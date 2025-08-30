Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3 волшебные хитрости для идеальной перловки — сделайте это, и она будет как в ресторане

2:11
Еда

Перловая каша — полезное и вкусное блюдо, которое, однако, не так часто появляется на столах. Причина кроется в том, что процесс её приготовления требует немного больше времени и усилий, чем, например, рис или гречка. Однако есть несколько хитростей, которые помогут вам приготовить перловку быстро и вкусно, сохраняя все её полезные качества.

перловка
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
перловка

Обжариваем крупу

Первое, что нужно сделать, чтобы ваша перловка получилась более ароматной и вкусной, — это обжарить крупу. Этот простой шаг значительно улучшит вкус блюда. Обжаривать перловку следует на растительном или сливочном масле, и делать это нужно до тех пор, пока крупа не приобретёт слегка золотистый цвет.

Для 250-300 граммов перловки вполне хватит 1-2 столовых ложек масла. Это добавит каше не только насыщенный вкус, но и сделает её рассыпчатой. После обжаривания можно переходить к варке, и аромат будет гораздо более насыщенным.

Готовим на горячей воде

Чтобы перловка сварилась быстрее и более равномерно, заливать её нужно не холодной, а горячей водой. Холодная вода замедляет прогрев крупинок, и они могут свариться неравномерно. Для перловки оптимальное соотношение воды и крупы — 3 стакана воды на 1 стакан перловки.

Варить перловку лучше всего на слабом огне. Это позволяет сохранять её структуру и предотвращает выкипание воды раньше времени.

Даем настояться

После того как вы сняли кастрюлю с огня, не спешите сразу открывать крышку. Очень важно дать каше немного настояться. Оставьте её под полотенцем на 10 минут. Это поможет ей стать мягче и вкуснее. За это время она впитает лишнюю влагу и станет более рассыпчатой.

Эти три хитрости позволят вам приготовить перловку быстро и с минимальными усилиями, при этом каша будет не только полезной, но и вкусной, а её аромат непременно порадует всех домашних.

Уточнения

Перло́вая крупа́ — вид ячменной крупы в форме гладких зёрен белого или слегка желтоватого цвета продолговатой или круглой формы, используемый в качестве основы для гарниров и каш, засыпки для супов, рагу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
