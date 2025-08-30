Полезная и ароматная закуска: икра из баклажанов с запечёнными овощами

Икра из баклажанов — лёгкая, но насыщенная по вкусу закуска, которая отлично подойдёт и к простому ужину, и к праздничному столу. Запекание делает овощи более сладкими и ароматными, сохраняя при этом максимум пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Икра из баклажанов

Ингредиенты на 4 порции

Баклажаны — 6 шт.

Красный сладкий перец — 5 шт.

Репчатый лук — 4 шт.

Цукини — 2 шт.

Оливковое масло — 120 мл

Свежий базилик — 5 веточек

Соль и чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка овощей

Разогрейте духовку до 200 °C. Баклажаны и перцы проколите вилкой в нескольких местах, чтобы они не лопнули. Цукини разрежьте вдоль, у лука удалите шелуху и разрежьте пополам.

Шаг 2. Запекание

Выложите овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте 25-30 минут до мягкости и лёгкой подпалин. Если есть режим гриля, готовьте 15-20 минут.

Шаг 3. Подготовка после запекания

Горячие баклажаны и перцы сложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте на 15 минут. Это упростит снятие кожицы. Затем очистите овощи и удалите семена из перцев.

Шаг 4. Нарезка

Очищенные овощи нарежьте кубиками и переложите в миску. Посолите и поперчите. Для более нежной текстуры можно измельчить всё блендером в пюре.

Шаг 5. Ароматная заправка

В блендере взбейте оливковое масло с листочками базилика до однородной консистенции. Если хотите разнообразия, вместо базилика можно использовать кинзу, тимьян или петрушку.

Шаг 6. Настаивание

Смешайте овощи с заправкой, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 3 часа (лучше на ночь). Перед подачей дайте икре немного согреться до комнатной температуры.

Подача

Икра прекрасно сочетается со свежим хлебом, подходит как закуска к мясным блюдам или как соус к гарнирам.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

