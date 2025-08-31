Греческий салат для ленивых: меньше продуктов, максимум вкуса

Марулосалата — один из самых простых и освежающих греческих салатов, идеально подходящий для жаркого дня. В отличие от классического "хориатики", где сочетаются томаты, маслины и огурцы, здесь главным ингредиентом становится салат ромэн. Благодаря минимуму продуктов и лёгкой заправке, блюдо готовится буквально за несколько минут и при этом остаётся ярким, хрустящим и питательным.

Что такое марулосалата

Название происходит от греческого слова marouli — "латук". Этот салат традиционно состоит из измельчённых листьев ромэна, зелени и сыра фета, заправленных оливковым маслом и лимонным соком. В Греции его часто подают к мясным и рыбным блюдам, но он может стать и самостоятельным лёгким ужином или обедом.

Быстрый рецепт за 5 минут (на 4-6 порций)

2 кочана салата ромэн, крупно нарезанных

1 английский огурец, нарезанный тонкими четвертинками

2 стебля зелёного лука, мелко порезанных

3 ст. л. укропа

1/2 ч. л. свежемолотого чёрного перца

100-120 г феты, раскрошенной руками

сок 1 лимона

1/4 стакана оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление:

В миске смешайте огурец, зелёный лук, укроп и перец. Добавьте раскрошенную фету и выжмите сок лимона. Перемешайте. Выложите нарезанный ромэн, сбрызните оливковым маслом и снова перемешайте. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец или немного дополнительного лимонного сока.

Варианты и дополнения

Используйте персидские огурцы для более сладкого вкуса.

Замените или дополните укроп свежей мятой и петрушкой.

Добавьте ломтики красного лука, болгарский перец или помидоры.

В завершение сбрызните салат красным винным уксусом или посыпьте орегано.

Чтобы сделать блюдо сытнее, положите курицу-гриль, нут или сухарики.

Марулосалата — это тот случай, когда простота даёт лучший результат. Минимум ингредиентов, всего несколько минут подготовки, и на столе появляется лёгкий, свежий и очень греческий по духу салат, который отлично сочетается с любыми блюдами Средиземноморской кухни.

