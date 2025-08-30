Джем не для бутербродов: секретное оружие для гриля, которое спрятано у вас в шкафу

Кто сказал, что джем годится только для сладких бутербродов? Этот персиковый соус барбекю станет ярким доказательством обратного! Его фруктовая основа с пикантными нотками идеально дополнит не только мясо с гриля, но и запеченные овощи. Готовится всего полчаса, а результат превзойдет все ожидания.
Для приготовления одной пол-литровой баночки соуса подготовьте следующие ингредиенты:
• Персиковый джем — 320 г
• Сладкий соус чили — 3 ст. ложки (около 90 г)
• Свежий корень имбиря — небольшой кусочек (10 г)
• Лук-шалот — 1 небольшая головка (30 г)
• Овощной бульон — 200 мл
• Дижонская горчица — 2 ч. ложки (16 г)
• Яблочный уксус (6%) — 30 мл
• Соевый соус — 15 мл
• Молотая гвоздика — щепотка (1 г)
• Молотый черный перец — 1 ч. ложка (5 г)
Лук-шалот можно заменить обычным репчатым, но вкус получится более резким. Имбирь берите свежий — сушеный не даст той яркой ароматной ноты.
Начните с подготовки продуктов. Очистите лук-шалот и корень имбиря. Лук нарежьте мелкими кубиками, а имбирь натрите на мелкой терке. Возьмите небольшой сотейник с толстым дном — в нем соус будет лучше томиться.
Соедините в сотейнике персиковый джем, соус чили и овощной бульон. Добавьте нарезанный лук и тертый имбирь. Влейте соевый соус, уксус и горчицу. Последними введите специи — черный перец и гвоздику.
Поставьте сотейник на сильный огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Как только появятся первые пузырьки, убавьте огонь до минимума. Томите соус около 20 минут, пока он не загустеет и не станет полностью однородным. Не забывайте помешивать, чтобы ничего не пригорело.
Готовый соус перелейте в чистую сухую банку и плотно закройте крышкой. После остывания его можно хранить в холодильнике до двух недель.
Этот универсальный соус станет настоящей звездой вашего стола. Он прекрасно сочетается:
• С жареной курицей или индейкой
• С домашними колбасками и сосисками
• Со стейками и ребрышками барбекю
• С овощными шашлычками из баклажанов, перца и шампиньонов
Попробуйте сбрызнуть им запеченный картофель или использовать в качестве маринада для мяса — вас ждут новые вкусовые открытия!
