Греческий салат для ленивых: меньше продуктов, максимум вкуса

Марулосалата — один из самых простых и освежающих греческих салатов, идеально подходящий для жаркого дня. В отличие от классического "хориатики", где сочетаются томаты, маслины и огурцы, здесь главным ингредиентом становится салат ромэн. Благодаря минимуму продуктов и лёгкой заправке, блюдо готовится буквально за несколько минут и при этом остаётся ярким, хрустящим и питательным.
Название происходит от греческого слова marouli — "латук". Этот салат традиционно состоит из измельчённых листьев ромэна, зелени и сыра фета, заправленных оливковым маслом и лимонным соком. В Греции его часто подают к мясным и рыбным блюдам, но он может стать и самостоятельным лёгким ужином или обедом.
2 кочана салата ромэн, крупно нарезанных
1 английский огурец, нарезанный тонкими четвертинками
2 стебля зелёного лука, мелко порезанных
3 ст. л. укропа
1/2 ч. л. свежемолотого чёрного перца
100-120 г феты, раскрошенной руками
сок 1 лимона
1/4 стакана оливкового масла
соль по вкусу
Приготовление:
В миске смешайте огурец, зелёный лук, укроп и перец.
Добавьте раскрошенную фету и выжмите сок лимона. Перемешайте.
Выложите нарезанный ромэн, сбрызните оливковым маслом и снова перемешайте.
Попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец или немного дополнительного лимонного сока.
Используйте персидские огурцы для более сладкого вкуса.
Замените или дополните укроп свежей мятой и петрушкой.
Добавьте ломтики красного лука, болгарский перец или помидоры.
В завершение сбрызните салат красным винным уксусом или посыпьте орегано.
Чтобы сделать блюдо сытнее, положите курицу-гриль, нут или сухарики.
Марулосалата — это тот случай, когда простота даёт лучший результат. Минимум ингредиентов, всего несколько минут подготовки, и на столе появляется лёгкий, свежий и очень греческий по духу салат, который отлично сочетается с любыми блюдами Средиземноморской кухни.
Гре́ческий сала́т — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей. Ключевым ингредиентом салата является фета — традиционный греческий сыр из овечьего или козьего молока.
В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.