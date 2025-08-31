Домашний кетчуп, который уделает магазинный: рецепт на зиму

Домашний кетчуп — это не только вкусная альтернатива покупному, но и гарантия натурального состава без лишних добавок. Такой соус прекрасно дополняет мясные блюда, пасту, курицу, рис и овощи. Готовить его несложно, а результат стоит всех усилий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) домашний кетчуп с помидорами

Интересно, что первоначально кетчуп вовсе не был томатным. Родина соуса — Китай, где "гэ-цуп" готовили на основе рыбы. Английские моряки привезли его в Европу, но воссоздать оригинальный вкус не удалось. Зато именно это дало начало новым соусам, в том числе вустерширскому. Когда же в Европе начали активно использовать помидоры, именно они стали главным ингредиентом кетчупа. С этого момента соус приобрёл привычный нам вкус и стал невероятно популярен.

Ингредиенты на 2 порции

• помидоры — 3 кг

• вяленые помидоры — 50 г

• чеснок — 4 зубчика

• яблочный уксус — 150 мл

• сахар — 70 г

• гвоздика — 10 бутонов

• лавровый лист — 1 шт.

• паприка молотая сладкая — 2 ч. л.

• белый перец молотый — 0,5 ч. л.

• кайенский перец — 0,3 ч. л.

• мускатный орех — 0,3 ч. л.

• душистый перец молотый — 0,5 ч. л.

• корица молотая — 0,5 ч. л.

• морская соль (не йодированная) — 1,5 ст. л.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка помидоров

Свежие плоды надрезаются крест-накрест, заливаются кипятком, затем сразу охлаждаются водой. Кожица легко снимается, плодоножки удаляются.

Шаг 2. Подготовка основы

Мякоть нарезается кубиками и отправляется в чашу мультиварки. Туда же добавляются полоски вяленых помидоров и измельчённый чеснок.

Шаг 3. Пряности

Гвоздика и лавровый лист заворачиваются в марлю, завязываются ниткой и погружаются в томатную массу, оставив хвостик снаружи для удобства.

Шаг 4. Варка

К томатам добавляются специи, уксус, сахар и соль. Всё перемешивается, мультиварка выставляется на 90 °C на 2 часа.

Шаг 5. Измельчение

После варки мешочек со специями удаляется. Масса перебивается блендером, протирается через сито и снова возвращается в мультиварку.

Шаг 6. Загущение

При открытой крышке соус уварится при 110 °C ещё 25 минут. Консистенция должна стать густой и однородной.

Шаг 7. Заготовка

Готовый кетчуп разливается в стерилизованные бутылки или банки, закрывается крышками и убирается на хранение.

Уточнения

Ке́тчуп — соус, основными составляющими которого являются томаты, уксус, сахар и специи (соль, красный и чёрный перец и другие). Под словом «кетчуп» обычно подразумевают томатный кетчуп, хотя существуют и другие виды этого соуса.

