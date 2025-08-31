Этот банановый десерт обойдется в копейки, но на вкус — как из дорогой кондитерской

Иногда хочется побаловать себя сладким, но без лишнего сахара и магазинных добавок. В таком случае простое домашнее печенье из овсянки, бананов и сухофруктов станет настоящей находкой. Оно не только вкусное, но и питательное, ведь готовится исключительно из натуральных ингредиентов. Такое угощение удобно взять с собой в дорогу, на работу или предложить детям в качестве полезного перекуса.
Главная особенность этого печенья — в его простоте. В основе лежат всего четыре продукта: овсяные хлопья, бананы, орехи и финики. Вместо сахара сладость обеспечивают спелые бананы и сухофрукты. Орехи добавляют лёгкую хрустящую текстуру и делают десерт сытнее. А овсянка дарит длительное чувство насыщения и помогает работе пищеварительной системы.
Бананы и финики нарежьте кусочками, добавьте щепотку соли и немного корицы или ванили для аромата.
Смешайте всё с измельчёнными орехами и овсяными хлопьями.
Взбейте массу блендером до однородности.
Разделите тесто на небольшие порции и выложите их на противень.
Выпекайте примерно 25-30 минут при 180 °C.
Когда печенье остынет, можно слегка присыпать его корицей и подать к чаю или кофе.
Лучше всего держать печенье в холодильнике — так оно сохранит свежесть до пяти дней. При желании можно заморозить часть заготовок и просто разогреть их перед подачей.
Такой десерт не только полезнее магазинного, но и позволяет экспериментировать: вместо фиников подойдут изюм или курага, а орехи можно менять по вкусу.
