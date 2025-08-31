Болгарский перец хрустит зимой: вот как правильно мариновать, чтобы не размяк — проверенный метод

Еда

Когда сезон болгарских перцев в разгаре, самое время заготовить эту яркую и универсальную закуску. Маринованные перцы идеально подходят к мясу, птице, рыбе или просто как самостоятельная закуска. Они сохраняют летний аромат и прекрасно стоят всю зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сладкий перец

Ингредиенты (на литровую банку)

600-700 г сладких перцев (лучше разноцветных)

2 зубчика чеснока

3-4 горошины душистого перца

1 лавровый лист

Укроп или петрушка (по желанию)

Для маринада

500 мл воды

100 мл 9% уксуса

1 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

2 ст. л. растительного масла

Приготовление

Подготовка перцев: Помойте перцы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте крупными кусками или полосками. Бланширование (опционально, но рекомендуется): Опустите перцы в кипящую воду на 2-3 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду. Это сохранит яркий цвет. Укладка в банку: На дно чистой стерилизованной банки положите специи и чеснок. Плотно заполните банку перцами. Приготовление маринада: В кипящую воду добавьте соль, сахар и масло. Прокипятите 2-3 минуты, снимите с огня и влейте уксус. Заполнение банок: Залейте перцы горячим маринадом, оставив около 1 см до горлышка. Стерилизация: Накройте крышкой и стерилизуйте 15-20 минут (для литровой банки). Закатка: Плотно закройте крышкой, переверните банку и укутайте до полного остывания.

Советы

Для пикантности добавьте колечко острого перца.

Используйте разные цвета перцев для красивой подачи.

Дайте настояться 2-3 недели для лучшего вкуса.

Храните в прохладном темном месте.

Эти перцы станут прекрасным дополнением к любому столу и напомнят о лете в холодные зимние дни!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Капсикум семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.



