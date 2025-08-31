Салат из молодого картофеля, который станет главным блюдом застолья

Салат из молодого картофеля с укропной заправкой — одно из тех блюд, где простота превращается в изысканность. Варёная молодая картошка и свежий укроп — классический союз, а нежная сметанная заправка с ароматным нерафинированным маслом и чесноком выводит вкус на новый уровень. Такой салат идеально подойдёт к летнему столу, станет отличным гарниром или лёгким ужином.
Картофель молодой — 400 г
Лук красный — 2 шт.
Укроп — 80 г
Чеснок — 2 зубчика (10 г)
Сметана — 100 г
Масло подсолнечное нерафинированное — 80 мл
Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Подсолнечные семечки — для украшения
Шаг 1. Отварите картофель
Хорошо вымойте клубни щёткой и варите в подсоленной воде 20-35 минут, пока они не станут мягкими, но не разварились.
Шаг 2. Подготовьте овощи
Остывший картофель нарежьте кусочками среднего размера. Лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, смешайте с половиной масла, солью и перцем, затем соедините с картофелем.
Шаг 3. Сделайте заправку
Укроп мелко порубите, добавьте соль. Чеснок очистите и измельчите. Всё сложите в стакан блендера, добавьте оставшееся масло и измельчите в пюре.
Шаг 4. Финальный штрих
К укропному пюре вмешайте сметану. Полученной заправкой залейте салат, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 10-15 минут. Перед подачей посыпьте обжаренными семечками.
Такой салат можно подавать тёплым или охлаждённым. Он прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, но хорош и сам по себе.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
