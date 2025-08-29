Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секатор превращает сад в пустыню: растения, которые нельзя трогать осенью
Шумная защита: простая сигнализация, которую можно собрать за 10 минут в палатке
Витамин С против последствий отпуска: ТОП-10 масок для мгновенного преображения кожи
Духовка засияет: один домашний рецепт очистки духовки работает всегда
Гордон бьёт тревогу: Товстик пытается продать дом жены Елены у неё за спиной
Лавров в свитере не спасёт: челябинская промышленность переживает не лучшие времена
Немецкий автопром трещит по швам: каждый день без работы остаются 140 человек
Неожиданный адресат обвинений: тренер Валиевой назвал виновного в её судьбе
Минфин РФ взорвал рынок: теперь сигареты и кальянный табак станут золотыми

Авокадо стал мягким за секунды: 3 способа, которые сработают даже в экстренной ситуации

2:04
Еда

Авокадо — один из самых универсальных фруктов. Его используют в салатах, соусах, смузи, пастах для тостов. Но главная проблема — в магазинах часто продаются твёрдые и незрелые плоды. Ждать их естественного созревания можно несколько дней, а иногда и неделю. К счастью, есть простые приёмы, которые помогут ускорить процесс.

Авокадо
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авокадо

Способ №1. Микроволновка — экспресс-метод

Если нужно приготовить авокадо буквально за несколько минут, поможет микроволновая печь. Достаточно проколоть плод вилкой, чтобы он не лопнул, и прогреть его на средней мощности 30-40 секунд. Мякоть станет мягкой и пригодной для приготовления салата или намазки. Правда, вкус может быть чуть менее ярким, чем у естественно спелого авокадо, зато результат достигается моментально.

Способ №2. Горячая вода — для соусов

Ещё один быстрый метод: очистите авокадо от кожуры, нарежьте на дольки и залейте кипятком на 20-30 секунд. После этого воду сливают, а мякоть используют для приготовления пюре или соуса, например, гуакамоле. Такой способ особенно удобен, если нужен мягкий авокадо для блендера.

Способ №3. Бумажный пакет и бананы

Если время позволяет подождать хотя бы день-два, лучше воспользоваться проверенной хитростью: положите авокадо в бумажный пакет вместе с бананами. Бананы выделяют газ этилен, который ускоряет созревание соседних фруктов. Уже через 48 часов твёрдый авокадо станет мягким, ароматным и готовым к употреблению.

Незрелый авокадо — не повод отказываться от любимых блюд. В микроволновке или с помощью кипятка можно быстро смягчить плод, а бумажный пакет с бананами ускорит естественное созревание без потери вкуса. Всё зависит от того, сколько у вас времени.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Еда и рецепты
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов Аудио 
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Домашние животные
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Парадокс немецкого образования: русский язык стал популярнее, педагогов нет
Вотум недоверия как начало конца: Макрон попал в ловушку левых
17 сёл в огне: Украина развязала террор в Белгородской области
Россия окружена: Украина помогает убивать на Ближнем Востоке
Зелёный свет НАТО: Европа готова высадить военный десант на Украине
Фургон лжи и 11 миллионов крон: украинская пара обманула Чехию на полмиллиона долларов
Ростех даёт шанс китайским авиалайнерам взлететь: поставки двигателей из России готовы к старту
Снаряды прилетели в мирный вечер: ВСУ снова обстреляли ДНР
QR-революция в школьных столовых: теперь родители всё увидят сами
Венгрия против Брюсселя: как одна страна обскакала всю Европу в игре с Россией и Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.