Секрет идеальной квашеной капусты раскрыт: суеверные хозяйки соблюдают это правило

Середина осени традиционно считается лучшим периодом для квашения белокочанной капусты. Это не только вкусная и хрустящая закуска, но и один из самых доступных источников витамина C в зимнее время. Квашеная капуста подходит для салатов, первых блюд и как самостоятельная закуска, поэтому её всегда делают с запасом.
Однако опытные хозяйки уверены: помимо правильного рецепта и свежего кочана, важно выбрать удачный день. От этого во многом зависит вкус и качество заготовки.
По поверьям и многолетним традициям, есть дни недели, когда закваска не удаётся. Не рекомендуется браться за капусту в среду, пятницу и субботу. Считается, что в эти дни продукт получится мягким и невкусным.
Зато идеальными считаются понедельник, вторник и четверг. Именно в эти дни лучше всего заквашивать капусту — заготовка будет долго храниться и останется хрустящей.
Опытные хозяйки обращают внимание и на лунный календарь. Как и многие другие процессы, квашение капусты связывают с фазами Луны.
В октябре удачные дни: с 8 по 11 октября, а также 16 число.
В ноябре благоприятные периоды: с 3 по 8 ноября, с 12 по 15, а также 30 ноября.
Считается, что именно в эти дни закваска получается особенно удачной.
Чтобы заготовка удалась, важно учитывать не только календарь, но и настроение хозяйки. Недаром говорят: если готовить в плохом расположении духа, результат может разочаровать.
Кроме того, всегда используйте только свежие, крепкие кочаны и следуйте технологии — именно от этого зависит вкус и польза продукта.
Квашение капусты — целое искусство, в котором переплетаются кулинарные традиции и народные приметы. Правильно выбранный день, свежие продукты и хорошее настроение сделают заготовку хрустящей, ароматной и полезной.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
