Золотистая корочка и тающий шоколад: простой десерт, который сможет повторить каждый

Французский тост с шоколадной пастой — это вкусный и простой вариант завтрака или десерта. Его можно приготовить буквально за десять минут, а результат будет выглядеть так, будто вы постарались гораздо дольше.
• тостовый хлеб — 2 ломтика (80 г)
• шоколадно-молочная паста — 1 ст. л. (20 г)
• куриное яйцо — 2 шт. (120 г)
• молоко — 50 мл (или сливки)
• сливочное масло — 20 г
Сначала подготовьте хлеб. Возьмите один ломтик и сделайте на нём небольшое углубление при помощи чашки или стакана. Это будет место для начинки. В образовавшуюся вмятину положите ложку шоколадной пасты, затем накройте заготовку вторым ломтиком. У вас получится сэндвич с начинкой внутри.
Теперь займитесь яичной смесью. Разбейте два яйца в миску, добавьте молоко или сливки и слегка взбейте вилкой или венчиком, чтобы ингредиенты соединились.
На сковороде растопите сливочное масло. Пока оно нагревается, обмакните хлебный сэндвич в яично-молочную смесь — сначала одну сторону, затем другую. Сделайте это аккуратно, чтобы хлеб пропитался, но не распался.
Переложите тост на сковороду и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки. Обычно это занимает всего пару минут.
Готовый французский тост лучше всего подавать горячим. Для красоты можно присыпать его сахарной пудрой, украсить свежими ягодами и листочками мяты. Получается яркий и аппетитный десерт, который отлично подойдёт и к завтраку, и к чашке вечернего чая.
Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.
