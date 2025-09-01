Хрустящие снаружи, нежные внутри: секретный рецепт идеальных свиных рёбер

Жареные свиные рёбрышки — одно из тех блюд, где важна не спешка, а терпение. Шеф-повар Эрика Подагра, лауреат премии Food Community Awards 2022 и одна из самых ярких молодых фигур итальянской гастрономии, предлагает способ, позволяющий добиться идеального результата: внутри мясо становится нежным и сочным, а снаружи покрывается аппетитной хрустящей корочкой.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain Свиные ребрышки

Секрет сочных рёбрышек

Главный приём — длительное запекание при низкой температуре. За несколько часов мясо успевает размягчиться, пропитаться специями и собственным соком. А финальная стадия — быстрая обжарка на гриле, которая создаёт ту самую корочку и придаёт блюду аромат дыма.

Ингредиенты (на 4 порции)

1 кг свиных рёбер

1 ст. л. горчицы

1 ч. л. молотого чили

1 ст. л. паприки

1 ч. л. сахара

щепоть тёртого мускатного ореха

соль, чёрный перец

1-2 стакана белого винного уксуса (по вкусу)

5 ст. л. оливкового масла extra virgin

несколько веточек розмарина и шалфея

соус барбекю для подачи

Как готовить

1. Подготовка мяса.

Натрите рёбра солью и горчицей.

2. Сухой маринад (руб).

Смешайте чили, паприку, мускатный орех, соль, перец и сахар. Обваляйте мясо в этой смеси. Заверните рёбра сначала в бумагу для выпечки, затем в фольгу. Запекайте при 120 °C около 6 часов.

3. Сохранение сока.

Осторожно разверните готовые рёбра и слейте образовавшийся соус — он понадобится позже.

4. Заправка.

Смешайте масло с уксусом и щепоткой соли. Добавьте отложенный мясной сок и хорошо взбейте.

5. Финальная обжарка.

Выложите рёбра на горячий гриль, смазывайте их заправкой и несколько раз переворачивайте, чтобы они равномерно подрумянились и покрылись корочкой.

6. Подача.

Снимите мясо с решётки, смажьте соусом барбекю и сразу подавайте к столу.

Медленное запекание делает рёбра тающими во рту, а гриль придаёт насыщенный вкус и текстуру. Такой рецепт идеально подойдёт для летнего барбекю или уютного ужина в кругу друзей.

Уточнения

Ребро́ — одна из парных дугообразных плоских костей, идущих от позвоночника к грудине и составляющих грудную клетку у позвоночных животных.

