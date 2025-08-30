Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:34
Еда

Винегрет — это одно из тех блюд, которые любят за простоту приготовления и неприхотливость. Но, несмотря на свою популярность, по вкусовым качествам он часто уступает другим салатам, таким как "Оливье" или "Мимоза". Однако есть секрет, который способен поднять винегрет на новый уровень, превращая его в настоящее кулинарное произведение.

Винегрет
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Винегрет

Секретная добавка, которая меняет всё

Чтобы винегрет стал действительно вкусным, достаточно использовать одну особенную добавку — жареный лук. Обычно в винегрете используется сырой репчатый лук, но его предварительная обжарка может кардинально изменить вкус блюда. Обжарьте нарезанный лук на сковороде до золотистой корочки. Это придаст ему легкую хрустинку и сладковатый вкус, который сделает винегрет не только более аппетитным, но и необычным.

Почему это работает

Обжаренный лук привносит в салат уникальный вкус, который создаёт гармонию с другими ингредиентами. А вот использование такого лука позволяет отказаться от растительного масла, которое обычно добавляется в качестве заправки. Это решение исключает лишний жир и делает салат более лёгким, не перегружая его.

Такой подход к приготовлению винегрета — это простая, но эффективная хитрость, которая может удивить и порадовать ваших гостей. Попробуйте добавить жареный лук в свой винегрет, и вы увидите, как это блюдо превращается в настоящий кулинарный шедевр!

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
