Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ливерпуль не может удержать преимущество: смогут ли они справиться с Арсеналом или повторится сценарий прошлых матчей
Оззи шутил с ней: мистические знаки на похоронах потрясли Келли Осборн
Феномен Ника Уолтемейда, который грациозно заменит Исака, добился успеха
Осенний секрет садоводов: как помочь хвойным пережить самую суровую зиму
Скрытая сила рубля: почему реальный курс валюты вас удивит
Бывшим гандболистам сборной России вынесли приговор
Один приём — и ваша квартира выглядит как на обложке: интерьерный минимум для максимума
Футбольный клуб из Самары арестовали за нападения на соперников и болельщиков
Слышите этот джаз? Это устрицы просят о помощи – уникальный проект

Греческий салат для ленивых: меньше продуктов, максимум вкуса

2:32
Еда

Марулосалата — один из самых простых и освежающих греческих салатов, идеально подходящий для жаркого дня. В отличие от классического "хориатики", где сочетаются томаты, маслины и огурцы, здесь главным ингредиентом становится салат ромэн. Благодаря минимуму продуктов и лёгкой заправке, блюдо готовится буквально за несколько минут и при этом остаётся ярким, хрустящим и питательным.

Овощной салат
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Овощной салат

Что такое марулосалата

Название происходит от греческого слова marouli — "латук". Этот салат традиционно состоит из измельчённых листьев ромэна, зелени и сыра фета, заправленных оливковым маслом и лимонным соком. В Греции его часто подают к мясным и рыбным блюдам, но он может стать и самостоятельным лёгким ужином или обедом.

Быстрый рецепт за 5 минут (на 4-6 порций)

  • 2 кочана салата ромэн, крупно нарезанных

  • 1 английский огурец, нарезанный тонкими четвертинками

  • 2 стебля зелёного лука, мелко порезанных

  • 3 ст. л. укропа

  • 1/2 ч. л. свежемолотого чёрного перца

  • 100-120 г феты, раскрошенной руками

  • сок 1 лимона

  • 1/4 стакана оливкового масла

  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. В миске смешайте огурец, зелёный лук, укроп и перец.

  2. Добавьте раскрошенную фету и выжмите сок лимона. Перемешайте.

  3. Выложите нарезанный ромэн, сбрызните оливковым маслом и снова перемешайте.

  4. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец или немного дополнительного лимонного сока.

Варианты и дополнения

  • Используйте персидские огурцы для более сладкого вкуса.

  • Замените или дополните укроп свежей мятой и петрушкой.

  • Добавьте ломтики красного лука, болгарский перец или помидоры.

  • В завершение сбрызните салат красным винным уксусом или посыпьте орегано.

  • Чтобы сделать блюдо сытнее, положите курицу-гриль, нут или сухарики.

Марулосалата — это тот случай, когда простота даёт лучший результат. Минимум ингредиентов, всего несколько минут подготовки, и на столе появляется лёгкий, свежий и очень греческий по духу салат, который отлично сочетается с любыми блюдами Средиземноморской кухни.

Уточнения

Гре́ческий сала́т — греческий салат из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, шалота и маслин, заправленный оливковым маслом с солью, чёрным перцем, душицей. Ключевым ингредиентом салата является фета — традиционный греческий сыр из овечьего или козьего молока.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Последние материалы
Футбольный клуб из Самары арестовали за нападения на соперников и болельщиков
Слышите этот джаз? Это устрицы просят о помощи – уникальный проект
Миф о гипоаллергенных кошках рухнул: почему лысый питомец может быть опаснее самого пушистого
Борьба с сорняками: как дачников будут наказывать за нескошенный участок
Обычная заколка превращает тонкие волосы в роскошную гриву за секунды
Элайджа Вуд раскрыл главную силу Властелина колец: это больше, чем просто кино
Короткий сон днём полезен, но может сорвать ночь и прибавить килограммы
Россия может договориться о безвизовом режиме с Латинской Америкой
Технологический овощ: улучшение солнечных батарей скрывалось в красном луке
В нашей семье не принято барствовать: Малышева рассказала о плотном графике своих внуков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.