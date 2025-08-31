Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак об Ивлеевой после вечеринки: она отсекает себя от прошлой жизни
Учёба ещё не началась, а нервы уже сдали: родители соревнуются в стрессоустойчивости
Солнечная бомба замедленного действия: область 4197 как тикающий механизм — катастрофа неизбежна
Защита Спартака — решето? Футбольный эксперт указал на ахиллесову пяту команды
Машины без колеса — неожиданный тренд автопрома: почему исчезла запаска
Малярия добралась до Тюмени: первые случаи заражения уже зафиксированы
Правильный уход перед фотосессией: советы бьюти-экспертов
Секрет пышного цветения: этим чудо-средством поливают комнатные растения все опытные хозяйки
Кот резко перестал идти на руки? Это не обида, а крик о помощи — возможно, пора бежать к ветеринару

Кабачки под сыром за 5 минут: микроволновка против духовки

2:09
Еда

Кабачки, приготовленные в микроволновке под сыром, — это быстрый и удобный вариант горячего блюда, который не требует долгих приготовлений и сложной техники. Получается сочный овощ с тягучей сырной "шапкой", идеально подходящий для перекуса, гарнира или лёгкого ужина.

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью

Что понадобится

Для двух порций нужны:

  • кабачки — 2 шт. (по 200 г),
  • твёрдый сыр — 80 г,
  • сметана 30% — 2 ст. л.,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • соль и чёрный перец — по вкусу,
  • зелень — для подачи.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей

Кабачки промываются и нарезаются кружочками толщиной около 0,5 см. При жёсткой кожуре её можно слегка срезать. Дольки слегка солятся и оставляются на 5 минут для выделения влаги, после чего их нужно промокнуть бумажным полотенцем.

Шаг 2. Основа блюда

Жаропрочная тарелка или контейнер для микроволновки смазывается небольшим количеством сметаны, смешанной с измельчённым чесноком. Кабачковые кружочки выкладываются внахлёст в один слой и промазываются этой смесью.

Шаг 3. Сырная "шапка"

Сыр натирается на крупной тёрке и равномерно распределяется по кабачкам. Для остроты можно добавить щепотку паприки или красного перца.

Шаг 4. Запекание

Блюдо готовится в микроволновке на максимальной мощности 3-4 минуты. Если сыр не успел полностью расплавиться, время можно увеличить ещё на минуту, но важно не передержать.

Шаг 5. Подача

Готовые кабачки должны оставаться мягкими, но не разваренными, а сыр — тягучим и ароматным. Перед подачей блюдо посыпается свежей зеленью.

Советы для разнообразия

Вместо сметаны можно использовать майонез. Для большей сытности в рецепт легко добавить ломтики ветчины. А кружочки помидора придадут приятную кислинку и сделают вкус ярче.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Домашние животные
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Малярия добралась до Тюмени: первые случаи заражения уже зафиксированы
Правильный уход перед фотосессией: советы бьюти-экспертов
Секрет пышного цветения: этим чудо-средством поливают комнатные растения все опытные хозяйки
Кот резко перестал идти на руки? Это не обида, а крик о помощи — возможно, пора бежать к ветеринару
Самые странные виды спорта планеты: зрелище, которое затмевает футбол и бокс
Я имею право на ошибку: Решетова огрызнулась на хейтеров после выхода собственного шоу
Мы не идиоты: глава Sony устроил разнос успешному сериалу Сета Рогена Киностудия
Секретные правила гладиолусов: ошибка в сроках — и весной цветов не будет
3 пещеры, которые дарят больше эмоций, чем пляжи и горы: туристы возвращаются туда снова и снова
Модный апгрейд рубашки: всего 2 слоя ткани, а эффект — как с обложки журнала
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.