Домашняя аджика — ароматная приправа, которая заменит соль и оживит любое блюдо

Аджика — это не просто приправа, а настоящая душа кавказской кухни. В Абхазии её готовят по-особенному: перцы растирают с чесноком и травами на камне, получается густая тёмная паста с обжигающим вкусом. В Грузии рецепт чуть мягче — аджика ярко-красная и менее острая, зато универсальная: подходит к мясу, птице, супам и даже хлебу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аджика домашняя острая

Ингредиенты на 10 порций

Красный острый перец — 2,5 кг

Красный сладкий перец — 800 г

Чеснок — 400 г

Соль — 450 г

Кориандр молотый — по вкусу

Уцхо-сунели — по вкусу

Корица молотая — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка перца

Начать нужно за 2-3 дня. Жгучий перец подвяльте: нанижите его на нитку и оставьте сушиться в тёплом месте.

Шаг 2. Работа в перчатках

Перед чисткой обязательно наденьте перчатки. Сок острого перца может вызвать сильное раздражение кожи. Уберите плодоножки, но семена оставьте. У сладкого перца, наоборот, удалите семена и перегородки.

Шаг 3. Подготовка чеснока

Разберите головки на зубчики и очистите. Чтобы ускорить процесс, слегка раздавите зубчики плоской стороной ножа.

Шаг 4. Измельчение

Все перцы и чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Должна получиться густая пастообразная масса.

Шаг 5. Приправы и соль

Добавьте соль и молотые специи. Тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 6. Хранение

Разложите аджику по стерилизованным банкам. Можно закатать для длительного хранения или оставить под крышкой в холодильнике.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.

