Квашеная капуста с паспортом: русская душа или китайский патент

Квашеная капуста — блюдо, которое трудно представить вне русской кухни. Её подают и к щам, и к пельменям, используют как самостоятельную закуску или основу для салатов. Но стоит отметить: традиция ферментации капусты существует у многих народов, а происхождение блюда до сих пор вызывает споры.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солёная капуста

Некоторые историки утверждают, что первыми начали квасить капусту в Китае — там её выдерживали в рисовом вине. В Европе же процесс распространился благодаря римлянам и германским племенам, а на Руси капусту заквашивали уже в XI-XII веках. Сегодня квашеная капуста — неотъемлемая часть русской гастрономии и главный зимний источник витамина C.

Традиционный рецепт квашеной капусты

Ингредиенты на 3 порции:

• капуста белокочанная — 10 кг

• морковь — 0,5 кг

• соль — 250 г

по желанию: яблоки зимних сортов (0,5 кг), клюква (200 г), тмин

Шаг 1. Подготовка овощей

С капустных кочанов снимите верхние листья. Крепкие отложите — они пригодятся позже. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь натрите. Всё смешайте в большой ёмкости, при желании добавив яблоки дольками, клюкву или тмин. Посолите и хорошо перемните руками, чтобы овощи дали сок.

Шаг 2. Укладка

На дно кадки или ведра выложите капустные листья. Сверху слоями уложите смесь, плотно утрамбовывая руками или деревянной толкушкой до выделения сока.

Шаг 3. Гнёт

Сверху прикройте капустными листьями и марлей, положите деревянный кружок и груз. Важно, чтобы круг был полностью покрыт рассолом.

Шаг 4. Брожение

Оставьте ёмкость при температуре +18…+20 °С на 3-4 дня. Ежедневно протыкайте капусту деревянной палочкой до дна, чтобы выпускать газы, и снимайте пену.

Шаг 5. Хранение

Готовую капусту разложите по банкам, закройте крышками и храните в погребе или холодильнике.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

