Джем не для бутербродов: секретное оружие для гриля, которое спрятано у вас в шкафу

Кто сказал, что джем годится только для сладких бутербродов? Этот персиковый соус барбекю станет ярким доказательством обратного! Его фруктовая основа с пикантными нотками идеально дополнит не только мясо с гриля, но и запеченные овощи. Готовится всего полчаса, а результат превзойдет все ожидания.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Соус барбекю

Ингредиенты

Для приготовления одной пол-литровой баночки соуса подготовьте следующие ингредиенты:

• Персиковый джем — 320 г

• Сладкий соус чили — 3 ст. ложки (около 90 г)

• Свежий корень имбиря — небольшой кусочек (10 г)

• Лук-шалот — 1 небольшая головка (30 г)

• Овощной бульон — 200 мл

• Дижонская горчица — 2 ч. ложки (16 г)

• Яблочный уксус (6%) — 30 мл

• Соевый соус — 15 мл

• Молотая гвоздика — щепотка (1 г)

• Молотый черный перец — 1 ч. ложка (5 г)

Лук-шалот можно заменить обычным репчатым, но вкус получится более резким. Имбирь берите свежий — сушеный не даст той яркой ароматной ноты.

Процесс приготовления

Начните с подготовки продуктов. Очистите лук-шалот и корень имбиря. Лук нарежьте мелкими кубиками, а имбирь натрите на мелкой терке. Возьмите небольшой сотейник с толстым дном — в нем соус будет лучше томиться.

Соедините в сотейнике персиковый джем, соус чили и овощной бульон. Добавьте нарезанный лук и тертый имбирь. Влейте соевый соус, уксус и горчицу. Последними введите специи — черный перец и гвоздику.

Поставьте сотейник на сильный огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Как только появятся первые пузырьки, убавьте огонь до минимума. Томите соус около 20 минут, пока он не загустеет и не станет полностью однородным. Не забывайте помешивать, чтобы ничего не пригорело.

Готовый соус перелейте в чистую сухую банку и плотно закройте крышкой. После остывания его можно хранить в холодильнике до двух недель.

С чем подавать

Этот универсальный соус станет настоящей звездой вашего стола. Он прекрасно сочетается:

• С жареной курицей или индейкой

• С домашними колбасками и сосисками

• Со стейками и ребрышками барбекю

• С овощными шашлычками из баклажанов, перца и шампиньонов

Попробуйте сбрызнуть им запеченный картофель или использовать в качестве маринада для мяса — вас ждут новые вкусовые открытия!

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

