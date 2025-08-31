Кабачки под сыром за 5 минут: микроволновка против духовки

Кабачки, приготовленные в микроволновке под сыром, — это быстрый и удобный вариант горячего блюда, который не требует долгих приготовлений и сложной техники. Получается сочный овощ с тягучей сырной "шапкой", идеально подходящий для перекуса, гарнира или лёгкого ужина.

Что понадобится

Для двух порций нужны:

кабачки — 2 шт. (по 200 г),

твёрдый сыр — 80 г,

сметана 30% — 2 ст. л.,

чеснок — 1 зубчик,

соль и чёрный перец — по вкусу,

зелень — для подачи.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей

Кабачки промываются и нарезаются кружочками толщиной около 0,5 см. При жёсткой кожуре её можно слегка срезать. Дольки слегка солятся и оставляются на 5 минут для выделения влаги, после чего их нужно промокнуть бумажным полотенцем.

Шаг 2. Основа блюда

Жаропрочная тарелка или контейнер для микроволновки смазывается небольшим количеством сметаны, смешанной с измельчённым чесноком. Кабачковые кружочки выкладываются внахлёст в один слой и промазываются этой смесью.

Шаг 3. Сырная "шапка"

Сыр натирается на крупной тёрке и равномерно распределяется по кабачкам. Для остроты можно добавить щепотку паприки или красного перца.

Шаг 4. Запекание

Блюдо готовится в микроволновке на максимальной мощности 3-4 минуты. Если сыр не успел полностью расплавиться, время можно увеличить ещё на минуту, но важно не передержать.

Шаг 5. Подача

Готовые кабачки должны оставаться мягкими, но не разваренными, а сыр — тягучим и ароматным. Перед подачей блюдо посыпается свежей зеленью.

Советы для разнообразия

Вместо сметаны можно использовать майонез. Для большей сытности в рецепт легко добавить ломтики ветчины. А кружочки помидора придадут приятную кислинку и сделают вкус ярче.

Уточнения

