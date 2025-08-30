Дети ненавидят рыбу? После этого рецепта они будут умолять о добавке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:14
Еда

Иногда хочется приготовить рыбу так, чтобы она получилась не только вкусной, но и понравилась всей семье, включая детей. Для этого вовсе не нужны редкие продукты или сложные техники. Существует простой и универсальный рецепт, который подойдёт для любой рыбы — будь то минтай, хек, треска или даже речной карась.

Запечённая рыба в лаваше
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запечённая рыба в лаваше

Что понадобится

  • рыба (например, минтай) — 600 г
  • помидоры — 2-3 шт.
  • сыр — 50 г
  • яйца — 2 шт.
  • лук — 1 шт.
  • сметана — 200 г
  • горчица — 5 г
  • лаваш — 2 листа

Пошаговый процесс

  1. Смешайте одно яйцо, 180 г сметаны и горчицу, добавьте соль и перец. Это будет соус для рыбы.

  2. Лук мелко покрошите и добавьте в соус. Помидоры нарежьте кружочками.

  3. Рыбу очистите, удалите кости (или сразу возьмите филе) и нарежьте на порционные кусочки. Каждый кусок обмакните в приготовленный соус.

  4. На лист лаваша выложите кружочек помидора, сверху кусок рыбы, полейте остатками соуса. Сверните заготовку конвертом или рулетом. Можно сделать несколько небольших порций.

  5. Форму для выпечки смажьте маслом и выложите в неё конверты.

  6. Для заливки смешайте оставшееся яйцо, ложку сметаны и натёртый сыр. Полейте этой смесью рулеты.

Выпекайте при 180 °C примерно 35 минут. Готовое блюдо подавайте с любым гарниром — картофельным пюре, рисом или лёгким овощным салатом.

Маленькие хитрости

  • Если хотите более пикантный вкус, добавьте немного чеснока или паприки в соус.
  • Для диетического варианта используйте йогурт вместо сметаны.
  • В лаваш можно добавить зелень — укроп или петрушку, они подчеркнут вкус рыбы.

Такой способ приготовления делает рыбу нежной, сочной и ароматной, а лаваш превращается в румяную корочку. Это блюдо легко готовить и приятно подавать даже на праздничный стол.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо). Запекают на противне в духовке или на сковороде.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
