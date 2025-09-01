Кабачки по-новому: рецепт, который превращает их в кулинарный шедевр

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:55
Еда

Техника "таяния" давно завоевала любовь кулинаров. Её суть — соединить два способа готовки: обжаривание до румяной корочки и последующее томление в жидкости. В результате овощи приобретают карамелизованный вкус и нежную текстуру, буквально "тающую" во рту.

Запеченные кабачки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Запеченные кабачки

Почему кабачки

Цукини на 94 % состоят из воды, и именно поэтому в сыром виде кажутся пресными. Но если обжарить их на сильном огне, особенно на чугунной сковороде, они раскрываются с совершенно новой стороны: сладкие, насыщенные, с лёгким ароматом дымка. Дальнейшее тушение в белом вине и бульоне делает их мягкими и сочными.

Важные нюансы

• Для деглазирования лучше использовать сухое белое вино — оно подчеркнёт сладость цукини и добавит лёгкую кислинку. Отлично подойдут совиньон блан или пино гриджио.
• Чтобы сбалансировать вкус, стоит добавить каперсы или оливки — солёно-кислый акцент идеально гармонирует с мягкими кабачками.
• Надрезы на поверхности помогают специям и соусу глубже проникнуть внутрь овоща.

Рецепт тающих кабачков (3-4 порции)

  • 2 средних кабачка

  • 1 ст. л. масла авокадо или другого нейтрального

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • 3 зубчика чеснока, измельчить

  • 1/2 стакана сухого белого вина

  • 1/2 стакана овощного или куриного бульона

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • 1 ст. л. каперсов (или мелко нарезанных оливок каламата)

  • 2 ст. л. нарезанной петрушки

  • соль и свежемолотый чёрный перец

Приготовление:

  1. Разрежьте кабачки вдоль пополам, затем каждую половину — на 3 диагональные части. На срезах сделайте неглубокие крестообразные надрезы. Приправьте солью и перцем.

  2. На сильном огне разогрейте масло, выложите кабачки срезом вниз и жарьте 4-6 минут до румяной корочки. Переверните и готовьте ещё 5 минут. Выложите на тарелку.

  3. Убавьте огонь, добавьте в сковороду сливочное масло и чеснок, быстро обжарьте. Влейте вино, соскребая карамелизированные кусочки со дна. Дайте алкоголю выпариться.

  4. Влейте бульон и лимонный сок, верните кабачки срезом вверх. Полейте их жидкостью и тушите 10-12 минут до мягкости.

  5. Перед подачей посыпьте каперсами и петрушкой.

С чем подать

Тающие кабачки прекрасно сочетаются с пастой (например, с лимонной и сардинами или с томатным соусом), с картофельным пюре и полентой. Это универсальный гарнир, который легко превратить и в самостоятельное блюдо.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Кабачки по-новому: рецепт, который превращает их в кулинарный шедевр
