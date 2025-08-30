Дети ненавидят рыбу? После этого рецепта они будут умолять о добавке

Иногда хочется приготовить рыбу так, чтобы она получилась не только вкусной, но и понравилась всей семье, включая детей. Для этого вовсе не нужны редкие продукты или сложные техники. Существует простой и универсальный рецепт, который подойдёт для любой рыбы — будь то минтай, хек, треска или даже речной карась.

Что понадобится

рыба (например, минтай) — 600 г

помидоры — 2-3 шт.

сыр — 50 г

яйца — 2 шт.

лук — 1 шт.

сметана — 200 г

горчица — 5 г

лаваш — 2 листа

Пошаговый процесс

Смешайте одно яйцо, 180 г сметаны и горчицу, добавьте соль и перец. Это будет соус для рыбы. Лук мелко покрошите и добавьте в соус. Помидоры нарежьте кружочками. Рыбу очистите, удалите кости (или сразу возьмите филе) и нарежьте на порционные кусочки. Каждый кусок обмакните в приготовленный соус. На лист лаваша выложите кружочек помидора, сверху кусок рыбы, полейте остатками соуса. Сверните заготовку конвертом или рулетом. Можно сделать несколько небольших порций. Форму для выпечки смажьте маслом и выложите в неё конверты. Для заливки смешайте оставшееся яйцо, ложку сметаны и натёртый сыр. Полейте этой смесью рулеты.

Выпекайте при 180 °C примерно 35 минут. Готовое блюдо подавайте с любым гарниром — картофельным пюре, рисом или лёгким овощным салатом.

Маленькие хитрости

Если хотите более пикантный вкус, добавьте немного чеснока или паприки в соус.

Для диетического варианта используйте йогурт вместо сметаны.

В лаваш можно добавить зелень — укроп или петрушку, они подчеркнут вкус рыбы.

Такой способ приготовления делает рыбу нежной, сочной и ароматной, а лаваш превращается в румяную корочку. Это блюдо легко готовить и приятно подавать даже на праздничный стол.

Уточнения

