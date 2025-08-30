Дети ненавидят рыбу? После этого рецепта они будут умолять о добавке

Иногда хочется приготовить рыбу так, чтобы она получилась не только вкусной, но и понравилась всей семье, включая детей. Для этого вовсе не нужны редкие продукты или сложные техники. Существует простой и универсальный рецепт, который подойдёт для любой рыбы — будь то минтай, хек, треска или даже речной карась.
Смешайте одно яйцо, 180 г сметаны и горчицу, добавьте соль и перец. Это будет соус для рыбы.
Лук мелко покрошите и добавьте в соус. Помидоры нарежьте кружочками.
Рыбу очистите, удалите кости (или сразу возьмите филе) и нарежьте на порционные кусочки. Каждый кусок обмакните в приготовленный соус.
На лист лаваша выложите кружочек помидора, сверху кусок рыбы, полейте остатками соуса. Сверните заготовку конвертом или рулетом. Можно сделать несколько небольших порций.
Форму для выпечки смажьте маслом и выложите в неё конверты.
Для заливки смешайте оставшееся яйцо, ложку сметаны и натёртый сыр. Полейте этой смесью рулеты.
Выпекайте при 180 °C примерно 35 минут. Готовое блюдо подавайте с любым гарниром — картофельным пюре, рисом или лёгким овощным салатом.
Такой способ приготовления делает рыбу нежной, сочной и ароматной, а лаваш превращается в румяную корочку. Это блюдо легко готовить и приятно подавать даже на праздничный стол.
