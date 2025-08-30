Домашняя аджика — ароматная приправа, которая заменит соль и оживит любое блюдо

Аджика — это не просто приправа, а настоящая душа кавказской кухни. В Абхазии её готовят по-особенному: перцы растирают с чесноком и травами на камне, получается густая тёмная паста с обжигающим вкусом. В Грузии рецепт чуть мягче — аджика ярко-красная и менее острая, зато универсальная: подходит к мясу, птице, супам и даже хлебу.
Красный острый перец — 2,5 кг
Красный сладкий перец — 800 г
Чеснок — 400 г
Соль — 450 г
Кориандр молотый — по вкусу
Уцхо-сунели — по вкусу
Корица молотая — по вкусу
Шаг 1. Подготовка перца
Начать нужно за 2-3 дня. Жгучий перец подвяльте: нанижите его на нитку и оставьте сушиться в тёплом месте.
Шаг 2. Работа в перчатках
Перед чисткой обязательно наденьте перчатки. Сок острого перца может вызвать сильное раздражение кожи. Уберите плодоножки, но семена оставьте. У сладкого перца, наоборот, удалите семена и перегородки.
Шаг 3. Подготовка чеснока
Разберите головки на зубчики и очистите. Чтобы ускорить процесс, слегка раздавите зубчики плоской стороной ножа.
Шаг 4. Измельчение
Все перцы и чеснок пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Должна получиться густая пастообразная масса.
Шаг 5. Приправы и соль
Добавьте соль и молотые специи. Тщательно перемешайте до однородности.
Шаг 6. Хранение
Разложите аджику по стерилизованным банкам. Можно закатать для длительного хранения или оставить под крышкой в холодильнике.
Аджи́ка (абх. аџьыка, что в переводе означает "соль", груз. აჯიკა) — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.
