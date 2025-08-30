Домашняя аджика — ароматная приправа, которая заменит соль и оживит любое блюдо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Аджика — это не просто приправа, а настоящая душа кавказской кухни. В Абхазии её готовят по-особенному: перцы растирают с чесноком и травами на камне, получается густая тёмная паста с обжигающим вкусом. В Грузии рецепт чуть мягче — аджика ярко-красная и менее острая, зато универсальная: подходит к мясу, птице, супам и даже хлебу.

Аджика домашняя острая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аджика домашняя острая

Ингредиенты на 10 порций

  • Красный острый перец — 2,5 кг

  • Красный сладкий перец — 800 г

  • Чеснок — 400 г

  • Соль — 450 г

  • Кориандр молотый — по вкусу

  • Уцхо-сунели — по вкусу

  • Корица молотая — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка перца

Начать нужно за 2-3 дня. Жгучий перец подвяльте: нанижите его на нитку и оставьте сушиться в тёплом месте.

Шаг 2. Работа в перчатках

Перед чисткой обязательно наденьте перчатки. Сок острого перца может вызвать сильное раздражение кожи. Уберите плодоножки, но семена оставьте. У сладкого перца, наоборот, удалите семена и перегородки.

Шаг 3. Подготовка чеснока

Разберите головки на зубчики и очистите. Чтобы ускорить процесс, слегка раздавите зубчики плоской стороной ножа.

Шаг 4. Измельчение

Все перцы и чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Должна получиться густая пастообразная масса.

Шаг 5. Приправы и соль

Добавьте соль и молотые специи. Тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 6. Хранение

Разложите аджику по стерилизованным банкам. Можно закатать для длительного хранения или оставить под крышкой в холодильнике.

Уточнения

Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
