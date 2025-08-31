Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Еда

Яйца — это не только вкусный, но и питательный продукт, богатый белком, витаминами (A, D, E, группы B) и минералами (железо, фосфор, кальций, селен, цинк). Они играют важную роль в любом рационе, поддерживая здоровье организма.

Омлет
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Преимущества употребления яиц

Яйца обладают множеством полезных свойств:

  • Снижение риска заболеваний: Витамины и минералы в составе яиц помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и остеопороз.
  • Здоровье кожи и костей: Витамины группы B и кальций укрепляют кости и улучшают состояние кожи.
  • Антиоксидантная защита: Лютеин и зеаксантин защищают зрение и борются с преждевременным старением.
  • Здоровье мозга: Холин, содержащийся в яйцах, поддерживает когнитивные функции и снижает риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
  • Контроль веса: Яйца создают чувство сытости, что способствует контролю аппетита и может быть полезно для снижения веса.

Как приготовить омлет по-французски

Французский омлет — это деликатес с кремовой текстурой и нежным вкусом. Секрет его приготовления заключается в медленном нагреве и постоянном помешивании, сообщает iefimerida.gr.

Ингредиенты

  • 6 крупных яиц
  • &frac14 чайной ложки соли
  • 2 столовые ложки (30 грамм) несолёного масла
  • 4 столовые ложки (60 мл) жирных сливок или молока (по желанию)
  • Свежемолотый белый или чёрный перец

Инструкция

  1. Взбейте яйца в небольшой кастрюле.
  2. Добавьте соль, масло и сливки или молоко (если используете).
  3. Поставьте кастрюлю на очень слабый огонь.
  4. Постоянно помешивайте смесь, пока она не загустеет и не приобретёт кремообразную консистенцию (5-10 минут).
  5. Снимите омлет с огня, посыпьте молотым перцем и сразу подавайте.

Советы

  • Сливки или молоко делают омлет более сочным, но можно обойтись и без них.
  • Используйте небольшую кастрюлю и венчик для достижения идеальной текстуры.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
