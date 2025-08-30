Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берёзовый клондайк: турецкий инвестор вложит $100 млн в производство шпона в Башкирии
Судостроение получило высшую отметку: Путин утвердил звание героев труда
Шаман признался: Мизулина меняет свой график ради совместных мероприятий
Сжигает жир, увлажняет кожу и контролирует сахар — кукурузное масло в деле
Привычный аромат — мощный эффект: эта специя контролирует уровень холестерина
Победить изжогу без таблеток: простые секреты, о которых редко говорят врачи
Грызёт поводок не просто так: что пытается сказать вам питомец
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Жестокие раунды остались в октагоне: Клаудия Сигула показала контраст бойцовской жизни

Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль

3:48
Еда

Когда привычный вкус любимого напитка начинает казаться слишком однообразным, всегда хочется попробовать что-то новое. Одним из необычных способов обновить впечатления от чая является добавление в него небольшого количества соли. Этот метод используют в разных уголках мира, и у него есть свои причины и преимущества.

Черный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Черный чай

Секрет вкуса в щепотке

Соль в чае может показаться странной затеей, но в некоторых странах Азии и на Кавказе такой приём считается вполне естественным. Маленькая щепотка способна изменить восприятие напитка: вкус становится глубже, а горечь уходит. Особенно заметен эффект в случае крепко заваренного чёрного чая, который иногда бывает слишком терпким.

Учёные объясняют это тем, что молекулы соли взаимодействуют с танинами. В результате их воздействие на вкусовые рецепторы смягчается, и чай воспринимается более округлым и насыщенным.

Баланс вместо сладости

Многие любители чая замечают, что соль помогает по-новому ощутить вкус напитка, особенно если отказаться от сахара. В отличие от сладких добавок, соль не перебивает аромат, а лишь подчёркивает его. Для тех, кто придерживается диеты или просто избегает сахара, такой вариант становится неожиданной находкой.

Интересно, что некоторые сорта зелёного чая с выраженными травяными или морскими нотками также выигрывают от минимального добавления соли. Вкус становится более гармоничным и напоминает умами — ту самую глубину, которую ценят в японской кулинарной традиции.

Восточные традиции

В странах, где чай — это часть культуры и ритуала, соль используют не ради пользы, а ради баланса. В Тибете, например, популярен напиток на основе чая с маслом и солью, создающий плотную текстуру и дающий энергию для тяжёлой работы в горах.

На Кавказе также существует традиция солёного чая, который подают к национальным блюдам. Там считают, что такой напиток лучше утоляет жажду и оставляет ощущение свежести.

Важна мера

Чтобы эксперимент оказался удачным, важно помнить: количество соли должно быть минимальным. Достаточно крошечной щепотки, буквально на кончике ножа. Если переборщить, чай потеряет свой естественный вкус и превратится в солоноватый отвар, лишённый тонкости.

Диетологи подчёркивают, что в разумных количествах соль в чае никак не повлияет на давление и здоровье. Главное правило — не превращать напиток в бульон.

Эксперименты с вкусом

Многие гурманы любят сочетать чай с молоком или сливками. Если добавить туда ещё и соль, вкус становится более плотным и мягким, что отчасти напоминает тибетский чай. Этот способ помогает раскрыть привычный напиток с неожиданной стороны.

Для начала экспериментов лучше выбрать крепко заваренный чёрный чай или зелёные сорта с морскими оттенками. Начинать стоит с микродоз, постепенно подбирая идеальный баланс для себя.

Почему это работает

На первый взгляд кажется, что соль должна только испортить напиток. Но на деле она действует как усилитель вкуса, снимая лишнюю терпкость и подчеркивая скрытые оттенки. Это объясняет, почему в культурах, где чай играет особую роль, такой приём прижился и стал традицией.

Щепотка соли может превратить привычный чай в напиток с новым характером. Главное — подходить к экспериментам с любопытством и осторожностью, тогда результат действительно удивит.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки
Домашние животные
Эксперты: ошибки в воспитании могут привести к депрессии и смерти кошки Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Секрет тибетских монахов раскрыт: для чего они в чай добавляли соль
Картофель хранится в два раза дольше: хитрость с просушкой, о которой молчат соседи
Жестокие раунды остались в октагоне: Клаудия Сигула показала контраст бойцовской жизни
Красная киноварь и сосуды в форме совы: гробница первого царя Караколя стала ключом к тайнам майя
Как подготовить клубнику к зиме, чтобы она одарила вас в три раза большим урожаем
Ваши мышцы скажут спасибо: какие результаты принесет тренировка на велотренажёре
300 миллиардов евро на кону: Евросоюз на грани решения по активам РФ
Мучаем себя диетами, но вес будто заколдован: эти четыре привычки изменят тело без подсчёта калорий
Модные, но бесполезные: эти растения испортят интерьер даже самой стильной квартиры
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.