Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невинный букет или взятка? Как не подставить педагога подарком на 1 сентября
Воссоединение сорвано: почему старый состав Гарри Поттера не вернётся на экраны – названа причина
Кухня манит ароматами, а касса холодным расчётом: почему туристы за границей тратят больше, чем обещает меню
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Срочно взятый кредит может подождать: в России ввели передышку для заемщиков
Тайный язык стоп-сигналов: как избавиться от хвоста на дороге без риска для жизни
Пять способов сохранить морковь до весны: от старых бабушкиных методов до современных хитростей
Аромат держится в три раза дольше — простая хитрость, которая работает с любыми духами
Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию

Чайный гриб: напиток долголетия или опасная иллюзия пользы

5:39
Еда

Комбуча, или чайный гриб, сегодня известна как модный wellness-напиток, но ещё несколько десятилетий назад её можно было встретить почти в каждой советской семье. В трёхлитровых банках на кухне "плавал гриб", которым угощали "для желудка" или после антибиотиков. Сейчас он переживает второе рождение: продаётся в магазинах, готовится дома и обсуждается в социальных сетях.

Бутылки с комбучей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутылки с комбучей

Что представляет собой чайный гриб

С научной точки зрения чайный гриб — это не гриб, а симбиоз дрожжей и бактерий, образующих плотную матрицу, называемую SCOBY. Микроорганизмы питаются сахаром, преобразуя его в органические кислоты, углекислый газ и небольшое количество спирта. За счёт этого напиток приобретает кисло-сладкий вкус и лёгкую газированность.

Родиной комбучи считают северо-восточный Китай. Позже она пришла в Россию и Европу, а в XXI веке стала частью мирового wellness-движения.

Состав и калорийность

Пищевая ценность зависит от вида чая и количества сахара. В среднем в 100 мл содержится от 3 до 30 ккал. Белков и жиров почти нет, присутствуют быстрые углеводы.
Витаминов немного: около 2-4% суточной нормы группы B и до 2% витамина C. Из минералов встречаются калий, магний, кальций и фосфор.

Интересна и разница между видами:

• зелёный чай даёт больше всего антиоксидантов (катехинов и флавонолов);
• чёрный богат молекулами, влияющими на чувствительность клеток к инсулину;
• белый содержит кислоты, способствующие выведению токсинов.

"В комбуче на основе зелёного чая самое высокое содержание фенолов", — отметила биолог Тида Каевкод, Университет Чиангмая.

Польза для организма

Главный эффект связан с процессом ферментации. В напитке образуются вещества, которые:

• борются с окислительным стрессом и замедляют старение;
• мягко стимулируют работу кишечника;
• подавляют рост патогенной микрофлоры;
• помогают выводить токсины;
• тонизируют благодаря кофеину.

Для женщин

Комбучу иногда включают в рацион при восстановлении микробиоты после антибиотиков, в антивозрастных программах или при риске развития диабета. Важно лишь минимизировать содержание сахара.

Для мужчин

Напиток может поддерживать сосуды и снижать риски атеросклероза. Антиоксиданты потенциально снижают вероятность заболеваний простаты. Есть и данные о положительном влиянии на уровень холестерина, но исследований пока мало.

Возможный вред и противопоказания

Научная база о безопасности напитка пока ограничена: большая часть исследований проведена на животных. Особенно важно учитывать риски при домашнем приготовлении. Если нарушить стерильность, в закваске могут размножаться вредные микроорганизмы. В литературе описаны случаи отравлений.

Кроме того:

• при брожении образуется до 2% алкоголя, что недопустимо для детей и беременных;
• высокая кислотность способна раздражать желудок при гастрите или язве;
• у людей с ослабленным иммунитетом есть риск заражения;
• возможны аллергические реакции.

К противопоказаниям относят беременность, грудное вскармливание, детский возраст, заболевания ЖКТ, диабет и алкоголиновую непереносимость.

Применение в медицине и косметологии

Официально напиток не признан лекарством, однако в лабораторных условиях он демонстрировал антиоксидантные и противовоспалительные свойства. В народной медицине его пьют "для кишечника" и "для иммунитета".

В косметологии экстракт комбучи применяют в уходовых средствах: он оказывает лёгкий антиоксидантный эффект, увлажняет и мягко отшелушивает. В домашних условиях настой иногда используют как тоник или ополаскиватель для волос, но это может вызвать раздражение кожи.

Комбуча на кухне

Благодаря кисло-сладкому вкусу чайный гриб используют как оригинальную приправу:

• для маринадов овощей и мяса;
• в заправках для салатов;
• при приготовлении лимонадов и коктейлей;
• для выпечки — тесто становится воздушнее.

Существуют даже рецепты салатов и кексов на основе комбучи.

Как приготовить дома

Для 1 литра воды берут 8 г чая, 60 г сахара и около 150 мл закваски. Заварку остужают, добавляют гриб, накрывают тканью и оставляют на неделю. Готовый напиток хранится в холодильнике.

Уход и выбор закваски

Чайный гриб растёт, поэтому со временем его нужно делить. Работать лучше чистыми руками или в перчатках, чтобы исключить заражение.

Здоровая закваска светлая, с приятным кисловатым запахом. Покупать её лучше у знакомых или в проверенных магазинах.

Магазинная комбуча

При выборе готового напитка смотрите на состав: в нём должны быть только чай, сахар и закваска. Натуральность подтверждает небольшой осадок. Хранить следует в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней после открытия.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Экономика и бизнес
Крокодил уходит: Lacoste меняет логотип впервые за 92 года
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Популярное
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет

В Папуа–Новой Гвинее вновь замечена редкая акула, считавшаяся исчезнувшей более 50 лет. Угрозы, которые предстоит пережить чудовищу и что ученые предпринимают для её спасения.

Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Милый снаружи — монстр внутри: самые милые породы собак, которые могут разрушить жизнь владельца
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Три простых приёма превращают мелкие дыни в крупные и сладкие плоды на вашем участке
Последние материалы
Тайный язык стоп-сигналов: как избавиться от хвоста на дороге без риска для жизни
Пять способов сохранить морковь до весны: от старых бабушкиных методов до современных хитростей
Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54
Аромат держится в три раза дольше — простая хитрость, которая работает с любыми духами
Самураи в небе Лондона: зачем Япония отправляет F-15 в Великобританию
Это упражнение недооценивают зря: за 5 минут прокачает тело лучше спортзала
Стулья пахнут прошлым ужином? Есть трюк, который вернёт свежесть
Серый сезон бьёт по режиму сна: как недостаток света крадёт бодрость
Ошибка сентября: родители думают, что делают лучше, но на самом деле ломают детей
Золотая жила Telegram — 8,5 млрд рублей: почему эти доходы в России остаются в тени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.