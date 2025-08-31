Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мы самостоятельные! Дети Лазарева удивили поклонников музыкальным талантом и смешным спором
Школьный ажиотаж: какие товары сметают с полок онлайн-магазинов перед 1 сентября
Игривый морской обитатель или смертельная угроза: безобидное существо стало опасным для людей
Укус судьбы: 3 невидимые причины стать жертвой комаров
У Porsche Macan Electric появилась новая функция, которая должна быть в каждом автомобиле
Куколка: Максим Галкин* сделал селфи со свежей как майская роза Пугачёвой
Внешне худой — внутри больной: как победить висцеральный жир
Синтез искусств в интерьере: как найти гармонию между светом, цветом и формой
Эти бьюти-секреты звёзд уже стали вирусными — вот почему они работают

Болгарский перец хрустит зимой: вот как правильно мариновать, чтобы не размяк — проверенный метод

2:10
Еда

Когда сезон болгарских перцев в разгаре, самое время заготовить эту яркую и универсальную закуску. Маринованные перцы идеально подходят к мясу, птице, рыбе или просто как самостоятельная закуска. Они сохраняют летний аромат и прекрасно стоят всю зиму.

Сладкий перец
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сладкий перец

Ингредиенты (на литровую банку)

  • 600-700 г сладких перцев (лучше разноцветных)
  • 2 зубчика чеснока
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 1 лавровый лист
  • Укроп или петрушка (по желанию)

Для маринада

  • 500 мл воды
  • 100 мл 9% уксуса
  • 1 ст. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление

  1. Подготовка перцев: Помойте перцы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте крупными кусками или полосками.
  2. Бланширование (опционально, но рекомендуется): Опустите перцы в кипящую воду на 2-3 минуты, затем сразу переложите в ледяную воду. Это сохранит яркий цвет.
  3. Укладка в банку: На дно чистой стерилизованной банки положите специи и чеснок. Плотно заполните банку перцами.
  4. Приготовление маринада: В кипящую воду добавьте соль, сахар и масло. Прокипятите 2-3 минуты, снимите с огня и влейте уксус.
  5. Заполнение банок: Залейте перцы горячим маринадом, оставив около 1 см до горлышка.
  6. Стерилизация: Накройте крышкой и стерилизуйте 15-20 минут (для литровой банки).
  7. Закатка: Плотно закройте крышкой, переверните банку и укутайте до полного остывания.

Советы

  • Для пикантности добавьте колечко острого перца.
  • Используйте разные цвета перцев для красивой подачи.
  • Дайте настояться 2-3 недели для лучшего вкуса.
  • Храните в прохладном темном месте.

Эти перцы станут прекрасным дополнением к любому столу и напомнят о лете в холодные зимние дни!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Капсикум семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок
Наука и техника
Один кинжал показал уровень мастерства бронзового века лучше, чем десятки раскопок Аудио 
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте
Мир. Новости мира
Индия проснулась: что сказал Моди Зеленскому о конфликте Аудио 
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Последние материалы
Виноград может погибнуть за ночь: что нужно успеть сделать в сентябре до первых заморозков
Лиза Моряк рассказала о глубоких изменениях после рождения детей
Кремовый взрыв вкуса: французский омлет — это проще, чем вы думаете — пошаговый рецепт
ШОС на пороге перемен: саммит в Тяньцзине определит новый экономический курс
Неожиданный союз с природой: возвращается исчезнувшая акула, становясь угрозой спустя 50 лет
32 тысячи лет в заморозке: ученые вернули к жизни нечто из древних времен
Плазмолифтинг и другие бьюти-провалы года: честный разбор
63 кг потерь: как тяжелый путь Эрин Дротлефф превратил её в символ силы
Установите светильник на нужной высоте — и ваш интерьер заиграет по-новому
Угроза, которая уже в тебе: этот вирус есть почти у каждого, но мало кто знает об опасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.