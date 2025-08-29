Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Ваша привычка медленно убивает собаку: почему пассивное курение для неё смертельно опасно
Цены кусаются, а новые авто в дефиците: пятёрка АКПП, которая спасает от переплаты за салонный прайс
Бирюзовые воды и дикие острова: где найти самый уютный отдых в Северной Каролине
Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой
Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин
Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями
Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле
Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда

Ни капли воды: густое сливовое варенье с неожиданной изюминкой

2:16
Еда

Сливовое варенье — одно из самых любимых зимних лакомств, но традиционные рецепты часто требуют слишком много сахара и долгого уваривания. В этом варианте пропорция сахара снижена, а густота достигается благодаря естественному соку плодов и особому ингредиенту — грецким орехам. Они делают варенье необычным, добавляя легкую пряную ноту и приятную текстуру.

Джем из слив
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джем из слив

Ингредиенты на 32 порции

  • сливы — 1 кг
  • сахар — 500 г
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • грецкие орехи — 100 г

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка плодов

Сливы тщательно моются и просушиваются. Повреждённые и перезрелые плоды использовать не стоит.

Шаг 2. Удаление косточек

Каждая слива разрезается вдоль бороздки и освобождается от косточки. Процесс не всегда быстрый, но необходим для правильной текстуры.

Шаг 3. Нарезка

Фрукты делятся на дольки: небольшие плоды — на четвертинки, крупные — на 6-8 частей.

Шаг 4. Слой с сахаром

Сливы укладываются в кастрюлю слоями, пересыпаются сахаром и оставляются минимум на час, чтобы выделился сок.

Шаг 5. Первое варение

Смесь доводится до кипения на среднем огне, аккуратно перемешивается до растворения сахара. Варится 15-20 минут при слабом кипении, пенка снимается.

Шаг 6. Второе варение с орехами

После полного остывания в варенье добавляются измельчённые орехи и лимонный сок. Смесь снова доводится до кипения и варится ещё 10 минут.

Шаг 7. Заготовка на зиму

Готовое варенье разливается горячим по стерилизованным банкам, герметично закрывается, банки переворачиваются вверх дном и оставляются остывать.

Полезные советы

  • Для яркого вкуса можно добавить немного корицы или ванили.
  • Орехи лучше слегка подсушить на сковороде — так они раскроют аромат.
  • Хранить варенье стоит в прохладном и тёмном месте.

Уточнения

Варе́нье (укр. варення, бел. варэнне) — традиционный способ консервирования ягод и фруктов у русских, украинцев, белорусов, болгар, греков, народов Закавказья и Ближнего Востока.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Что поможет волосам после осветления: гид по уходу, который должна знать каждая
Последние материалы
Газ, который кормил Европу, стал российским: что изменилось после указа Владимира Путина
Ни капли воды: густое сливовое варенье с неожиданной изюминкой
Ваша привычка медленно убивает собаку: почему пассивное курение для неё смертельно опасно
Цены кусаются, а новые авто в дефиците: пятёрка АКПП, которая спасает от переплаты за салонный прайс
Бирюзовые воды и дикие острова: где найти самый уютный отдых в Северной Каролине
Лучший помощник в уборке: вылейте стакан этого напитка в унитаз и чаша станет ярко-белой
Простая технология превращает избыточный урожай кабачков в изысканный ужин
Смертельные двойники: учёные обеспокоены зеркальными бактериями
Худеете на гречке с кефиром? Вот что происходит с вашим телом на самом деле
Сад без кротов — это реально: что нужно воткнуть в землю, чтобы они ушли навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.