Салат из молодого картофеля, который станет главным блюдом застолья

Салат из молодого картофеля с укропной заправкой — одно из тех блюд, где простота превращается в изысканность. Варёная молодая картошка и свежий укроп — классический союз, а нежная сметанная заправка с ароматным нерафинированным маслом и чесноком выводит вкус на новый уровень. Такой салат идеально подойдёт к летнему столу, станет отличным гарниром или лёгким ужином.

Ингредиенты на 4 порции

Картофель молодой — 400 г

Лук красный — 2 шт.

Укроп — 80 г

Чеснок — 2 зубчика (10 г)

Сметана — 100 г

Масло подсолнечное нерафинированное — 80 мл

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Подсолнечные семечки — для украшения

Приготовление

Шаг 1. Отварите картофель

Хорошо вымойте клубни щёткой и варите в подсоленной воде 20-35 минут, пока они не станут мягкими, но не разварились.

Шаг 2. Подготовьте овощи

Остывший картофель нарежьте кусочками среднего размера. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, смешайте с половиной масла, солью и перцем, затем соедините с картофелем.

Шаг 3. Сделайте заправку

Укроп мелко порубите, добавьте соль. Чеснок очистите и измельчите. Всё сложите в стакан блендера, добавьте оставшееся масло и измельчите в пюре.

Шаг 4. Финальный штрих

К укропному пюре вмешайте сметану. Полученной заправкой залейте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10-15 минут. Перед подачей посыпьте обжаренными семечками.

Подача

Такой салат можно подавать тёплым или охлаждённым. Он прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, но хорош и сам по себе.

Уточнения

