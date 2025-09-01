Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Жареные свиные рёбрышки — одно из тех блюд, где важна не спешка, а терпение. Шеф-повар Эрика Подагра, лауреат премии Food Community Awards 2022 и одна из самых ярких молодых фигур итальянской гастрономии, предлагает способ, позволяющий добиться идеального результата: внутри мясо становится нежным и сочным, а снаружи покрывается аппетитной хрустящей корочкой.

Свиные ребрышки
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
Свиные ребрышки

Секрет сочных рёбрышек

Главный приём — длительное запекание при низкой температуре. За несколько часов мясо успевает размягчиться, пропитаться специями и собственным соком. А финальная стадия — быстрая обжарка на гриле, которая создаёт ту самую корочку и придаёт блюду аромат дыма.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 1 кг свиных рёбер

  • 1 ст. л. горчицы

  • 1 ч. л. молотого чили

  • 1 ст. л. паприки

  • 1 ч. л. сахара

  • щепоть тёртого мускатного ореха

  • соль, чёрный перец

  • 1-2 стакана белого винного уксуса (по вкусу)

  • 5 ст. л. оливкового масла extra virgin

  • несколько веточек розмарина и шалфея

  • соус барбекю для подачи

Как готовить

1. Подготовка мяса.
Натрите рёбра солью и горчицей.

2. Сухой маринад (руб).
Смешайте чили, паприку, мускатный орех, соль, перец и сахар. Обваляйте мясо в этой смеси. Заверните рёбра сначала в бумагу для выпечки, затем в фольгу. Запекайте при 120 °C около 6 часов.

3. Сохранение сока.
Осторожно разверните готовые рёбра и слейте образовавшийся соус — он понадобится позже.

4. Заправка.
Смешайте масло с уксусом и щепоткой соли. Добавьте отложенный мясной сок и хорошо взбейте.

5. Финальная обжарка.
Выложите рёбра на горячий гриль, смазывайте их заправкой и несколько раз переворачивайте, чтобы они равномерно подрумянились и покрылись корочкой.

6. Подача.
Снимите мясо с решётки, смажьте соусом барбекю и сразу подавайте к столу.

Медленное запекание делает рёбра тающими во рту, а гриль придаёт насыщенный вкус и текстуру. Такой рецепт идеально подойдёт для летнего барбекю или уютного ужина в кругу друзей.

Уточнения

Ребро́ — одна из парных дугообразных плоских костей, идущих от позвоночника к грудине и составляющих грудную клетку у позвоночных животных.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
