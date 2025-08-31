Кабачки под сыром за 5 минут: микроволновка против духовки

Кабачки, приготовленные в микроволновке под сыром, — это быстрый и удобный вариант горячего блюда, который не требует долгих приготовлений и сложной техники. Получается сочный овощ с тягучей сырной "шапкой", идеально подходящий для перекуса, гарнира или лёгкого ужина.
Для двух порций нужны:
Шаг 1. Подготовка овощей
Кабачки промываются и нарезаются кружочками толщиной около 0,5 см. При жёсткой кожуре её можно слегка срезать. Дольки слегка солятся и оставляются на 5 минут для выделения влаги, после чего их нужно промокнуть бумажным полотенцем.
Шаг 2. Основа блюда
Жаропрочная тарелка или контейнер для микроволновки смазывается небольшим количеством сметаны, смешанной с измельчённым чесноком. Кабачковые кружочки выкладываются внахлёст в один слой и промазываются этой смесью.
Шаг 3. Сырная "шапка"
Сыр натирается на крупной тёрке и равномерно распределяется по кабачкам. Для остроты можно добавить щепотку паприки или красного перца.
Шаг 4. Запекание
Блюдо готовится в микроволновке на максимальной мощности 3-4 минуты. Если сыр не успел полностью расплавиться, время можно увеличить ещё на минуту, но важно не передержать.
Шаг 5. Подача
Готовые кабачки должны оставаться мягкими, но не разваренными, а сыр — тягучим и ароматным. Перед подачей блюдо посыпается свежей зеленью.
Вместо сметаны можно использовать майонез. Для большей сытности в рецепт легко добавить ломтики ветчины. А кружочки помидора придадут приятную кислинку и сделают вкус ярче.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
