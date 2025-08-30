Когда тесто встречает сосиску: история одного кулинарного романа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сосиски в кляре на сковороде — быстрый и аппетитный вариант домашнего фастфуда. Хрустящая золотистая корочка и сочная начинка делают это блюдо любимым у детей и взрослых. Конечно, назвать его диетическим нельзя, но иногда можно позволить себе такую вкусную шалость.

Корн-дог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корн-дог

Что понадобится

Ингредиенты на 4 порции:

• сосиски — 400 г
• яйцо — 1 шт.
• молоко — 200 мл
• мука — 220 г
• разрыхлитель — 3/4 ч. л.
• соль — щепотка
• сахар — 1 ст. л.
• копчёная паприка — 1/ ч. л.
• порошок карри — 1/3 ч. л.
• растительное масло для жарки — 400-500 мл

Как приготовить сосиски в кляре

Шаг 1. Замешиваем основу

Вбейте яйцо в глубокую миску, влейте молоко и взбейте миксером до однородности.

Шаг 2. Готовим кляр

Муку просейте вместе с солью, сахаром, разрыхлителем и специями. Всыпьте смесь в яично-молочную основу и снова взбейте до гладкого теста без комков.

Шаг 3. Подготавливаем сосиски

Сосиски разрежьте пополам. В сковороде с толстым дном разогрейте масло. Каждую половинку обмакните в кляр и аккуратно опустите в кипящее масло.

Шаг 4. Жарим до золотистой корочки

Обжаривайте сосиски до румяного цвета со всех сторон. Готовые выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подавать лучше горячими, сразу с пылу с жару.

Полезные советы

• Чтобы сосиски в кляре получились ещё вкуснее, используйте качественные мясные сосиски без сои.
• Кляр можно разнообразить, добавив в него тёртый сыр или зелень.
• Блюдо отлично сочетается с кетчупом, горчицей или чесночным соусом.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
