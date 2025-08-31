Самое ленивое лечо — хитрая заготовка, которая сохраняет вкус внутри перца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:44
Еда

Лечо по-цыгански называют "ленивым" только условно — перцы здесь используются целиком, без чистки от семян и удаления плодоножек. На деле это скорее хитрость: семена усиливают вкус, а сок, запечатанный внутри, делает блюдо особенно ароматным.

Лечо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лечо

Ингредиенты на 3 литровые банки

  • Сладкий красный перец — 1,5 кг

  • Помидоры — 1,8 кг

  • Чеснок — 1 головка

  • Соль — 1,5 ст. л.

  • Сахар — 100 г

  • Уксус 9% — 100 мл

  • Масло растительное — 100 мл

  • Перец чёрный горошком — 9 шт.

  • Перец душистый горошком — 6 шт.

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Укроп (зонтики) — 6 шт.

  • Сухие травы (базилик, орегано, тимьян) — по вкусу

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовка овощей

Перцы тщательно промойте, особенно возле чашелистиков. Подрежьте слишком длинные плодоножки, оставив "хвостик" 1-1,5 см. Каждый перец проткните вилкой в нескольких местах.

Шаг 2. Томаты

Сделайте надрезы крест-накрест, обдайте кипятком и быстро охладите в воде. Снимите кожицу, удалите плодоножки и измельчите блендером или через мясорубку.

Шаг 3. Соус

Перелейте томатное пюре в кастрюлю, добавьте соль, сахар, масло. Доведите до кипения, затем положите горошины перца, лавровый лист, укроп и сушёные травы. Варите 3-4 минуты и влейте уксус.

Шаг 4. Перцы в соусе

Опустите целые перцы в кипящий соус, накройте крышкой. Перемешивайте и "топите" плоды, чтобы они прогревались равномерно. Варите около 10 минут.

Шаг 5. Чеснок и банки

Чеснок очистите и нарежьте крупно, добавьте в кастрюлю в самом конце варки. Параллельно простерилизуйте банки удобным способом.

Шаг 6. Закладка

На дно каждой банки налейте половник соуса, затем выкладывайте перцы, уплотняя их. Доливайте соус постепенно, пока банки не будут полностью заполнены.

Шаг 7. Закатка

Закройте крышками, переверните банки и укутайте одеялом. Дайте полностью остыть.

Совет

Хотите поострее? Добавьте в соус целый стручок чили. Его можно потом вынуть или оставить в одной из банок для любителей "огня".

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
