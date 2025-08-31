Домашний кетчуп, который уделает магазинный: рецепт на зиму

Домашний кетчуп — это не только вкусная альтернатива покупному, но и гарантия натурального состава без лишних добавок. Такой соус прекрасно дополняет мясные блюда, пасту, курицу, рис и овощи. Готовить его несложно, а результат стоит всех усилий.
Интересно, что первоначально кетчуп вовсе не был томатным. Родина соуса — Китай, где "гэ-цуп" готовили на основе рыбы. Английские моряки привезли его в Европу, но воссоздать оригинальный вкус не удалось. Зато именно это дало начало новым соусам, в том числе вустерширскому. Когда же в Европе начали активно использовать помидоры, именно они стали главным ингредиентом кетчупа. С этого момента соус приобрёл привычный нам вкус и стал невероятно популярен.
• помидоры — 3 кг
• вяленые помидоры — 50 г
• чеснок — 4 зубчика
• яблочный уксус — 150 мл
• сахар — 70 г
• гвоздика — 10 бутонов
• лавровый лист — 1 шт.
• паприка молотая сладкая — 2 ч. л.
• белый перец молотый — 0,5 ч. л.
• кайенский перец — 0,3 ч. л.
• мускатный орех — 0,3 ч. л.
• душистый перец молотый — 0,5 ч. л.
• корица молотая — 0,5 ч. л.
• морская соль (не йодированная) — 1,5 ст. л.
Шаг 1. Подготовка помидоров
Свежие плоды надрезаются крест-накрест, заливаются кипятком, затем сразу охлаждаются водой. Кожица легко снимается, плодоножки удаляются.
Шаг 2. Подготовка основы
Мякоть нарезается кубиками и отправляется в чашу мультиварки. Туда же добавляются полоски вяленых помидоров и измельчённый чеснок.
Шаг 3. Пряности
Гвоздика и лавровый лист заворачиваются в марлю, завязываются ниткой и погружаются в томатную массу, оставив хвостик снаружи для удобства.
Шаг 4. Варка
К томатам добавляются специи, уксус, сахар и соль. Всё перемешивается, мультиварка выставляется на 90 °C на 2 часа.
Шаг 5. Измельчение
После варки мешочек со специями удаляется. Масса перебивается блендером, протирается через сито и снова возвращается в мультиварку.
Шаг 6. Загущение
При открытой крышке соус уварится при 110 °C ещё 25 минут. Консистенция должна стать густой и однородной.
Шаг 7. Заготовка
Готовый кетчуп разливается в стерилизованные бутылки или банки, закрывается крышками и убирается на хранение.
Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.
