Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа

Сосиски в кляре на сковороде — быстрый и аппетитный вариант домашнего фастфуда. Хрустящая золотистая корочка и сочная начинка делают это блюдо любимым у детей и взрослых. Конечно, назвать его диетическим нельзя, но иногда можно позволить себе такую вкусную шалость.
Ингредиенты на 4 порции:
• сосиски — 400 г
• яйцо — 1 шт.
• молоко — 200 мл
• мука — 220 г
• разрыхлитель — 3/4 ч. л.
• соль — щепотка
• сахар — 1 ст. л.
• копчёная паприка — 1/ ч. л.
• порошок карри — 1/3 ч. л.
• растительное масло для жарки — 400-500 мл
Вбейте яйцо в глубокую миску, влейте молоко и взбейте миксером до однородности.
Муку просейте вместе с солью, сахаром, разрыхлителем и специями. Всыпьте смесь в яично-молочную основу и снова взбейте до гладкого теста без комков.
Сосиски разрежьте пополам. В сковороде с толстым дном разогрейте масло. Каждую половинку обмакните в кляр и аккуратно опустите в кипящее масло.
Обжаривайте сосиски до румяного цвета со всех сторон. Готовые выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать лучше горячими, сразу с пылу с жару.
• Чтобы сосиски в кляре получились ещё вкуснее, используйте качественные мясные сосиски без сои.
• Кляр можно разнообразить, добавив в него тёртый сыр или зелень.
• Блюдо отлично сочетается с кетчупом, горчицей или чесночным соусом.
Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.
