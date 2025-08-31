Этот банановый десерт обойдется в копейки, но на вкус — как из дорогой кондитерской

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Иногда хочется побаловать себя сладким, но без лишнего сахара и магазинных добавок. В таком случае простое домашнее печенье из овсянки, бананов и сухофруктов станет настоящей находкой. Оно не только вкусное, но и питательное, ведь готовится исключительно из натуральных ингредиентов. Такое угощение удобно взять с собой в дорогу, на работу или предложить детям в качестве полезного перекуса.

Домашнее овсяное печенье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашнее овсяное печенье

Полезный состав

Главная особенность этого печенья — в его простоте. В основе лежат всего четыре продукта: овсяные хлопья, бананы, орехи и финики. Вместо сахара сладость обеспечивают спелые бананы и сухофрукты. Орехи добавляют лёгкую хрустящую текстуру и делают десерт сытнее. А овсянка дарит длительное чувство насыщения и помогает работе пищеварительной системы.

Как приготовить

  1. Бананы и финики нарежьте кусочками, добавьте щепотку соли и немного корицы или ванили для аромата.

  2. Смешайте всё с измельчёнными орехами и овсяными хлопьями.

  3. Взбейте массу блендером до однородности.

  4. Разделите тесто на небольшие порции и выложите их на противень.

  5. Выпекайте примерно 25-30 минут при 180 °C.

Когда печенье остынет, можно слегка присыпать его корицей и подать к чаю или кофе.

Советы по хранению

Лучше всего держать печенье в холодильнике — так оно сохранит свежесть до пяти дней. При желании можно заморозить часть заготовок и просто разогреть их перед подачей.

Такой десерт не только полезнее магазинного, но и позволяет экспериментировать: вместо фиников подойдут изюм или курага, а орехи можно менять по вкусу.

Уточнения

Пече́нье - небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
