Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В супермаркетах об этом не расскажут: топ-3 способа сэкономить на продуктах
Самолечение приводит к трагедии: как непродуманная диета может стать причиной серьёзных заболеваний
Жизнь там, где её быть не должно: раскалённые миры становятся кандидатами на обитаемость
Кудрявцева заявила, что не понимает, что Аида Гарифуллина нашла в Алексее Воробьёве
Подступы под лестницей превращаются в шкаф — даже маленькая прихожая находит запасные метры
Ногти превращаются в пыль и стекло: эти ежедневные привычки крадут у них силу и жизнь
Необычные города мира, где каждый день похож на страницу из сказки или мифа
Настя Каменских оправдалась за русские песни на концертах в США
Танец и спорт в одной бутылке: Barre превращает боль в изящество, а движения становятся лёгкими

Джем не для бутербродов: секретное оружие для гриля, которое спрятано у вас в шкафу

2:46
Еда

Кто сказал, что джем годится только для сладких бутербродов? Этот персиковый соус барбекю станет ярким доказательством обратного! Его фруктовая основа с пикантными нотками идеально дополнит не только мясо с гриля, но и запеченные овощи. Готовится всего полчаса, а результат превзойдет все ожидания.

Соус барбекю
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Соус барбекю

Ингредиенты

Для приготовления одной пол-литровой баночки соуса подготовьте следующие ингредиенты:

• Персиковый джем — 320 г
• Сладкий соус чили — 3 ст. ложки (около 90 г)
• Свежий корень имбиря — небольшой кусочек (10 г)
• Лук-шалот — 1 небольшая головка (30 г)
• Овощной бульон — 200 мл
• Дижонская горчица — 2 ч. ложки (16 г)
• Яблочный уксус (6%) — 30 мл
• Соевый соус — 15 мл
• Молотая гвоздика — щепотка (1 г)
• Молотый черный перец — 1 ч. ложка (5 г)

Лук-шалот можно заменить обычным репчатым, но вкус получится более резким. Имбирь берите свежий — сушеный не даст той яркой ароматной ноты.

Процесс приготовления

Начните с подготовки продуктов. Очистите лук-шалот и корень имбиря. Лук нарежьте мелкими кубиками, а имбирь натрите на мелкой терке. Возьмите небольшой сотейник с толстым дном — в нем соус будет лучше томиться.

Соедините в сотейнике персиковый джем, соус чили и овощной бульон. Добавьте нарезанный лук и тертый имбирь. Влейте соевый соус, уксус и горчицу. Последними введите специи — черный перец и гвоздику.

Поставьте сотейник на сильный огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Как только появятся первые пузырьки, убавьте огонь до минимума. Томите соус около 20 минут, пока он не загустеет и не станет полностью однородным. Не забывайте помешивать, чтобы ничего не пригорело.

Готовый соус перелейте в чистую сухую банку и плотно закройте крышкой. После остывания его можно хранить в холодильнике до двух недель.

С чем подавать

Этот универсальный соус станет настоящей звездой вашего стола. Он прекрасно сочетается:

• С жареной курицей или индейкой
• С домашними колбасками и сосисками
• Со стейками и ребрышками барбекю
• С овощными шашлычками из баклажанов, перца и шампиньонов

Попробуйте сбрызнуть им запеченный картофель или использовать в качестве маринада для мяса — вас ждут новые вкусовые открытия!

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Последние материалы
Новые умные камеры дисциплинируют поток: ремни пристёгиваются, телефоны исчезают с руля
Они зимуют в вашем саду прямо сейчас: осенняя обработка, от которой грибки плачут кровавыми слезами
Битва за стол: почему кот считает его своим, и как доказать, кто в доме хозяин
Зарплаты растут, но уже не так быстро: чего ждать россиянам в ближайшие месяцы
Продукты, которые поддержат здоровье, а не рак: скрытые герои диеты, уменьшающие вероятность онкологии
Перепланировка прихожей делает даже старую квартиру визуально дороже
Призрак во Вселенной разоблачён: этот таинственный космический объект больше не считается царством тьмы
Готовим зонд в преисподнюю: Россия высаживает десант в мир, где плавится металл и рушится всё живое
Жизнь перевернулась: модель Иванова откровенно рассказала о материнстве после рождения дочери от Тимати
Земная кора ведёт себя странно: в океане нашли процесс, который раньше считали невозможным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.