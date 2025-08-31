Не выбрасывайте перезрелые помидоры: этот рецепт вкусных макарон в одной сковороде — настоящая магия экономии

Этот простой рецепт доказывает, что вкусное блюдо можно приготовить быстро и с минимальными усилиями. Всё готовится в одной сковороде, что экономит время и сокращает количество грязной посуды.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста с помидорами черри

Ингредиенты

200 г макаронных изделий (подойдут любые формы)

800-900 мл перекрученных помидоров (примерно 1 кг свежих)

20 г сливочного масла

2-3 зубчика чеснока

Соль по вкусу

Сахар (по желанию, для баланса кислотности)

Приготовление

Помидоры помойте и нарежьте крупными кусками. Вместе с очищенным чесноком измельчите в блендере до однородной консистенции. Если используете кислые помидоры, добавьте 1-2 чайные ложки сахара. В глубокой сковороде растопите сливочное масло. Высыпьте сухие макароны и обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты, постоянно помешивая, до легкого золотистого оттенка. Аккуратно влейте томатную смесь к макаронам. Доведите до кипения, посолите по вкусу. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 10 минут. Снимите крышку, перемешайте макароны. Если соус кажется слишком густым, добавьте немного горячей воды. Накройте крышкой и готовьте еще 3-5 минут до полной готовности макарон.

Советы

Для аромата можно добавить сушеные итальянские травы.

В конце приготовления добавьте свежий базилик.

Подавайте с тертым пармезаном.

Если соус слишком жидкий, готовьте без крышки последние 5 минут.

Это блюдо отлично подходит для быстрого ужина и позволяет использовать даже слегка перезрелые помидоры. Макароны, приготовленные таким способом, получаются особенно ароматными и насыщенными томатным вкусом.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

