Ни капли воды: густое сливовое варенье с неожиданной изюминкой

Сливовое варенье — одно из самых любимых зимних лакомств, но традиционные рецепты часто требуют слишком много сахара и долгого уваривания. В этом варианте пропорция сахара снижена, а густота достигается благодаря естественному соку плодов и особому ингредиенту — грецким орехам. Они делают варенье необычным, добавляя легкую пряную ноту и приятную текстуру.
Шаг 1. Подготовка плодов
Сливы тщательно моются и просушиваются. Повреждённые и перезрелые плоды использовать не стоит.
Шаг 2. Удаление косточек
Каждая слива разрезается вдоль бороздки и освобождается от косточки. Процесс не всегда быстрый, но необходим для правильной текстуры.
Шаг 3. Нарезка
Фрукты делятся на дольки: небольшие плоды — на четвертинки, крупные — на 6-8 частей.
Шаг 4. Слой с сахаром
Сливы укладываются в кастрюлю слоями, пересыпаются сахаром и оставляются минимум на час, чтобы выделился сок.
Шаг 5. Первое варение
Смесь доводится до кипения на среднем огне, аккуратно перемешивается до растворения сахара. Варится 15-20 минут при слабом кипении, пенка снимается.
Шаг 6. Второе варение с орехами
После полного остывания в варенье добавляются измельчённые орехи и лимонный сок. Смесь снова доводится до кипения и варится ещё 10 минут.
Шаг 7. Заготовка на зиму
Готовое варенье разливается горячим по стерилизованным банкам, герметично закрывается, банки переворачиваются вверх дном и оставляются остывать.
Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.
