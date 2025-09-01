Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер

Жареные свиные рёбрышки — одно из тех блюд, где важна не спешка, а терпение. Шеф-повар Эрика Подагра, лауреат премии Food Community Awards 2022 и одна из самых ярких молодых фигур итальянской гастрономии, предлагает способ, позволяющий добиться идеального результата: внутри мясо становится нежным и сочным, а снаружи покрывается аппетитной хрустящей корочкой.
Главный приём — длительное запекание при низкой температуре. За несколько часов мясо успевает размягчиться, пропитаться специями и собственным соком. А финальная стадия — быстрая обжарка на гриле, которая создаёт ту самую корочку и придаёт блюду аромат дыма.
1 кг свиных рёбер
1 ст. л. горчицы
1 ч. л. молотого чили
1 ст. л. паприки
1 ч. л. сахара
щепоть тёртого мускатного ореха
соль, чёрный перец
1-2 стакана белого винного уксуса (по вкусу)
5 ст. л. оливкового масла extra virgin
несколько веточек розмарина и шалфея
соус барбекю для подачи
1. Подготовка мяса.
Натрите рёбра солью и горчицей.
2. Сухой маринад (руб).
Смешайте чили, паприку, мускатный орех, соль, перец и сахар. Обваляйте мясо в этой смеси. Заверните рёбра сначала в бумагу для выпечки, затем в фольгу. Запекайте при 120 °C около 6 часов.
3. Сохранение сока.
Осторожно разверните готовые рёбра и слейте образовавшийся соус — он понадобится позже.
4. Заправка.
Смешайте масло с уксусом и щепоткой соли. Добавьте отложенный мясной сок и хорошо взбейте.
5. Финальная обжарка.
Выложите рёбра на горячий гриль, смазывайте их заправкой и несколько раз переворачивайте, чтобы они равномерно подрумянились и покрылись корочкой.
6. Подача.
Снимите мясо с решётки, смажьте соусом барбекю и сразу подавайте к столу.
Медленное запекание делает рёбра тающими во рту, а гриль придаёт насыщенный вкус и текстуру. Такой рецепт идеально подойдёт для летнего барбекю или уютного ужина в кругу друзей.
