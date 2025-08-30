Полезная и ароматная закуска: икра из баклажанов с запечёнными овощами

Икра из баклажанов — лёгкая, но насыщенная по вкусу закуска, которая отлично подойдёт и к простому ужину, и к праздничному столу. Запекание делает овощи более сладкими и ароматными, сохраняя при этом максимум пользы.
Баклажаны — 6 шт.
Красный сладкий перец — 5 шт.
Репчатый лук — 4 шт.
Цукини — 2 шт.
Свежий базилик — 5 веточек
Соль и чёрный перец — по вкусу
Шаг 1. Подготовка овощей
Разогрейте духовку до 200 °C. Баклажаны и перцы проколите вилкой в нескольких местах, чтобы они не лопнули. Цукини разрежьте вдоль, у лука удалите шелуху и разрежьте пополам.
Шаг 2. Запекание
Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте 25-30 минут до мягкости и лёгкой подпалин. Если есть режим гриля, готовьте 15-20 минут.
Шаг 3. Подготовка после запекания
Горячие баклажаны и перцы сложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Это упростит снятие кожицы. Затем очистите овощи и удалите семена из перцев.
Шаг 4. Нарезка
Очищенные овощи нарежьте кубиками и переложите в миску. Посолите и поперчите. Для более нежной текстуры можно измельчить всё блендером в пюре.
Шаг 5. Ароматная заправка
В блендере взбейте оливковое масло с листочками базилика до однородной консистенции. Если хотите разнообразия, вместо базилика можно использовать кинзу, тимьян или петрушку.
Шаг 6. Настаивание
Смешайте овощи с заправкой, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь). Перед подачей дайте икре немного согреться до комнатной температуры.
Икра прекрасно сочетается со свежим хлебом, подходит как закуска к мясным блюдам или как соус к гарнирам.
