дни. Кроме того, арбуз богат минералами и витаминами, включая ликопин, как сообщает Healthline. Сахара в нём немного — в основном это глюкоза, фруктоза и сахароза.

Как выбрать качественный арбуз в магазине?

У каждого арбуза есть светлое пятнышко на том месте, где он лежал на земле. По мнению KobietaInteria, это пятно должно быть кремово-желтоватым. Такой цвет говорит о том, что арбуз полностью созрел. Если пятно белое или зеленоватое, арбуз был собран слишком рано и не будет таким сладким.

Кожура арбуза должна быть слегка шершавой и матовой. Блестящая поверхность может указывать на то, что арбуз ещё не дозрел. Также важно обращать внимание на условия хранения: длительное неправильное хранение может привести к тому, что арбуз станет "сморщенным" и невкусным.

Многие из нас привыкли постукивать по арбузу, чтобы определить его спелость. Спелые арбузы издают глубокий и глухой звук, а незрелые — более высокий и звонкий. Также арбуз должен быть тяжёлым: чем больше воды и сахара в нём содержится, тем он тяжелее. Если есть несколько арбузов одинакового размера, выбирайте самый тяжёлый. Перезрелый арбуз легче, а внутри может быть "мучнистым" и невкусным.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

