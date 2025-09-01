Чайный гриб: напиток долголетия или опасная иллюзия пользы

Комбуча, или чайный гриб, сегодня известна как модный wellness-напиток, но ещё несколько десятилетий назад её можно было встретить почти в каждой советской семье. В трёхлитровых банках на кухне "плавал гриб", которым угощали "для желудка" или после антибиотиков. Сейчас он переживает второе рождение: продаётся в магазинах, готовится дома и обсуждается в социальных сетях.

Что представляет собой чайный гриб

С научной точки зрения чайный гриб — это не гриб, а симбиоз дрожжей и бактерий, образующих плотную матрицу, называемую SCOBY. Микроорганизмы питаются сахаром, преобразуя его в органические кислоты, углекислый газ и небольшое количество спирта. За счёт этого напиток приобретает кисло-сладкий вкус и лёгкую газированность.

Родиной комбучи считают северо-восточный Китай. Позже она пришла в Россию и Европу, а в XXI веке стала частью мирового wellness-движения.

Состав и калорийность

Пищевая ценность зависит от вида чая и количества сахара. В среднем в 100 мл содержится от 3 до 30 ккал. Белков и жиров почти нет, присутствуют быстрые углеводы.

Витаминов немного: около 2-4% суточной нормы группы B и до 2% витамина C. Из минералов встречаются калий, магний, кальций и фосфор.

Интересна и разница между видами:

• зелёный чай даёт больше всего антиоксидантов (катехинов и флавонолов);

• чёрный богат молекулами, влияющими на чувствительность клеток к инсулину;

• белый содержит кислоты, способствующие выведению токсинов.

"В комбуче на основе зелёного чая самое высокое содержание фенолов", — отметила биолог Тида Каевкод, Университет Чиангмая.

Польза для организма

Главный эффект связан с процессом ферментации. В напитке образуются вещества, которые:

• борются с окислительным стрессом и замедляют старение;

• мягко стимулируют работу кишечника;

• подавляют рост патогенной микрофлоры;

• помогают выводить токсины;

• тонизируют благодаря кофеину.

Для женщин

Комбучу иногда включают в рацион при восстановлении микробиоты после антибиотиков, в антивозрастных программах или при риске развития диабета. Важно лишь минимизировать содержание сахара.

Для мужчин

Напиток может поддерживать сосуды и снижать риски атеросклероза. Антиоксиданты потенциально снижают вероятность заболеваний простаты. Есть и данные о положительном влиянии на уровень холестерина, но исследований пока мало.

Возможный вред и противопоказания

Научная база о безопасности напитка пока ограничена: большая часть исследований проведена на животных. Особенно важно учитывать риски при домашнем приготовлении. Если нарушить стерильность, в закваске могут размножаться вредные микроорганизмы. В литературе описаны случаи отравлений.

Кроме того:

• при брожении образуется до 2% алкоголя, что недопустимо для детей и беременных;

• высокая кислотность способна раздражать желудок при гастрите или язве;

• у людей с ослабленным иммунитетом есть риск заражения;

• возможны аллергические реакции.

К противопоказаниям относят беременность, грудное вскармливание, детский возраст, заболевания ЖКТ, диабет и алкоголиновую непереносимость.

Применение в медицине и косметологии

Официально напиток не признан лекарством, однако в лабораторных условиях он демонстрировал антиоксидантные и противовоспалительные свойства. В народной медицине его пьют "для кишечника" и "для иммунитета".

В косметологии экстракт комбучи применяют в уходовых средствах: он оказывает лёгкий антиоксидантный эффект, увлажняет и мягко отшелушивает. В домашних условиях настой иногда используют как тоник или ополаскиватель для волос, но это может вызвать раздражение кожи.

Комбуча на кухне

Благодаря кисло-сладкому вкусу чайный гриб используют как оригинальную приправу:

• для маринадов овощей и мяса;

• в заправках для салатов;

• при приготовлении лимонадов и коктейлей;

• для выпечки — тесто становится воздушнее.

Существуют даже рецепты салатов и кексов на основе комбучи.

Как приготовить дома

Для 1 литра воды берут 8 г чая, 60 г сахара и около 150 мл закваски. Заварку остужают, добавляют гриб, накрывают тканью и оставляют на неделю. Готовый напиток хранится в холодильнике.

Уход и выбор закваски

Чайный гриб растёт, поэтому со временем его нужно делить. Работать лучше чистыми руками или в перчатках, чтобы исключить заражение.

Здоровая закваска светлая, с приятным кисловатым запахом. Покупать её лучше у знакомых или в проверенных магазинах.

Магазинная комбуча

При выборе готового напитка смотрите на состав: в нём должны быть только чай, сахар и закваска. Натуральность подтверждает небольшой осадок. Хранить следует в холодильнике и употреблять в течение нескольких дней после открытия.

Уточнения

«Ча́йный гриб» (также «японский гриб», «маньчжурский гриб», «комбуча») — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией.

