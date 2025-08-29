Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:50
Еда

Французский тост с шоколадной пастой — это вкусный и простой вариант завтрака или десерта. Его можно приготовить буквально за десять минут, а результат будет выглядеть так, будто вы постарались гораздо дольше.

Французский тост с шоколадом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Французский тост с шоколадом

Ингредиенты на 1 порцию

• тостовый хлеб — 2 ломтика (80 г)
• шоколадно-молочная паста — 1 ст. л. (20 г)
• куриное яйцо — 2 шт. (120 г)
• молоко — 50 мл (или сливки)
• сливочное масло — 20 г

Приготовление

Сначала подготовьте хлеб. Возьмите один ломтик и сделайте на нём небольшое углубление при помощи чашки или стакана. Это будет место для начинки. В образовавшуюся вмятину положите ложку шоколадной пасты, затем накройте заготовку вторым ломтиком. У вас получится сэндвич с начинкой внутри.

Теперь займитесь яичной смесью. Разбейте два яйца в миску, добавьте молоко или сливки и слегка взбейте вилкой или венчиком, чтобы ингредиенты соединились.

На сковороде растопите сливочное масло. Пока оно нагревается, обмакните хлебный сэндвич в яично-молочную смесь — сначала одну сторону, затем другую. Сделайте это аккуратно, чтобы хлеб пропитался, но не распался.

Переложите тост на сковороду и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки. Обычно это занимает всего пару минут.

Подача

Готовый французский тост лучше всего подавать горячим. Для красоты можно присыпать его сахарной пудрой, украсить свежими ягодами и листочками мяты. Получается яркий и аппетитный десерт, который отлично подойдёт и к завтраку, и к чашке вечернего чая.

Уточнения

Тост тостовый хлеб (англ. toast) — пористый белый хлеб с тонкой корочкой, обычно продаётся в упаковках порезанным на ломтики.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Миллиарды долларов за кровь: Зеленскому нужен вечный конфликт на Украине
