Болгарский перец хрустит зимой: вот как правильно мариновать, чтобы не размяк — проверенный метод

Когда сезон болгарских перцев в разгаре, самое время заготовить эту яркую и универсальную закуску. Маринованные перцы идеально подходят к мясу, птице, рыбе или просто как самостоятельная закуска. Они сохраняют летний аромат и прекрасно стоят всю зиму.
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий перец
Ингредиенты (на литровую банку)
600-700 г сладких перцев (лучше разноцветных)
2 зубчика чеснока
3-4 горошины душистого перца
1 лавровый лист
Укроп или петрушка (по желанию)
Для маринада
500 мл воды
100 мл 9% уксуса
1 ст. л. соли
2 ст. л. сахара
2 ст. л. растительного масла
Приготовление
Подготовка перцев: Помойте перцы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте крупными кусками или полосками.
Бланширование (опционально, но рекомендуется): Опустите перцы в кипящую воду на 2-3 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду. Это сохранит яркий цвет.
Укладка в банку: На дно чистой стерилизованной банки положите специи и чеснок. Плотно заполните банку перцами.
Приготовление маринада: В кипящую воду добавьте соль, сахар и масло. Прокипятите 2-3 минуты, снимите с огня и влейте уксус.
Заполнение банок: Залейте перцы горячим маринадом, оставив около 1 см до горлышка.
Стерилизация: Накройте крышкой и стерилизуйте 15-20 минут (для литровой банки).
Закатка: Плотно закройте крышкой, переверните банку и укутайте до полного остывания.
Советы
Для пикантности добавьте колечко острого перца.
Используйте разные цвета перцев для красивой подачи.
Дайте настояться 2-3 недели для лучшего вкуса.
Храните в прохладном темном месте.
Эти перцы станут прекрасным дополнением к любому столу и напомнят о лете в холодные зимние дни!
Уточнения
Пе́рец стручко́вый также пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Капсикум семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.