Привычный аромат — мощный эффект: эта специя контролирует уровень холестерина

Еда

Корица, обладающая, по научным данным, ценными для здоровья свойствами, способна влиять на снижение концентрации общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови.

Корица
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корица

Какие продукты способствуют снижению холестерина?

Холестерин, несмотря на его важную роль в органических процессах, в избыточных количествах создает серьезный риск для сердечно-сосудистой системы. Поддержание здорового уровня холестерина возможно благодаря сбалансированному питанию и активному образу жизни.

Научные исследования подтверждают, что цельнозерновые продукты, орехи, фрукты, овощи, бобовые, полезные растительные масла и жирная рыба способствуют снижению уровня холестерина, особенно в сочетании с физической активностью и ограничением потребления насыщенных жиров. Важно не забывать о специях, которые не только улучшают вкус блюд, но и приносят пользу, пишет terra.

Ароматная специя спешит на помощь!

Корица — древнейшая специя, немного забытая сегодня из-за своей доступности. Учёные активно изучают корицу, подтверждая ее потенциал в профилактике и лечении различных заболеваний.

Диетолог Лаура Гарсия отмечает, что корица, используемая в традиционной медицине на протяжении тысячелетий, богата минералами, такими как железо и кальций, а также является мощным антиоксидантом благодаря фенольным соединениям.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
