Ни капли воды: густое сливовое варенье с неожиданной изюминкой

Сливовое варенье — одно из самых любимых зимних лакомств, но традиционные рецепты часто требуют слишком много сахара и долгого уваривания. В этом варианте пропорция сахара снижена, а густота достигается благодаря естественному соку плодов и особому ингредиенту — грецким орехам. Они делают варенье необычным, добавляя легкую пряную ноту и приятную текстуру.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джем из слив

Ингредиенты на 32 порции

сливы — 1 кг

сахар — 500 г

лимонный сок — 1 ст. л.

грецкие орехи — 100 г

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка плодов

Сливы тщательно моются и просушиваются. Повреждённые и перезрелые плоды использовать не стоит.

Шаг 2. Удаление косточек

Каждая слива разрезается вдоль бороздки и освобождается от косточки. Процесс не всегда быстрый, но необходим для правильной текстуры.

Шаг 3. Нарезка

Фрукты делятся на дольки: небольшие плоды — на четвертинки, крупные — на 6-8 частей.

Шаг 4. Слой с сахаром

Сливы укладываются в кастрюлю слоями, пересыпаются сахаром и оставляются минимум на час, чтобы выделился сок.

Шаг 5. Первое варение

Смесь доводится до кипения на среднем огне, аккуратно перемешивается до растворения сахара. Варится 15-20 минут при слабом кипении, пенка снимается.

Шаг 6. Второе варение с орехами

После полного остывания в варенье добавляются измельчённые орехи и лимонный сок. Смесь снова доводится до кипения и варится ещё 10 минут.

Шаг 7. Заготовка на зиму

Готовое варенье разливается горячим по стерилизованным банкам, герметично закрывается, банки переворачиваются вверх дном и оставляются остывать.

Полезные советы

Для яркого вкуса можно добавить немного корицы или ванили.

Орехи лучше слегка подсушить на сковороде — так они раскроют аромат.

Хранить варенье стоит в прохладном и тёмном месте.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.

